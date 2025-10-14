cursdeguvernare

Newsletter
Contact
marți

14 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Vizită a la București a unei delegații din Australia – interesată de potențialul strategic al Portului Constanța în reconstrucția Ucrainei. Întâlnire cu premierul Bolojan

Rss
De Vladimir Ionescu

14 octombrie, 2025

Premierul Ilie Bolojan a avut, marți, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegație parlamentară australiană condusă de Milton Dick, președintele Camerei Reprezentanților din Parlamentul Australiei, care s-a arătat interesată de potențialul strategic al Portului Constanța în reconstrucția Ucrainei și de securitatea regiunii Mării Negre.

Întâlnirea a avut loc cu prilejul aniversării a 55 de ani de relații diplomatice între România și Australia și a vizat dezvoltarea colaborării politice și economice între cele două țări.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a mulțumit Australiei pentru sprijinul acordat în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și a discutat despre oportunitățile de creștere a schimburilor economice bilaterale. În acest context, a menționat posibilitatea deschiderii unui birou dedicat facilitării contactelor economice între cele două state, potrivit unui comunicat al Guvernului.


Delegația australiană a apreciat eforturile României în apărarea democrației într-un context geopolitic complex și a arătat interes pentru securitatea regiunii Mării Negre. În discuțiile despre reconstrucția Ucrainei, a fost evidențiat potențialul strategic al Portului Constanța și oportunitățile de investiții pe care acesta le oferă.

Discuțiile au vizat, de asemenea, identificarea de noi domenii de cooperare, precum energie, apărare, infrastructură și logistică. În acest context, s-a discutat organizarea, în 2025, a unei misiuni economice australiene în România, pentru a facilita contacte directe între companii.

Prim-ministrul a subliniat că Portul Constanța este un punct important de legătură către Europa Centrală și de Est și că România lucrează la dezvoltarea infrastructurii rutiere prin proiecte de autostrăzi care leagă țara de Ucraina și Ungaria.

Pe plan intern, prim-ministrul a subliniat că România traversează o perioadă fiscal-bugetară dificilă, însă menținerea stabilității politice rămâne esențială pentru a asigura continuitatea proiectelor de dezvoltare, a sprijini mediul de afaceri și a valorifica oportunitățile de creștere în următoarea perioadă.

La întrevedere au participat, din partea australiană, Milton Dick, Sharon Claydon, Deborah O’Neill, Carol Brown, Andrew McLachlan, Claressa Surtees, Shannon Threlfall-Clarke, Jane Thomson, Alison Duncan, Widad Zouiten și Vlasios Ioannis Sakellariou. Din partea română au mai fost prezenți Mihai Jurca, șef al Cancelariei Prim-ministrului, Radu Gabriel Safta, ambasadorul României la Canberra, Dragoș Hotea, secretar de stat, precum și alți reprezentanți ai Cancelariei Prim-ministrului.

(Citește și: Noi discuții Trump-Zelenski. Ucraina cere întărirea apărării antiaeriene)


***

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

Trei drone au lovit o regiune din Siberia – Ar fi primul atac al Ucrainei peste Urali

ISW: Rusia ar putea desfășura operațiuni de sabotaj în Polonia – România, menționată în avertisment. Planurile Kremlinului pentru Moldova

Programul de înzestrare: „Tanc principal de luptă” / 7 mld. euro pentru achiziția de armament – 216 tancuri americane vor fi fabricate în România

Strategia pentru industria de apărare, adoptată: Cum arată industria de armament de stat și cea privată a României. Detaliile și obiectivele strategiei

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți