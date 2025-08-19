O delegație americană va vizita Ucraina pentru a lucra la crearea fondului comun de investiții

Oficialii ucraineni care lucrează la crearea unui fond comun de investiții cu Statele Unite se pregătesc să primească o delegație americană în septembrie, a anunțat ministrul Economiei de la Kiev, Oleksi Sobolev, citat de Reuters.

Fondul a fost înființat anul acesta, în cadrul unui acord privind mineralele critice ce viza consolidarea relațiilor bilaterale, sprijinirea reconstrucției Ucrainei după invazia Rusiei și oferirea de garanții de securitate non-militare Kievului.

Se construiește un portofoliu de investiții pentru următoarele 12 luni

Prima ședință a consiliului de administrație al fondului va avea loc luna viitoare și va analiza ”un portofoliu de proiecte investiționale”, a precizat Sobolev, citat de Reuters și News.ro.

”O delegație numeroasă va veni din SUA în septembrie pentru a călători prin Ucraina și a analiza aceste proiecte”, a mai spus ministrul, adăugând că primele investiții ar putea fi realizate în următoarele 12 luni.

Ca parte a colaborării, premierul ucrainean a dispus o revizuire a tuturor licențelor de exploatare a mineralelor strategice din țară, considerate esențiale pentru dezvoltarea fondului comun.

