Președintele Consiliului European, la București: „Trebuie să ajungem la un acord pe bugetul UE până la finalul anului” – Care sunt prioritățile României

Președintele Consiliului European, António Costa, a fost primit joi la București de președintele Nicușor Dan, în cadrul turneului pe care îl desfășoară în capitalele UE înaintea Consiliului European din octombrie, unul decisiv pentru viitorul buget al UE.

Cei doi au discutat în principal despre bugetul multianual al Uniunii pentru perioada 2028-2034, România insistând pentru menținerea unor alocări consistente pentru coeziune și agricultură și pentru accesul companiilor din statele mai puțin dezvoltate la fondurile europene pentru competitivitate.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat și extinderea UE, cu accent pe continuarea procesului de aderare al Republicii Moldova, sprijinul pentru Ucraina, securitatea Flancului Estic și a Mării Negre și integrarea mai puternică a pieței europene de energie, o prioritate pentru România în contextul slabelor interconexiuni din Europa Centrală, care nu lasă energia ieftină din Vest să ajungă în Est – ținând sus prețurile la energie din România, Bulgaria, Grecia.

În același timp, Costa a reafirmat solidaritatea UE cu România după recentele incidente din spațiul aerian și maritim și a subliniat că securitatea României este parte a securității întregii Uniuni.

Liderii UE vor să aprobe viitorul buget al UE până la finalul anului

Vizita lui Costa face parte dintr-un turneu al capitalelor europene menit să pregătească negocierile finale pentru bugetul UE aferent perioadei 2028-2034. Miza este cu atât mai mare cu cât, din 2028, Uniunea va începe să ramburseze împrumuturile comune contractate pentru programul NextGenerationEU, prin care a fost finanțat PNRR.

Pentru acoperirea acestor costuri și a noilor priorități europene sunt căutate surse suplimentare de venituri. Printre variantele discutate se numără noi taxe legate de emisiile de CO2, pe deșeurile electronice, pe tutun, pe profiturile companiilor și jocurile de noroc. Deocamdată însă nu există un acord între state asupra acestor noi surse de finanțare.

România susține un buget european cât mai mare, care să păstreze finanțări importante pentru coeziune și agricultură. În schimb, Germania și grupul statelor „frugale”, principalii contributori la nivel net la bugetul UE, cer reducerea cu câteva sute de miliarde de euro a propunerii de 2.000 de mld. € a Comisiei.

Prezentăm mai jos declarațiile integrale ale celor doi lideri

Nicușor Dan, președintele României:

Este o bucurie și o onoare să-l avem astăzi pe președintele Costa la București. Domnia sa face un tur al capitalelor europene în pregătirea Consiliului European din octombrie, iar principalul subiect al Consiliului European, după cum știți, este negocierea viitorului buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

Am avut o discuție aprofundată, în special pe acest subiect. După cum știți, România și-a definit mare parte din poziție în cadrul acelui punct de vedere al „Prietenilor Coeziunii”, coordonat de România. 17 state europene și-au definit poziția.

În primul rând, ne dorim un buget al Uniunii Europene ambițios. Ne dorim sume consistente pentru capitolul de coeziune și capitolul de agricultură, tocmai pentru a reduce decalajele dintre cetățenii diferitelor țări europene.

Ne interesează foarte mult pilonul cu privire la competitivitate. Din nou, aici țintim o reducere a decalajului dintre țările europene și ne dorim ca firme din țări europene mai puțin dezvoltate, cum este România, să poată avea acces la fondurile pentru competitivitate.

Ne dorim o anumită flexibilitate, pentru că am văzut o anumită birocrație care a întârziat absorbția fondurilor europene. Deci ne dorim o anumită flexibilitate – lucruri pe care le-am transmis.

Și, bineînțeles, am discutat despre cum putem, în interiorul celor 27 de state, să ajungem la un compromis atât pe partea de cheltuieli, dar mai ales pe partea de venituri, și care să fie acele venituri suplimentare care să permită acest buget ambițios al Uniunii.

Am discutat, de asemenea, tot în pregătirea Consiliului din octombrie, despre procesul de extindere al Uniunii Europene și, bineînțeles, despre interesul nostru ca procesul de aderare al Republicii Moldova să continue într-un ritm susținut.

Am discutat, bineînțeles, despre situația de securitate și despre sprijinul pentru Ucraina și, de asemenea, despre cum aceste necesități de securitate să intre în viitorul cadru financiar multianual.

