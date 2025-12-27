Interpol a emis un mandat de arestare pentru Vlad Filat, fostul premier al Rep. Moldova

Interpol Paris a emis, începând cu vineri 26 decembrie, un mandat internațional de arestare pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, condamnat recent în Franța la 2 ani de închisoare, pentru că ar fi fost implicat într-un mecanism de spălare de bani legat de mituirea unui funcționar public străin.

Informația a fost confirmată de Inspectoratul General al Poliției pentru Ziarul de Gardă din Rep. Moldova. Potrivit Constituției, cetățenii Republicii Moldova nu pot fi extrădați sau expulzați de pe teritoriul țării, notează NewsMaker.md, preluat de News.ro.

Filat a fost condamnat în Franța la 2 ani de închisoare

În 8 decembrie, Tribunalul corecțional din Paris l-a condamnat pe Vlad Filat la 2 ani de închisoare într-un dosar de corupție.

Instanța a constatat că Filat ar fi fost implicat într-un mecanism de spălare de bani legat de mituirea unui funcționar public străin. Conform anchetatorilor, în anii 2012 și 2014, el și fosta sa soție ar fi achiziționat mai multe proprietăți imobiliare în Franța, în special în regiunea Haute-Savoie, prin intermediul unor companii și al unui interpus, folosind fonduri provenite de la o companie canadiană. Aceasta obținuse, în 2011, contractul de gestionare a Loteriei Naționale a Republicii Moldova, pe perioada în care Filat era prim-ministru.

Vlad Filat, care conduce Partidul Liberal Democrat din Moldova, respinge acuzațiile. Anterior, el a calificat sentința ca fiind „motivată politic” și „puternic influențată din Republica Moldova”.

De asemenea, instanța a condamnat-o și pe fosta sa soție la 18 luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 150.000 de euro. Aceasta va trebui totodată să plătească, în solidar cu Filat, suma de 10.000 de euro Republicii Moldova pentru daune morale.

Vlad Filat, în vârstă de 56 de ani, premier al Republicii Moldova între 2009 și 2013, a fost condamnat în țara sa în 2016 la nouă ani de închisoare pentru corupție și abuz de putere, fiind acuzat de delapidarea a 260 de milioane de dolari într-un dosar de fraudă în valoare totală de un miliard de dolari. El a fost eliberat din închisoare în 2019, potrivit televiziunii locale, și conduce Partidul Liberal Democrat din Republica Moldova (PLDM, pro-european).

În dosarul judecat în Franța, el a fost condamnat pentru spălare de bani legată de infracțiunea de mituire a unui funcționar public străin. El și fosta sa soție achiziționaseră proprietăți în 2012 și 2014, în special în Haute-Savoie, sud-estul Franței, prin intermediul unor companii și al unui interpus, folosind fonduri de la o companie canadiană care câștigase contractul Loteriei Naționale a Republicii Moldova în 2011, pe vremea când Filat era șef al guvernului.

În hotărârea sa, instanța a apreciat că Filat ”a spălat cu bună știință bani proveniți din propria corupție în timp ce conducea guvernul țării sale și, ca atare, era obligat să acționeze în interes public”.

”Această spălare de bani trebuie luată în considerare și în lumina, pe de o parte, a fragilității economice și a dezvoltării slabe a Republicii Moldova și, pe de altă parte, a valorilor democratice și a transparenței promovate de partidul pe care l-a condus, care era orientat spre Uniunea Europeană”, a subliniat instanța, dispunând confiscarea bunurilor imobiliare.

Vlad Filat a făcut apel la condamnarea sa.

