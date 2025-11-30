Vizita papei Leon în Turcia pentru – aniversarea a 1.700 de ani de la Conciliul de la Niceea alături de Bisericile orientale: „Să depășim scandalul dezbinării”. Declarația comună semnată de Leon XIV și Bartolomeu

Papa Leon al XIV-lea a vizitat Turcia până duminică, în cadrul primei sale călătorii în străinătate ca pontif, care include și o călătorie în Liban.

Papa Leon a ales Turcia musulmană ca primă destinație în străinătate pentru a marca cea de-a 1.700-a aniversare a conciliului istoric al Bisericii Creștine desfășurat acolo, care a introdus Crezul de la Niceea, mărturisit și astăzi de majoritatea creștinilor din lume.

Leon, relativ necunoscut pe scena globală înainte de a deveni papă în mai, este urmărit îndeaproape în timp ce își ține primele discursuri în străinătate și interacționează pentru prima dată cu persoane din afara Italiei.

Papa Leon a călătorit vineri la Iznik, aflat la 140 km sud-est de Istanbul, cunoscut și sub numele de Niceea, unde părinții Bisericii au formulat Crezul de la Niceea în anul 325, care rămâne expresia centrală a credinței pentru majoritatea creștinilor de astăzi.

El a fost însoțit de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, și de alți lideri creștini din țări precum Turcia, Egipt și Israel.

Creștinii ortodocși și cei catolici s-au separat în timpul Marii Schisme din 1054, dar în ultimele decenii au căutat să construiască relații mai apropiate.

Leon XIV și Bartolomeu, împreună la Niceea: „Să depășim scandalul dezbinării”

În cea de-a doua zi a călătoriei sale apostolice în Turcia, vineri 28 noiembrie a.c., papa Leon al XIV-lea și patriarhul Bartolomeu al Constantinopului s-au rugat împreună cu liderii Bisericilor creștine în orașul turc Iznik, antica cetate Niceea. Papa i-a invitat pe toți creștinii să urmeze căile întâlnirii fraterne, ale dialogului și ale cooperării.

În alocuțiunea sa, Sfântul Părinte i-a mulțumit Patriarhului ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I, pentru „marea sa înțelepciune și previziune a decis să comemorăm împreună cea de-a 1700-a aniversare a Conciliului de la Niceea chiar în locul în care acesta a fost celebrat”, și a împărtășit o reflecție despre importanța și actualitatea Crezului de la Niceea: „Credința «într-unul Domn Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul-născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii […] de o ființă cu Tatăl” (Crezul niceno-constantinopolitan) este o legătură profundă care îi unește deja pe toți creștinii”, a pus papa Leon în declarația sa.

Declarația comună semnată de Leon XIV și Bartolomeu la Fanar

Crezul de la Niceea, unitatea creștinilor, data Paștelui, aniversarea retragerii excomunicărilor reciproce, dar și provocările prezentului au inspirat principalele puncte ale Declarației comune semnate de patriarhul ecumenic Bartolomeu și papa Leon al XIV-lea sâmbătă, 29 noiembrie 2025, la Istanbul. Declarația condamnă folosirea religiei și a numelui lui Dumnezeu pentru a justifica violența.

„Printre deciziile sale, Primul Conciliu de la Niceea a oferit, de asemenea, criteriile de urmat pentru a stabili data Paștelui, una comună pentru toți creștinii. (…) Este dorința noastră comună continuarea procesului de explorare a unei soluții posibile pentru a celebra împreună în fiecare an Sărbătoarea sărbătorilor”, se arată în declarația comună.

De asemenea a fost subliniată importanța aniversării a 60 de ani de la retragerea excomunicărilor reciproce între biserica catolică și ortodoxă: „Anul acesta comemorăm, de asemenea, a 60-a aniversare a istoricei Declarații comune a veneraților noștri predecesori, papa Paul al VI-lea și patriarhul ecumenic Atenagora, care a pus capăt schimbului de excomunicări din 1054”.

În declarație se subliniază sprijinul comun pentru activitatea „Comisiei mixte internaționale pentru Dialogul teologic dintre Biserica catolică și Biserica ortodoxă” care, în faza actuală, analizează chestiuni considerate în istorie drept sursă de dezbinare.

Vizita de la Moscheea Albastră

Papa Leon a vizitat sâmbătă celebra Moschee Albastră din Istanbul, descălțându-se în semn de respect, dar fără să se roage, în prima sa vizită ca lider al Bisericii Catolice la un lăcaș de cult musulman în timpul vizitei sale de patru zile în Turcia, relatează Reuters.

Primul papă american s-a înclinat ușor înainte de a intra în moschee și a fost condus de către imam și muftiul Istanbulului într-un tur al vastului complex, capabil să găzduiască 10.000 de credincioși,

Muezinul le-a spus jurnaliștilor după vizita la moschee că l-a întrebat pe papa Leon în timpul turului dacă dorește să se roage pentru un moment, dar Papa a spus că preferă doar să viziteze moscheea.

Vaticanul a precizat într-un comunicat că papa Leon al XIV-lea a întreprins turul „într-un spirit de reflecție și ascultare, cu profund respect pentru loc și pentru credința celor care se adună acolo în rugăciune”.

Moscheea Albastră este numită oficial după sultanul Ahmed I, conducătorul Imperiului Otoman din 1603 până în 1617, care a supravegheat construcția sa. Este decorată cu mii de plăci ceramice albastre, care stau la baza numelui său popular.

Fără vizită la Hagia Sophia

Construcția din secolul al XVII-lea este situată vizavi de Hagia Sophia, o fostă catedrală din epoca bizantină pe care Leon nu a vizitat-o, rupând tradiția vizitelor papale anterioare în Turcia. Hagia Sophia, unul dintre cele mai importante lăcașuri de cult ale creștinismului timp de un mileniu, a fost transformată în moschee timp de 500 de ani după căderea Imperiului Bizantin.

A fost transformată în muzeu de către republica seculară a Turciei în urmă cu mai bine de 70 de ani, dar a fost transformată din nou în moschee de către președintele Tayyip Erdogan în 2020.

Vaticanul nu a comentat decizia lui Leon de a nu vizita Hagia Sophia. Regretatul Papă Francisc, care a vizitat fosta catedrală bizantină în timpul unei călătorii în Turcia din 2014, a declarat în 2020 că este „foarte îndurerat” că a fost transformată din nou în moschee.

Vizită în Liban, pe fondul tensiunilor regionale

Pacea este așteptată să fie tema principală a vizitei papei în Liban, care începe duminică, până pe 2 decembrie.

Libanul, care are cea mai mare proporție de creștini din Orientul Mijlociu, a fost afectat de extinderea conflictului din Gaza, după ce Israelul și gruparea musulmană șiită Hezbollah au intrat în război.

Liderii din Liban se tem că Israelul își va intensifica atacurile în lunile următoare și speră ca vizita papală să aducă atenție globală asupra situației țării.

