cursdeguvernare

Newsletter
Contact
miercuri

5 noiembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Vizită la Atena a ministrului Nazare: Întâlnire cu omologul grec și cu secretarul american al Energiei – Discuții despre Coridorul Vertical de Energie – România vrea să fie hub în regiune

Rss
De Vladimir Ionescu

5 noiembrie, 2025

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, efectuează, în perioada 5–7 noiembrie 2025, o vizită de lucru la Atena, Grecia, a anunțat miercuri Ministerul Finanțelor.

Nazare va avea o întrevedere oficială cu ministrul grec al Economiei și Finanțelor, Kyriakos Pierrakakis, în marja Forumului P-TEC (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation) și a Reuniunii Ministeriale dedicate Coridorului Vertical de Energie, organizate în capitala Greciei.

Consolidarea cooperării economice româno-elene

Conform unui comunicat al ministerului, întâlnirea cu omologul elen are ca obiectiv consolidarea cooperării economice bilaterale dintre România și Grecia, cu accent pe reformele fiscale și identificarea de oportunități strategice pentru investiții comune în infrastructura energetică, de transport și digitală.


Printre temele de discuție se regăsesc:

  • Viziunea României de a deveni un hub energetic regional pentru gaze naturale și energie electrică, prin valorificarea infrastructurii existente și a proiectelor aflate în derulare;

  • Rolul Greciei ca poartă de acces către surse alternative de energie, inclusiv gaze naturale lichefiate (LNG) și interconectări transfrontaliere, cu potențial de cooperare directă cu România;

  • Colaborarea în domeniul reformelor economice, digitalizării serviciilor publice și simplificării procedurilor fiscale pentru stimularea investițiilor străine și susținerea mediului de afaceri.

Dialog regional și transatlantic pe tema securității energetice

În marja Forumului P-TEC, ministrul Alexandru Nazare va participa la o serie de discuții cu miniştrii energiei din țările Coridorului Vertical – Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina – axate pe reducerea barierelor în utilizarea extinsă a Coridorului Vertical.

Coridorul Vertical de Energie este o inițiativă regională de importanță strategică, care va asigura transportul gazelor naturale din sudul către nordul Europei, aducând gaze din zona Mării Caspice (în special Azerbaidjan), precum și gaze naturale lichefiate (LNG) provenite din terminalele din Grecia și Turcia, inclusiv din Statele Unite ale Americii.


Acest proiect contribuie direct la diversificarea surselor de aprovizionare, la creșterea rezilienței energetice a Europei Centrale și de Est și la reducerea dependenței de furnizori unici.

Întâlniri cu doi miniștri americani

România are un rol central în proiectul Coridorului Vertical, datorită poziției sale geografice strategice, a rețelei de interconectare și a infrastructurii dezvoltate, precum conducta BRUA, integrată în sistemul Coridorului Vertical. Acest lucru transformă România într-un nod regional de transport și distribuție a gazelor naturale și într-un promotor activ al rezilienței energetice europene și transatlantice.

Totodată, în marja forumului de la Atena, sunt programate întâlniri cu Secretarul american al Energiei, dl. Chris Wright, și cu Secretarul de Interne al SUA și președintele Consiliului Național pentru Energie, dl. Doug Burgum, vizând consolidarea cooperării transatlantice în domeniile energiei, investițiilor și securității infrastructurilor critice.

Participarea activă a României la inițiativele din cadrul P-TEC va contribui la creşterea vizibilității României în Europa Centrală și de Est, la accesul țǎrii noastre la finanțări internaționale și tehnologii moderne pentru modernizarea infrastructurii energetice, precum şi la promovarea investițiilor private și a parteneriatelor public-private în domeniul energiei și al tranziției verzi.

(Citește și: ”Poziția geoeconomică a României: Coridorul Vertical pe energie și transporturi, Coridorul de Mijloc pe comerțul cu Asia”)


***

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Coridorul Vertical de Gaze – Prima rezervare de capacitate: Ucraina primește gaze pentru iarnă, prin România, din Grecia

 

Ministrul Energiei: România își asumă rolul de integrator al regiunii în materie de Energie – Discuții la București cu comisarul european și 16 miniștri de resort: Coridorul Vertical și reducerea dependenței de Rusia

 

Gaze din Grecia pentru nordul continentului: Moldova, Ucraina şi Slovacia s-au alăturat „Coridorului Vertical”

 

Transgaz semnează un memorandum pentru coridorul transport gaze Nord-Sud

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți