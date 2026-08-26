Marius Lazurca și-a început vizita la NATO cu o discuție cu ambasadorul SUA privind securitatea Mării Negre și revizuirea posturii militare americane – Eldridge Colby, arhitectul NATO 3.0, se află în Europa și va prezenta joi un raport Consiliului NATO

Marius Lazurcă, consilierul pentru securitate națională și politică externă al președintelui Nicușor Dan, și-a început vizita la sediul NATO de la Bruxelles cu o discuție cu ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker. Întâlnirea a vizat în mod special securitatea la Marea Neagră și revizuirea posturii militare a SUA în Europa.



Anunțul întâlnirii de miercuri cu cel mai înalt oficial american de la NATO a fost făcut de Dan Neculaescu, ambasadorul României la NATO, iar ea vine după o vizită la Washington a lui Lazurca și a altor oficiali militari români, în urmă cu 4 săptămâni.



”L-am primit la sediul NATO pe consilierul prezidențial Marius Lazurca. Am început vizita cu o discuție importantă cu ambasadorul Matt Whitaker privind securitatea la Marea Neagră și revizuirea posturii SUA. România își îndeplinește angajamentele asumate în cadrul NATO și susține un parteneriat transatlantic puternic, în care Europa își asumă o responsabilitate mai mare pentru propria securitate. Urmează o agendă amplă, pe măsură ce promovăm prioritățile României la masa la care se iau deciziile”, a transmis Neculaescu, printr-o postare pe rețeaua X.

I welcomed Presidential Adviser @MariusLazurca to NATO HQ.



We started the visit with an important discussion with Ambassador @MattWhitaker46 on Black Sea security and the U.S. posture review. Romania is delivering on its NATO commitments and supports a strong transatlantic… pic.twitter.com/GcF3vniNMo — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) August 26, 2026

Ulterior, Lazurca a postat pe propria pagină de X că poartă săptămâna aceasta discuții cu oficiali americani și aliați, la sediul NATO de la Bruxelles și la sediul Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SHAPE), în continuarea misiunii de acum patru săptămâni de la Washington.

„La instrucțiunile președintelui Nicușor Dan, port în această săptămână discuții cu oficiali americani și aliați la NATO, la Bruxelles, precum și la SHAPE, în continuarea misiunii mele de la Washington. Președintele Donald Trump are dreptate: fiecare țară NATO trebuie să își asume propria parte din povară. Sub conducerea președintelui Dan, România face exact acest lucru: se oferă să facă mai mult și mai repede, împreună cu Statele Unite și aliații noștri, pentru a proteja cetățenii români, pentru a împiedica extinderea războiului și pentru a contribui la încheierea acestuia”, a anunțat Marius Lazurca, în mesajul publicat pe rețeaua socială X.

Întâlnirile de la Bruxelles cu oficialii SUA și NATO din această săptămână ale consilierului președintelui Dan vin într-un context în care administrația Trump a început oficial revizuirea posturii militare a SUA în Europa.

Această evaluare a posturii SUA, lansată oficial de Pentagon în finalul lunii iulie, vizează revizuirea desfășurării trupelor și echipamentelor americane în Europa și, în teorie, este o evaluare strict militară, realizată de Pentagon, cu contribuția Comandamentul forțelor SUA în Europa (EUCOM).

Revizuirea posturii militare a SUA în Europa include redimensionarea forțelor și posibil și a trupelor

Procesul presupune examinarea prezenței trupelor, a posturii forțelor și a bazelor lor în Europa, urmând să se anunțe modificări – SUA, prin Pentagon, au trimis de altfel recent un chestionar către statele membre NATO în acest sens.

Joi, 27 august, are loc la sediul central al NATO din Bruxelles o întâlnire oficială, unde participă și Marius Lazurca, consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă al președintelui Nicușor Dan, alături de ambasadorul României la NATO Dan Neculaescu.

Miza României: Păstrarea contingentului de trupe SUA la același nivel pentru postura de descurajare NATO pe Flancul de Sud-Est, în contextul intensificării riscurilor de securitate din partea Rusiei

În acest context, Lazurca a anunțat că a discutat marți cu ambasadorul american la București, Darryl Nirenberg, în legătură cu ”aprofundarea coordonării strategice dintre SUA și România”.

„Am avut astăzi o discuție bună cu ambasadorul SUA (Darryl) Nirenberg, privind aprofundarea coordonării strategice dintre SUA și România. Consider această întâlnire o sesiune crucială de pregătire înaintea vizitei mele la NATO, la Bruxelles. Ne-am aliniat asupra punctelor esențiale: credibilitatea României, valoarea sa strategică în calitate de partener și angajamentul nostru comun față de Alianță. Fundamentul este solid. Suntem pregătiți pentru discuțiile cu conducerea aliată”, a anunțat Lazurca, într-un mesaj pe rețeaua socială X.

Good discussion with US Ambassador Nirenberg today on deepening US-Romania strategic coordination. I see it as a crucial preparation session before my NATO visit to Brussels. We've aligned on the key points: Romania's reliability, strategic value as a partner, and our shared… pic.twitter.com/IQ4AL5zNhT — Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) August 25, 2026

Ambasadorul SUA la București, întâlnire cu un general american pentru consolidarea parteneriatului militar cu România și „menținerea României în siguranță”

De notat de asemenea că Nirenberg a avut marți o întâlnire, la București, cu general-maior Christopher Norrie, din cadrul Forțelor Terestre ale SUA pentru Europa și Africa, iar potrivit lui Nirenberg discuția a vizat consolidarea parteneriatului militar dintre SUA și România.

„A fost o onoare să îl primesc la București pe general-maior Christopher Norrie, din cadrul Forțelor Terestre ale SUA pentru Europa și Africa. Statele Unite și România au un parteneriat militar puternic și strategic. Apreciez oportunitatea de a discuta despre consolidarea acestui parteneriat pentru a menține atât SUA, cât și România în siguranță”, a transmis Nirenberg, printr-o postare pe rețeaua socială X.

An honor to welcome @USArmyEURAF Maj. Gen. Christopher Norrie to Bucharest. The United States and Romania share a strong and strategic military partnership. Grateful for the opportunity to discuss strengthening our partnership to keep both 🇺🇸 and 🇷🇴 safe and secure. pic.twitter.com/Mvn3ghH67F — Ambassador Darryl Nirenberg (@USAmbRO) August 25, 2026

Amintim de asemenea că Elbridge Colby, un înalt oficial al Pentagonului responsabil de strategie și politici care va fi prezent la reuniunea de joi de la Bruxelles, i-a prezentat lui Marius Lazurcă, în urmă cu aproximativ 4 săptămâni, la Washington, abordarea viitoare a SUA în ceea ce privește evaluarea posturii militare americane în Europa. Anunțul a fost făcut de oficialul SUA într-o serie de postări pe rețeaua X.

Eldridge Colby, arhitectul SUA pentru NATO 3.0, se află săptămâna asta în Europa

Colby se află în această săptămână în Europa pentru a purta discuții cu înalți oficiali militari și guvernamentali și pentru a promova agenda Statelor Unite privind NATO 3.0, a anunțat Pentagonul.

Conform sursei citate, prima oprire a lui Colby va fi la Stuttgart, în Germania, unde se va întâlni cu înalți conducători ai Comandamentului SUA pentru Europa și ai Comandamentului SUA pentru Africa.

Apoi se va deplasa la Mons, în Belgia, pentru a vizita sediul Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SHAPE). Discuțiile se vor concentra în jurul agendei NATO 3.0, fiind vorba despre o transformare a Alianței și o reducere a trupelor americane pe continentul european.

În cele din urmă, subsecretarul de stat pentru politică al Pentagonului se va deplasa apoi la sediul NATO din Bruxelles pentru a prezenta un raport Consiliului Nord-Atlantic al NATO și pentru a purta discuții cu înalți lideri din întreaga alianță NATO.

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