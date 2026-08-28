Vizita directorului CIA la Moscova: A cerut Kremlinului reluarea negocierilor, prezentând o evaluare pesimistă a situației militare a Rusiei – Kremlinul pregătește mobilizarea a 600.000 de soldați

Directorul CIA, John Ratcliffe, a solicitat conducerii de la Kremlin, în cadrul vizitei sale recente la Moscova, inițierea unor negocieri reale pentru încheierea conflictului cu Ucraina, transmițând că poziția militară și economică a Rusiei se va degrada și mai puternic în lipsa unui acord, conform informațiilor obținute de The New York Times (NYT).

Potrivit publicației americane, Ratcliffe nu a formulat ultimatumuri directe privind posibile consecințe dacă președintele Rusiei Vladimir Putin decide să continue războiul împotriva Ucrainei, dar șeful spionajului american a prezentat o evaluare pesimistă a perspectivelor militare rusești, în cadrul discuțiilor purtate cu directorul Serviciului Federal de Securitate (FSB), Alexander Bortnikov.

Ratcliffe a transmis că poziția militară și economică a Rusiei se va degrada și mai accentuat în lipsa unui acord. Comunitatea de informații a Statelor Unite contestă constant acuratețea datelor pe care Vladimir Putin le primește de la consilierii săi cu privire la amploarea pierderilor rusești și realitatea de pe linia frontului, conform NYT.

Evaluarea serviciilor de informații americane, prezentată la Moscova, a subliniat incapacitatea forțelor ruse de a-și atinge obiectivele prin mijloace militare, mai arată publicația americană, care notează că canalul de comunicare directă dintre Ratcliffe și Bortnikov funcționează independent de contactele stabilite de trimișii speciali ai președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, cu alți decidenți din anturajul lui Putin.

Rusia ar fi finalizat planul de mobilizare a încă 600.000 soldați pentru războiul din Ucraina

Conform NYT, înaintea întâlnirii cu Bortnikov, Ratcliffe a discutat cu oficialii de la Kiev, garantând că prezența sa la Moscova are rolul exclusiv de a testa limitele de negociere ale Kremlinului, fără a oferi concesii în numele Ucrainei.

Vizita lui Ratcliffe din 25 august 2026 a survenit la scurt timp după ce serviciile de informații ale Ucrainei au raportat că Statul Major rus a finalizat un plan pentru mobilizarea suplimentară a 600.000 de militari în perioada 2026-2027, efective destinate completării unităților operaționale din Ucraina.

Această metodă de a purta o discuție directă, cu dovezile pe masă, urmează tiparul serviciilor de informații americane. În noiembrie 2021, directorul CIA din administrația Biden, William Burns, a efectuat o vizită la Moscova pentru a se întâlni cu Bortnikov, cu scopul de a transmite un avertisment clar conducerii ruse privind pregătirea invaziei asupra Ucrainei. Ulterior, în noiembrie 2022, Burns s-a întâlnit cu Serghei Narîșkin, șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei, la Ankara, pe fondul interceptării unor date referitoare la posibilitatea utilizării armelor nucleare de către Moscova în timpul contraofensivei ucrainene.

Donald Trump nu ia în serios riscul unei testări a Articolului 5 de către Rusia: „Ratcliffe se întâlnește cu omologul său rus la fiecare șase luni sau o dată pe an”

De notat că președintele american Donald Trump a declarat săptămâna aceasta că nu este îngrijorat de posibilitatea ca Rusia să atace statele membre NATO.

Vizita directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova nu a avut ca scop avertizarea Moscovei împotriva atacării unei țări NATO, a susținut Trump, care, întrebat despre o posibilă provocare rusească împotriva statelor NATO, a declarat: „Nu mă deranjează deloc… Nu există nicio problemă”.

Într-un interviu telefonic acordat publicației americane Axios, Trump a spus că vizita șefului CIA la Moscova este o operațiune obișnuită.

„Ratcliffe se întâlnește cu omologul său rus la fiecare șase luni sau o dată pe an. Au o relație foarte bună. Nu au existat rapoarte și nu s-a întâmplat nimic neobișnuit”, a declarat șeful Casei Albe pentru Axios.

Ulterior, jurnalistul Axios l-a întrebat dacă Statele Unite l-au avertizat pe președintele rus Vladimir Putin cu privire la consecințe în cazul în care ar îndrăzni să atace țările NATO, iar Donald Trump a răspuns că nu dorește să comenteze pe această temă, dar a adăugat: „Nu vor ataca teritoriul NATO”.

Șeful CIA a efectuat marți, 25 august, o vizită neanunțată la Moscova cu un avion de transport militar american Boeing C-17A Globemaster III. Vizita a survenit într-un context în care nici autoritățile americane și nici cele ruse nu au anunțat oficial scopul deplasării la Moscova a lui Ratcliffe.

WSJ a relatat că Ratcliffe, în timpul acestei vizite neanunțate la Moscova, i-a avertizat pe oficialii ruși să nu intensifice acțiunile împotriva țărilor NATO, în special cele care vizează statele baltice.

Președintele României: Testarea Articolului 5, o ipoteză neconfirmată, dar discutată la nivelul liderilor de 3-4 luni

La rândul său, președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi seară, la Chișinău, că scenariul privind posibile acțiuni limitate ale Federației Ruse pentru a testa reacția NATO reprezintă o ipoteză discutată de liderii UE și NATO în ultimele luni, însă a subliniat că nu este un scenariu confirmat. Șeful statului a precizat că discuțiile pe marginea unei potențiale escaladări rusești au apărut în diverse formate internaționale, dar nu sunt susținute de probe.

„Există această discuție, să zic, începută în urmă cu 3-4 luni, la nivel de lideri, în diverse formate, dar nici eu, nici serviciile, nici partenerii nu avem mai multe informații decât atât. Adică, într-o logică geopolitică, există această ipoteză de escaladare din partea Rusiei, dar pentru moment nu există informații care să o susțină”, a declarat Nicușor Dan.

„NATO este o alianță defensivă. Și România, ca parte a NATO. Rusia este o amenințare pentru țările din flancul estic de cel puțin 10 ani, de la anexarea Crimeii, și pregătirea defensivă a României, pregătirea defensivă a țărilor din flancul estic, pregătirea defensivă a NATO continuă”, a mai declarat președintele.

Reacția președintelui a venit după ce o nouă evaluare a serviciilor secrete americane că Putin ar putea testa hotărârea NATO prin acțiuni limitate, chiar și în timp ce războiul din Ucraina continuă. Oficialii evaluează acum că Putin ar putea încerca un atac limitat asupra unui membru NATO, în următorii ani.

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