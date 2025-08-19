cursdeguvernare

Newsletter
Contact
marți

19 august, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

O delegație americană va vizita Ucraina pentru a lucra la crearea fondului comun de investiții

Rss
De Iulian Soare

19 august, 2025

Oficialii ucraineni care lucrează la crearea unui fond comun de investiții cu Statele Unite se pregătesc să primească o delegație americană în septembrie, a anunțat ministrul Economiei de la Kiev, Oleksi Sobolev, citat de Reuters.

Fondul a fost înființat anul acesta, în cadrul unui acord privind mineralele critice ce viza consolidarea relațiilor bilaterale, sprijinirea reconstrucției Ucrainei după invazia Rusiei și oferirea de garanții de securitate non-militare Kievului.

Se construiește un portofoliu de investiții pentru următoarele 12 luni

Prima ședință a consiliului de administrație al fondului va avea loc luna viitoare și va analiza ”un portofoliu de proiecte investiționale”, a precizat Sobolev, citat de Reuters și News.ro.


”O delegație numeroasă va veni din SUA în septembrie pentru a călători prin Ucraina și a analiza aceste proiecte”, a mai spus ministrul, adăugând că primele investiții ar putea fi realizate în următoarele 12 luni.

Ca parte a colaborării, premierul ucrainean a dispus o revizuire a tuturor licențelor de exploatare a mineralelor strategice din țară, considerate esențiale pentru dezvoltarea fondului comun.

(Citește și: ”Acordul SUA – Ucraina privind mineralele rare a fost semnat – face parte dintr-un acord economic de reconstrucție a Ucrainei”)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Prim pas către acordul pe minerale rare SUA-Ucraina: A fost semnat memorandumul de intenție

Mark Rutte – precizări privind garanțiile de securitate pentru Ucraina: „Ce anume vor implica acestea va fi discutat acum mai aplicat”

Marea adunare occidentală de la Washington: Garanțiile de securitate pentru Ucraina – „furnizate de state europene, în coordonare cu SUA”. A început pregătirea unei bilaterale Putin-Zelenski, urmată de o trilaterală. FT: Kievul va cumpăra din SUA armament de 100 de miliarde de dolari

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți