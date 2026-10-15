Generalul (r) Virgil Bălăceanu: NATO are nevoie de o grupare navală permanentă în Marea Neagră, cu Turcia națiune-cadru – „Pericolul îl reprezintă acum atacurile directe asupra navelor comerciale”

Atacurile cu drone produse în ultimele zile și săptămâna trecută asupra navelor comerciale, în apropierea coastelor României și Bulgariei, arată necesitatea constituirii unei grupări navale permanente a NATO în Marea Neagră, formată din cele trei state aliate riverane, România, Bulgaria și Turcia, consideră generalul în rezervă (r) Virgil Bălăceanu (foto).

Acesta a explicat pentru CursDeGuvernare.ro că o asemenea structură ar trebui să aibă în primul rând rolul de a securiza fluxurile comerciale în zonele economice exclusive, zonele contigue și apele teritoriale ale celor trei state. Turcia ar trebui să joace un rol central, atât din perspectiva capacităților sale navale, cât și pentru că, în condițiile actuale, nu poate fi luată în calcul aducerea în Marea Neagră a navelor militare ale altor state NATO.

Generalul atrage atenția că, dacă până acum principalele incidente au fost legate de drone în derivă, resturi de drone sau mine marine, în prezent problema o reprezintă atacurile directe asupra navigației comerciale.

Amintim că, până acum, Rusia s-a rezumat să lovească navele comerciale care transportă bunuri ucrainene exclusiv în Zonele Economice Exclusive ale României și Bulgariei, nu în apele teritoriale. Valul de atacuri din Marea Neagră încearcă să descurajeze și să intimideze traseul costal al mărfurilor ucrainene, ca parte din extinderea războiului economic dintre cei doi beligeranți: practic, Rusia dorește ca navele ce încarcă marfa ucraineană să nu mai navigheze în siguranță pe lângă România și Bulgaria, astfel încât Ucraina să nu mai aibă nici acest traseu de export pentru cereale.

O grupare navală permanentă pentru protejarea rutelor comerciale

Generalul spune că ideea unei prezențe navale permanente a celor trei aliați riverani ar fi trebuit discutată de mai mult timp, iar noile incidente fac această nevoie mult mai evidentă.

„De mai mult timp am spus că este nevoie ca, având națiune-cadru Turcia, cele trei state riverane să-și creeze, sau să creeze, mai bine spus, la nivel NATO, o grupare navală permanentă, care să fie în măsură să îndeplinească misiunile de securizare în zona economică exclusivă a celor trei state, în zona contiguă și în apele teritoriale”, a afirmat Virgil Bălăceanu.

În opinia sa, nu ar trebui să fie vorba, cel puțin în această etapă, despre un comandament întrunit de mari dimensiuni, care să integreze forțe terestre, aeriene, navale și de operații speciale, ci în primul rând despre o structură navală operațională destinată protecției fluxurilor comerciale.

Bălăceanu leagă această propunere de experiența grupării navale create anterior de România, Bulgaria și Turcia pentru combaterea minelor marine, dar spune că riscul principal s-a modificat între timp.

„Acum pericolul nu îl reprezintă minele în derivă, pericolul îl reprezintă atacurile directe asupra navelor comerciale. De aici și consecințele legate de modul în care îți supraveghezi și securizezi spațiile de interes”, a mai precizat el.

Turcia, cheia unei eventuale structuri NATO la Marea Neagră – Nu este vorba numai despre nave: „Detecție, monitorizare, urmărire, schimb de informații”

Generalul consideră că discuția privind o asemenea grupare nu poate fi purtată doar între București, Sofia și conducerea NATO, pentru că rolul decisiv i-ar reveni Turciei.

„Lucrurile depind foarte mult nu atât de NATO, cât de Turcia. Or, au loc întâlniri între președintele României și al Bulgariei și secretarul general NATO (la Consiliul European de joi și vineri de la Bruxelles), dar văd că Turcia nu este implicată în mod direct și este o greșeală. Trebuie discutat în primul rând cu Ankara și apoi discutat la celălalt nivel. Totul depinde de Ankara, să admită un asemenea lucru”, a mai spus Virgil Bălăceanu.

Importanța Turciei este dată în special de dimensiunea și capacitățile forțelor sale navale.

„Echipamente performante din punct de vedere al tehnologiei, dar și din punct de vedere al numărului. Deci cantitativ, Turcia este cea care poate să aducă valoare unei asemenea grupări navale, ținând seama că (…) Turcia nu va admite intrarea în Marea Neagră a altor nave militare din partea altor state membre NATO”, a mai explicat generalul.

Acesta a mai avertizat că o grupare navală nu ar fi suficientă singură, în contextul în care protejarea spațiului maritim presupune integrarea operațiunilor navale cu sisteme de supraveghere și combatere aflate pe uscat și în aer. Astfel, apărarea împotriva dronelor aeriene sau maritime trebuie realizată cu ajutorul unei combinații de mijloace, în condițiile în care sistemele amplasate exclusiv pe coastă au limitări.

„Vorbim nu numai de nave, vorbim de sisteme integrate cu privire la detecție, monitorizare, urmărire, schimb de informații. Este un proces extrem de complex. (…) O apărare împotriva dronelor se realizează nu numai pe mare, pentru că vorbim de protecție și combatere, detecție. Combaterea dronelor aeriene, dar și a dronelor maritime, se realizează inclusiv prin sisteme și echipamente dispuse la sol, prin mijloace aeriene de cercetare a acestei zone. (…) Însă centrul de greutate îl reprezintă această grupare navală, în măsură ca, prin mobilitate, să acopere o zonă mult mai mare față de ceea ce înseamnă acoperirea cu sisteme de pe țărm, cu bază la sol”, a explicat Virgil Bălăceanu.

Generalul indică ca problemă și lipsa unei integrări suficiente între sistemele de supraveghere ale României și Bulgariei și a spus că răspunsul României și Bulgariei trebuie să fie consolidarea capacităților de supraveghere și protecție a Mării Negre.

„Nu avem sisteme integrate corespunzătoare, inclusiv ale Ministerului de Interne, mă refer la SCOMAR-ul românesc și la sistemul bulgăresc. Până acum n-am cooperat deloc cu Bulgaria. Nu s-a considerat necesar de niciuna dintre cele două părți. Iată că o situație de criză ne obligă să fim împreună. (…) Cel puțin acum să fim împreună, dar nu la nivelul retoricii și al declarațiilor, ci în mod practic. Sunt mai multe probleme de integrat. Până vom avea un hub al securității maritime, la Constanța și Varna, avem nevoie să ne securizăm acum spațiul Mării Negre”, a conchis generalul.

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