Am discutat, de asemenea, despre energie, în particular, și, în general, ca temă viitoare pentru Consiliul European, precum și despre cum facem să ajungem la o piață energetică comună europeană.

António Costa, președintele Consiliului European:

Vă mulțumesc pentru primirea caldă și pentru oportunitatea de a îți asculta punctele de vedere astăzi. să ascult fiecare lideri în propria capitală este foarte important pentru mine, pentru că ne va ajuta să ne pregătim și să facem progrese în activitatea Consiliului European pe parcursul acestui an.

Următoarele luni vor fi cruciale pentru Uniunea noastră. Va trebui să luăm o decizie majoră cu privire la viitorul bugetului nostru european pe termen lung, o decizie care ne va modela prioritățile și capacitatea de a ne respecta responsabilitățile în viitor.

Trebuie să ajungem la un acord până la finalul acestui an.

Pentru ca Uniunea Europeană să poată să-și respecte prioritățile, ne trebuie un buget care să-și îndeplinească scopul. Funcționăm într-un context geopolitic complet diferit față de cel în care ne aflam atunci când am aprobat bugetul curent, în 2020.

Această nouă realitate impune o nouă abordare cu privire la noul buget, o nouă structură și o nouă modalitate de alocare a resurselor.

Trebuie să ne asigurăm că următorul buget pe termen lung îi va permite Europei să își consolideze apărarea și securitatea, să își dezvolte competitivitatea și inovarea și să construiască o reziliență strategică sporită.

În același timp, viitorul buget trebuie să continue să sprijine politicile de coeziune și agricole, care contribuie în mod direct la prosperitatea și reziliența regiunilor noastre.

Toate acestea, ca în orice alt buget, trebuie atinse în limitele unor resurse finite, menținând contribuțiile naționale în limite rezonabile.

Prin urmare, un pachet echilibrat și ambițios de așa-numite noi resurse proprii, noi surse de venit pentru Uniunea Europeană, va juca un rol-cheie în acordul final.

Dar sunt încrezător că, împreună, vom face față provocărilor și vom găsi un acord echilibrat până la finalul acestui an.

Aceasta este singura modalitate de a evita întreruperi în investițiile noastre pentru fermierii noștri, afacerile noastre, studenții noștri, cercetătorii noștri și inovatorii noștri.

Domnule președinte, îmi doresc să-mi exprim aprecierea pentru România, pentru angajamentul ferm de a apăra securitatea europeană.

Este clar pentru toți europenii că securitatea noastră colectivă este strâns legată de securitatea graniței estice, inclusiv cea de la Marea Neagră.

Ultimele încălcări ale spațiului aerian românesc, precum și incidentele care au implicat drone maritime sunt profund îngrijorătoare.

Vom rămâne în continuare ferm alături de România, pentru că înțelegem că securitatea României înseamnă securitatea Europei în ansamblu.

Unitatea noastră în sprijinul Ucrainei nu va fi frântă de încercările Rusiei de a ne intimida sau de a ne diviza.

Permiteți-mi să salut sprijinul de neclintit acordat de România Ucrainei. Trebuie să lucrăm în continuare uniți pentru o pace justă și durabilă.

De asemenea, sunt recunoscător pentru sprijinul ferm al României pentru Republica Moldova și pentru calea sa către integrarea europeană.

Fiecare extindere a făcut Europa mai puternică din punct de vedere politic și economic. Este una dintre cele mai importante investiții geopolitice ale Europei. Este o investiție în securitatea, stabilitatea și prosperitatea noastră.

Ceea ce s-a aplicat extinderilor din trecut se aplică și Balcanilor de Vest, Ucrainei și, bineînțeles, Moldovei. Toate reprezintă oportunități importante pentru viitorul Uniunii noastre.

Și trebuie să menținem impulsul real înregistrat în procesul de aderare, un proces bazat pe merite, în care anul acesta au fost atinse etape foarte importante.

În încheiere, permiteți-mi să subliniez că unitatea este cea mai mare putere a noastră, mai ales în fața situației geopolitice pline de provocări cu care ne confruntăm în prezent.

Acest lucru implică angajamentul tuturor statelor membre, care este esențial pentru viitor, astfel încât să permitem României și conducerii sale să joace un rol fundamental în a face Uniunea noastră mai puternică, mai sigură, mai rezilientă și în a livra rezultate pentru cetățenii noștri.

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