Directorul CIA, vizită la Havana: „Cuba nu mai poate fi un refugiu, în emisfera occidentală, pentru adversarii SUA” – Regimul comunist e la limita supraviețuirii

Directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat joi o vizită la Havana, unde s-a întâlnit cu înalți oficiali cubanezi, potrivit presei americane și unui comunicat al guvernului comunist cubanez citat de agențiile internaționale de presă. Ratcliffe a condus o delegație extinsă, iar potrivit CBS News subiectele discuțiilor au inclus desemnarea Cubei drept stat sponsor al terorismului și comentariile recente ale înalților oficiali americani, conform cărora Cuba reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a SUA.

Un oficial CIA a declarat presei americane, sub condiția anonimatului, că „directorul Ratcliffe s-a întâlnit cu oficiali cubanezi, inclusiv cu Raulito Rodriguez Castro, ministrul de Interne Lazaro Alvarez Casas și șeful serviciilor de informații cubaneze, la Havana, pentru a transmite personal mesajul președintelui Trump că Statele Unite sunt pregătite să se angajeze serios pe probleme economice și de securitate, dar numai dacă Cuba face schimbări fundamentale”.

„În cadrul întâlnirii, directorul Ratcliffe și oficialii cubanezi au discutat despre cooperarea în domeniul informațiilor, stabilitatea economică și probleme de securitate, toate pe fondul ideii că Cuba nu mai poate fi un refugiu sigur pentru adversari în emisfera occidentală”, a mai declarat oficialul CIA.

În același timp, analiștii punctează că un lucru care nu a fost menționat în presa din SUA și nici în comunicatul cubanezilor este faptul că probabil a fost discutată și blocada americană în curs asupra Cubei, care a început să provoace penurii severe de combustibil și energie. Ministrul cubanez al energiei a declarat de altfel joi că „nu avem absolut deloc combustibil și absolut deloc motorină”.

Întâlnirea dintre oficialii cubanezi și directorul CIA vine după un anunț al lui Donald Trump, de la la mijlocul săptămânii, conform căruia „Cuba cere ajutor și vom discuta!!!”

Ce spun cubanezii, al căror regim comunist e la limita supraviețuirii

Totodată, conform conducerii cubaneze, întâlnirea a venit în urma solicitării guvernului american. Autoritățile cubaneze au precizat că această întâlnire, care s-a desfășurat „într-un context marcat de relații bilaterale complexe”, trebuie să „contribuie la dialogul politic dintre cele două națiuni”.

În acest context, Havana a indicat că „elementele furnizate de partea cubaneză și schimburile de opinii avute cu delegația Statelor Unite au permis să se demonstreze categoric că Cuba nu constituie o amenințare la adresa securității naționale a Statelor Unite”.

Potrivit guvernului cubanez, reuniunea a permis, de asemenea, să se demonstreze că nu există „niciun motiv legitim” care să justifice includerea insulei pe lista neagră americană a „statelor care susțin terorismul”.

Președintele american Donald Trump a semnat la sfârșitul lunii ianuarie un ordin prezidențial care stipulează că Cuba, situată la 150 de kilometri de coastele Floridei, reprezintă o „amenințare extraordinară” pentru Statele Unite.

Washingtonul a justificat astfel înăsprirea sancțiunilor împotriva Havanei, aflată deja sub embargo din 1962, și în special impunerea unei blocade petroliere de facto împotriva insulei începând din ianuarie. Donald Trump a amenințat cu represalii orice țară care dorește să furnizeze sau să vândă petrol insulei din Caraibe.

Cubanezii au mai transmis în comunicatul lor că au dat asigurări și că a demonstrat că „nu există nicio bază militară sau de informații străină pe teritoriul său”, cu referire la acuzațiile americane privind prezența unor baze de ascultare chineze pe insulă.

Relațiile dintre Havana și Washington s-au tensionat puternic în ultimele luni, după capturarea dictatorului venezuelean Nicolas Maduro pe 3 ianuarie, iar înăsprirea sancțiunilor americane a provocat o criză energetică și economică fără precedent pe insula cu 9,6 milioane de locuitori. Din ianuarie, doar un petrolier rusesc a primit permisiunea de a acosta în Cuba.

În ciuda tensiunilor, cele două țări sunt în discuții. O altă reuniune diplomatică la nivel înalt a avut loc la Havana pe 10 aprilie. A fost prima dată când un avion guvernamental american a aterizat în capitala cubaneză din 2016.

