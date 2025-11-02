Vizită în România a șefului NATO, anunțată de Nicușor Dan – Ce spune președintele despre retragerea parțială a trupelor SUA din România

Preşedintele Nicușor Dan a anunțat că şeful NATO, Mark Rutte, va sosi la Bucureşti, săptămâna viitoare, pe 5 noiembrie, pentru a participa la forumul NATO pe industrie.

„Ne mai vedem săptămâna asta, ştiţi că vine domnul Rutte la Bucureşti, miercuri. Joi deschidem forumul NATO pe industrie, un eveniment important pentru România şi ne mai întâlnim”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a precizat că „zilele astea avem un mare exerciţiu NATO pe teritoriul României”. „Peste 5.000 de soldaţi, aşa cum am spus, Forumul de industrie NATO, odată la 2 ani se ţine, acum este la Bucureşti”, a mai declarat preşedintele.

Nicuşor Dan a spus, duminică, că retragerea unor trupelor SUA din Europa, inclusiv din România, are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea din regiune. „Bineînţeles că este un gest cu anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba de o afectare securităţii”, a spus Dan.

„Este o dezbatere în care noi nu o să interferăm, în cadrul congresului american. Pe partea de securitate, România e o țară sigură. Pe partea de relații România-SUA, lucrurile sunt liniare”, a adăugat el.

Declarația vine în condițiile în care mai mulți congresmeni americani, atât republicani, cât și democrați, intenţionează să blocheze planul administraţiei Trump de a retrage trupele din România şi din alte avanposturi NATO de la frontiera cu Rusia.

