Video / Summitul Trump-Xi s-a încheiat cu amabilități și prelungirea armistițiului comercial, dar fără progrese pe dosarele grele. Xi vorbește despre „stabilitate strategică constructivă”

Prima vizită de stat a președintelui Xi Jinping în SUA din 2015 a contribuit la consolidarea comunicării la nivel înalt și a eforturilor de construire a unei relații China–SUA mai stabile și mai constructive, în timp ce principalul rezultat fusese anunțat înainte de summit: prelungirea cu două luni a armistițiului comercial dintre SUA și China, care urma să expire în noiembrie.

La fel ca în cazul vizitei președintelui Trump la Beijing din luna mai, summitul a fost marcat de mesaje pozitive și gesturi simbolice de bunăvoință, însă progresele pe dosarele dificile au fost limitate. Summitul Xi Jinping–Donald Trump de la Washington, urmărit îndeaproape, s-a încheiat după o primire cu onoruri, o zi de reuniuni cu ușile închise și un dineu de stat.

Summit de mare vizibilitate, semnal de stabilitate, nu de mari progrese. Xi vorbește despre ”stabilitate strategică”

La fel ca în timpul vizitei lui Trump la Beijing, tonul summitului a fost pozitiv și respectuos. Trump a spus că cei doi au avut o „întâlnire excelentă”, în timp ce Xi a afirmat că cele două țări au ajuns la o „înțelegere comună asupra multor chestiuni”. Mai mult, liderul chinez a declarat, în declarațiile ceremoniale de joi, că în timpul vizitei lui Trump în China liderii au convenit să construiască o relație chino-americană constructivă, bazată pe „stabilitate strategică”.

Xi a mai precizat că „capcana lui Tucidide” – dinamica periculoasă care apare atunci când o putere în ascensiune amenință să înlocuiască o putere dominantă deja consacrată – poate fi depășită de cele două superputeri.

De notat că principalul rezultat fusese anunțat înainte de summit: prelungirea cu două luni a armistițiului comercial dintre SUA și China, care urma să expire în noiembrie. În plus, exporturile Chinei către SUA și-au revenit în 2026, crescând cu 6,1% în termeni anuali în primele opt luni, în condițiile în care armistițiul comercial s-a menținut până acum, în pofida unor episoade de tensiune.

Analiștii arată că, pe partea pozitivă, această prelungire elimină riscul unei noi creșteri bruște a tarifelor înainte de sfârșitul anului. Ea permite, de asemenea, menținerea acordului pe durata perioadelor sensibile ale alegerilor americane de la jumătatea mandatului și sezonului sărbătorilor de Crăciun.

Pe partea negativă, prelungirea a fost mai scurtă decât se așteptau mulți analiști și nu au existat semne ale unor progrese suplimentare în reducerea barierelor comerciale, cu toate că se prefigura cel puțin reducerea tarifelor chineze la importul de LNG american.

„Negociatorii comerciali ai celor două țări vor continua, fără îndoială, discuțiile în lunile următoare. Speranța este că vor ajunge la o nouă prelungire. În caz contrar, ne așteaptă o perioadă tensionată în 2027”, arată Lynn Song, economistul principal al ING pentru China.

Fără progres major pe dosarele-cheie. Taiwanul rămâne cea mai importantă linie roșie pentru China

Nu au existat progrese majore nici pe alte dosare-cheie, precum inteligența artificială și geopolitica. Xi a remarcat că atât China, cât și SUA sunt mari puteri în domeniul AI și se află în competiție, dar că există loc și pentru cooperare, de exemplu prin schimburi de opinii privind riscurile și beneficiile, pentru a preveni împreună utilizarea abuzivă a AI și pentru a menține tehnologia sub control uman.

În privința Taiwanului, China și-a reiterat solicitarea ca SUA să „se opună independenței Taiwanului”. Această formulare marchează o diferență față de poziția actuală a Washingtonului, potrivit căreia „nu susține independența Taiwanului”, însă nu există indicii că această schimbare de formulare ar fi fost acceptată oficial. Taiwanul este cea mai importantă linie roșie pentru China.

Nici în ceea ce privește Orientul Mijlociu nu au fost anunțate progrese semnificative, cu toate că unii analiști sugerează că Beijingul s-a angajat să joace un rol mai important în medierea conflictului.

Analiștii mai notează că după ce liderii celor două țări au convenit în luna mai asupra unui cadru de „stabilitate strategică constructivă” pentru gestionarea relațiilor bilaterale, summitul de la Washington a reflectat mai degrabă de a menține dialogul regulat și de a reduce riscul neînțelegerilor și al confruntării.

Analiști: Un summit fără surprize e o veste bună pentru piețe și economia globală

Xi a remarcat de altfel că vizitele reciproce ale celor doi șefi de stat într-un interval de numai șase luni au fost fără precedent. De notat că e posibil să existe și alte întâlniri Trump-Xi în umătoarele luni: summitul APEC de la Shenzhen e programat pentru 18-19 noiembrie, iar reuniunile G20 din Florida sunt programate pe 14-15 decembrie.

De notat și că Beijingul a anunțat că va trimite doi panda la grădina zoologică din Atlanta, gest considerat în mod tradițional un simbol al prieteniei și al stabilității relațiilor. Numele celor doi panda, Ping Ping și Fu Shuang, pot fi traduse aproximativ prin „pace” și „dublă fericire”, iar analiștii punctează că gestul simbolizează și speranțele chinezilor pentru o cooperare reciproc avantajoasă.

Un dineu de stat plin de amabilități, cu ocazia celor 250 de la fondarea SUA

La dineul de stat organizat la Casa Albă pentru delegația chineză au fost prezenți importanți directori din sectorul tehnologic american, printre care Jensen Huang de la Nvidia și directorul general al Tesla, Elon Musk, iar agențiile notează că evenimentul a fost unul plin de amabilități și gesturi de curtoazie.

În timpul discursului său de la cina oficială de la Casa Albă, liderul chinez Xi Jinping a evocat momente de schimburi și cooperare dintre SUA și China din cei 250 de ani de istorie americană.

După ce a început prin a menționa interesul lui George Washington pentru colecționarea porțelanului chinezesc, el a trecut la cooperarea dintre forțele chineze și americane împotriva Japoniei în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, subliniind o „prietenie forjată în sânge și foc”, conform postului CNN, preluat de News.ro.

Xi a amintit apoi de vizita istorică a fostului președinte american Richard Nixon în China, din 1972. Strângerea de mână dintre Nixon și primul lider al Chinei, Mao Zedong, a marcat începutul normalizării relațiilor dintre SUA și China.

„La fel ca un râu care nu încetează niciodată să curgă, istoria nu stă niciodată pe loc”, a spus Xi, înainte de a face un apel la cooperare în viitor.

„Să cultivăm împreună frumoasele flori ale prieteniei sino-americane. Să scriem împreună un nou capitol în relațiile noastre de prietenie”, a arătat el.

La finalul discursului, Xi a afirmat că agenda președintelui american Donald Trump, „Make America Great Again”, ar putea merge mână în mână cu obiectivul lui Xi privind „marea renaștere națională” a Chinei.

El a spus: „China și Statele Unite trebuie să acționeze ca mari puteri responsabile, să răspundă așteptărilor popoarelor noastre, să țină pasul cu tendințele epocii noastre și să exploreze o nouă abordare pentru ca marile puteri să se înțeleagă între ele”.

Trump a invitat oaspeții de la dineul de stat să viziteze șantierul sălii de bal de la Casa Albă

Președintele Donald Trump i-a invitat pe oaspeții de la dineul de stat să viziteze șantierul noii săli de bal de la Casa Albă, adăugând că, dacă aceasta ar fi fost gata, ar fi putut participa mai multe persoane.

„Ca un gest special în onoarea președintelui Xi și a doamnei Peng, aș dori să invit pe toți cei prezenți în sală să treacă prin acea frumoasă perdea din spate, pe la ușă; totul este iluminat și arată minunat”, a spus Trump în Sala de Est.

În timpul discursului său de la cină, Trump a sărbătorit, de asemenea, „fundamentul comerțului și al respectului reciproc” dintre SUA și China, adăugând că „atât președintele Xi, cât și eu înțelegem că reprezentăm sisteme diferite, dar legăturile dintre popoarele noastre dăinuie”.

„Americanii și chinezii au făcut întotdeauna schimb de bunuri, cunoștințe, obiceiuri și idei. Aceasta a constituit fundamentul comerțului și al respectului reciproc dintre țările noastre, iar împreună putem continua să construim o relație care să promoveze prosperitatea și securitatea pentru generațiile viitoare”, a spus Trump.

De asemenea, președintele Donald Trump i-a oferit liderului chinez Xi Jinping o statuie reprezentând un vultur pleșuv în timpul cinei de stat.

„Vulturul pleșuv este un simbol național al Statelor Unite și o întruchipare a spiritului liber și înălțător al Americii. Sperăm că va găsi un loc frumos, un loc minunat în Beijing”, a spus Trump.

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