Vizită la Atena a ministrului Nazare: Întâlnire cu omologul grec și cu secretarul american al Energiei – Discuții despre Coridorul Vertical de Energie – România vrea să fie hub în regiune

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, efectuează, în perioada 5–7 noiembrie 2025, o vizită de lucru la Atena, Grecia, a anunțat miercuri Ministerul Finanțelor.

Nazare va avea o întrevedere oficială cu ministrul grec al Economiei și Finanțelor, Kyriakos Pierrakakis, în marja Forumului P-TEC (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation) și a Reuniunii Ministeriale dedicate Coridorului Vertical de Energie, organizate în capitala Greciei.

Consolidarea cooperării economice româno-elene

Conform unui comunicat al ministerului, întâlnirea cu omologul elen are ca obiectiv consolidarea cooperării economice bilaterale dintre România și Grecia, cu accent pe reformele fiscale și identificarea de oportunități strategice pentru investiții comune în infrastructura energetică, de transport și digitală.

Printre temele de discuție se regăsesc:

Viziunea României de a deveni un hub energetic regional pentru gaze naturale și energie electrică, prin valorificarea infrastructurii existente și a proiectelor aflate în derulare;

Rolul Greciei ca poartă de acces către surse alternative de energie, inclusiv gaze naturale lichefiate (LNG) și interconectări transfrontaliere, cu potențial de cooperare directă cu România;

Colaborarea în domeniul reformelor economice, digitalizării serviciilor publice și simplificării procedurilor fiscale pentru stimularea investițiilor străine și susținerea mediului de afaceri.

Dialog regional și transatlantic pe tema securității energetice

În marja Forumului P-TEC, ministrul Alexandru Nazare va participa la o serie de discuții cu miniştrii energiei din țările Coridorului Vertical – Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina – axate pe reducerea barierelor în utilizarea extinsă a Coridorului Vertical.

Coridorul Vertical de Energie este o inițiativă regională de importanță strategică, care va asigura transportul gazelor naturale din sudul către nordul Europei, aducând gaze din zona Mării Caspice (în special Azerbaidjan), precum și gaze naturale lichefiate (LNG) provenite din terminalele din Grecia și Turcia, inclusiv din Statele Unite ale Americii.

Acest proiect contribuie direct la diversificarea surselor de aprovizionare, la creșterea rezilienței energetice a Europei Centrale și de Est și la reducerea dependenței de furnizori unici.

Întâlniri cu doi miniștri americani

România are un rol central în proiectul Coridorului Vertical, datorită poziției sale geografice strategice, a rețelei de interconectare și a infrastructurii dezvoltate, precum conducta BRUA, integrată în sistemul Coridorului Vertical. Acest lucru transformă România într-un nod regional de transport și distribuție a gazelor naturale și într-un promotor activ al rezilienței energetice europene și transatlantice.

Totodată, în marja forumului de la Atena, sunt programate întâlniri cu Secretarul american al Energiei, dl. Chris Wright, și cu Secretarul de Interne al SUA și președintele Consiliului Național pentru Energie, dl. Doug Burgum, vizând consolidarea cooperării transatlantice în domeniile energiei, investițiilor și securității infrastructurilor critice.

Participarea activă a României la inițiativele din cadrul P-TEC va contribui la creşterea vizibilității României în Europa Centrală și de Est, la accesul țǎrii noastre la finanțări internaționale și tehnologii moderne pentru modernizarea infrastructurii energetice, precum şi la promovarea investițiilor private și a parteneriatelor public-private în domeniul energiei și al tranziției verzi.

***