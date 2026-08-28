Viziunea lui Bill Gates privind viitorul: Majoritatea locurilor de muncă vor dispărea pentru totdeauna – Roboții și AI trebuie impozitate pentru a păstra din locurile de muncă

Cofondatorul Microsoft, Bill Gates, a avertizat că inteligența artificială (IA) va elimina definitiv multe locurile de muncă din administrație și din birouri și a solicitat impunerea de impozite pe IA și roboți, împreună cu sisteme de protecție socială care să mențină anumite locuri de muncă exclusiv pentru ființele umane.

„Multe locuri de muncă vor dispărea pentru totdeauna”, a scris Gates într-un eseu publicat pe site-ul său Gates Notes. El a mai spus că IA ar putea deveni „cel mai mare egalizator inventat vreodată” sau „cea mai mare sursă de inegalitate” și că guvernele nu se pregătesc în mod adecvat pentru a face față acestei provocări.

Gates a spus că comparațiile dintre IA și schimbările tehnologice din trecut sunt complet eronate. Trecerea de la munca agricolă la cea de birou a avut loc de-a lungul generațiilor și a creat locuri de muncă care necesită gândire umană. IA poate acum înlocui cunoașterea umană și poate funcționa prin intermediul dispozitivelor și sistemelor deja existente.

IA va influența puternic sistemul juridic, serviciile de relații cu clienții, programatorii de software și producția industrială în următorul deceniu, a prezis Gates. Locurile de muncă de nivel de bază și mediu vor fi cele mai periclitate pe termen scurt, în timp ce utilizarea roboților va acapara domenii precum construcțiile, industria ospitalității și altele ce presupun munci fizice.

Gates a propus crearea unei categorii de locuri de muncă denumită „Rezervate pentru oameni” pentru munca pe care societatea va decide că ar trebui să fie efectuată în continuare de oameni chiar și atunci când roboții sau IA ar putea să-i înlocuiască.

Exemplele ar putea include furnizarea unui diagnostic medical final, educația și îngrijirea sănătății mintale, deși Gates a recunoscut că guvernele s-ar confrunta cu decizii dificile cu privire la locurile de muncă pe care să le protejeze.

Gates a propus, de asemenea, impozitarea token-urilor și a roboților de inteligență artificială. Angajatorii plătesc impozite pe salarii atunci când angajează oameni, dar pot adesea deduce roboții ca și cheltuieli de producție, creând un stimulent pentru înlocuirea forței de muncă umane, a spus el. O taxă ar putea încetini acest proces și ar putea oferi venituri pentru recalificarea lucrătorilor disponibilizați și consolidarea rețelei de asigurări sociale.

Gates a mai spus că inteligența artificială ar putea facilita frauda, ​​atacurile cibernetice, bioterorismul, supravegherea vieții personale și dezinformarea. El și-a exprimat o îngrijorare deosebită cu privire la copiii care stabilesc relații personale cu sisteme de inteligență artificială și se bazează pe tehnologie în moduri care le răpesc abilitățile de gândire critică.

În ciuda acestor pericole, Gates a spus că inteligența artificială ar putea accelera cercetarea medicală, ar putea îmbunătăți diagnosticele, ar putea extinde oportunitățile din educație și ar putea ajuta la abordarea problemelor legate de agricultură, energie și schimbări climatice.

El a cerut noi instituții naționale și internaționale pentru a gestiona efectele inteligenței artificiale, spunând că va fi necesară cooperarea dintre Statele Unite și China.

„Această tehnologie fără precedent necesită un răspuns global fără precedent”, a scris Gates.

Congresmanul american Greg Casar (democrat din Texas) a susținut ideea impozitării inteligenței artificiale.

„Chiar și miliardarii din domeniul tehnologiei, precum Bill Gates, spun că avem nevoie de o taxă pe token-urile inteligenței artificiale pentru a preveni șomajul în masă”, a postat Casar pe X. „Am introdus primul și singurul proiect de lege în Congres care face acest lucru.”

Adam Michel de la Institutul Cato a contestat în iunie unele dintre ideile lui Gates, inclusiv impozitarea roboților care înlocuiesc locurile de muncă ocupate în prezent de oameni. „Cercetările empirice constată în mod constant că investițiile în noi tehnologii sunt complementare, în primul rând sporind, nu înlocuind, munca”, a scris Michel într-un articol.

„Pentru ca angajații să reușească într-o economie bazată pe inteligență artificială, vor avea nevoie de mai multe investiții în instrumente mai noi și mai bune, nu mai puține. Impozitarea capitalului din spatele acestor instrumente ar încetini chiar procesul care poate crește salariile și extinde oportunitățile”, a mai scris el.

Pedro Domingos, profesor emerit de informatică și inginerie la Universitatea din Washington, l-a comparat pe Gates cu Dario Amodei într-o postare pe X. Amodei, un antreprenor în domeniul inteligenței artificiale și CEO al Anthropic din Silicon Valley, a fost etichetat de către mass-media drept un „pesimist” în ceea ce privește inteligența artificială și șomajul.

„Antrenarea inteligenței artificiale pentru a copia ceea ce fac oamenii nu este calea către superinteligență”, a postat Domingos pe X.

Profesorul emerit Oren Etzioni de la Universitatea din Washington a declarat într-o postare pe care a scris-o pentru GeekWire că Gates a identificat corect pierderea locurilor de muncă provocată de inteligența artificială, dar soluțiile sale sunt „în mare parte greșite”. Etzioni susține o taxă pe inteligență artificială, dar a spus că o taxă pe token-uri nu ar face decât să crească costul inteligenței artificiale în SUA și să redirecționeze consumatorii către versiuni mai ieftine fabricate de China.

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