Vizita Papei Leon în Spania – sfințirea catedralei Sagrada Familia la centenarul morții lui Gaudi – Semnificația și obiectivele vizitei

Vizita de o săptămână a Papei Leon al XIV în Spania, are o mare încărcătură simbolică. O țară ce a fost cândva unul dintre stâlpii catolicismului în lume se află de mult timp într-un proces de declin abrupt al importanței bisericii în societate. În plus, Partidul Socialist aflat la guvernare se scufundă rapid din cauza scandalurilor de corupție la vârf ce gerează o criză politică.

Este de așteptat ca Papa Leon să își intensifice chemările la unitate în mijlocul unei polarizări tot mai mari a societății, pentru pace în timp ce războaiele fac mii de victime, pentru mai multă bunăvoință față de imigranți și speranță pentru tinerii spanioli în era inteligenței artificiale.

În această călătorie, Leon va aborda și problema abuzurilor sexuale ale unor reprezentanți ai clerului, Vaticanul a confirmat că papa Leon se va întâlni cu unele dintre victime abuzurilor sexuale în timpul vizitei sale. Înalții ierarhi catolici spanioli își asumă cu întârziere aceste greșeli grave și nu a denunțat la timp încercările de mușamalizare a abuzurilor, într-o țară în care odinioară catolicismul era foarte puternic.

Vizita Papei Leon în perioada 6 – 12 iunie, prima vizită papală în Spania din ultimii 15 ani, are trei etape distincte: Madrid, Barcelona și Insulele Canare, fiecare cu propriul obiectiv și calendar.

Însă Papa Leon are o concurență puternică de audiență în acest weekend la Madrid. Superstarul portorican Bad Bunny susține două concerte din seria sa de 10 spectacole programate în capitala Spaniei, cât timp Papa se află în oraș.

Madrid, 6-8 iunie

Punctul culminant al vizitei lui Leon la Madrid va fi discursul său din 8 iunie în fața ambelor camere ale parlamentului spaniol.

Punctul culminant al vizitei la Madrid va fi discursul său din 8 iunie în fața camerelor reunite ale parlamentului spaniol. Chiar dacă Sfântul Ioan Paul al II-lea a vizitat Spania de cinci ori, iar Papa Benedict al XVI-lea de trei ori, niciun papă nu s-a mai adresat vreodată de la tribuna Las Cortes Generales, așa cum este cunoscut parlamentul.

Astfel de discursuri sunt rare și adesea devin unele dintre cele mai importante ale unui pontificat. Ultima dată când un papă s-a adresat unei legislaturi străine a fost în 2015, când Papa Francisc a ținut un discurs în fața unei sesiuni comune a Congresului SUA.

Leon va găsi însă o clasă politică extrem de polarizată, Partidul Socialist de guvernământ al prim-ministrului Pedro Sánchez fiind erodat de o serie de scandaluri de corupție și de cealaltă parte grupări populiste de dreapta în ascensiune, precum Vox, care critică dur politica socialiștilor favorabilă primirii de imigranți din lumea a treia.

Papa Leon va fi primit și de familia regală spaniolă și va oficia o rugăciune cu și pentru tineri, care va aminti de ultima vizită a unui papă în Spania, în 2011, când Madridul a găzduit Ziua Mondială a Tineretului alături de Papa Benedict.

Barcelona, ​​9-10 iunie

Papa Leon va ajunge la Barcelona la timp pentru a participa la comemorarea, pe 10 iunie, a centenarului morții marelui arhitect catalan, Antoni Gaudí.

Leon va celebra Liturghia în capodopera neterminată a lui Gaudí, Sagrada Familia, și va sfinți turla centrală, Turnul lui Iisus Hristos, care definește bazilica ca fiind cea mai înaltă biserică din lume.

Tot la Barcelona, papa va vizita de asemenea un loc de mare importanță pentru credincioșii catalani, Abația Maicii Domnului din Montserrat, situață pe muntele sacru de la marginea orașului.

Insulele Canare, 11-12 iunie

Călătorind în Insulele Canare, Leon îndeplinește astfel dorința Papei Francisc de a veni în ajutorul numeroșilor migranți care sosesc în arhipelagul spaniol după ce și-au riscat viața pentru a ajunge în Europa, venind din Africa.

Leon va petrece două zile în Insulele Canare, care sunt mai aproape de Africa decât de peninsula spaniolă, vizitând două dintre cele șapte insule și întâlnindu-se cu migranți și cu organizațiile umanitare care le oferă îngrijire.

Guvernul spaniol a sfidat tendința generală din Europa și SUA, anunțând că va legaliza statutul a sute de mii de imigranți ilegal care trăiesc și muncesc la negru în țară. Premierul socialist Sanchez a subliniat beneficiile pe cre le are economia de pe urma migrației care să înlocuiască populația îmbătrânită și să suplinească rata scăzută a natalității.

Sosirile de migranți în Insulele Canare au atins un vârf în 2024, cu aproape 47.000 pe an, dar au scăzut dramatic, cu puțin peste 2.000 de persoane sosite acolo în primele patru luni ale anului 2026.

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