România a ajuns în ultimii ani la un procent de 6% din suprafața agricolă totală a României, de 9,84 milioane de hectare, care este utilizată în agricultură economică, adică aproape 800.000 de hectare, a declarat Viorel Morărescu, directorul Direcției Generale Politici Agricole din cadrul Ministerul Agriculturii și Dezvoltǎrii Rurale (MADR), în cadrul conferinței „România recoltelor: Agricultura – competitivitate, producție internă, poziție regională” organizată, miercuri, de CursDeGuvernare.ro .

Acesta a afirmat că agricultura nu mai poate fi privită exclusiv prin prisma producției la hectar sau a volumului de recoltă și că, astăzi, performanța unui sector agricol se măsoară în capacitatea de a genera valoare adăugată, de a asigura securitatea alimentară, de a răspunde cerințelor pieței și de a face față provocărilor climatice și economice.

”România are un potențial agricol considerabil, însă provocarea noastră este să transformăm acest potențial într-un avantaj economic competitiv. Dispunem de o suprafață agricolă importantă, de resurse naturale, de condiții pedoclimatice favorabile pentru numeroase culturi și de o expertiză agricolă care reprezintă un atu în dezvoltarea sectorului agroalimentar. Nu trebuie să ne concentrăm exclusiv asupra cantității pe care o producem, ci și asupra valorii pe care reușim să o păstrăm în economia națională. În acest sens, dezvoltarea capacităților de depozitare, procesare, comercializare, integrarea producătorului în lanțul valoric și consolidarea asocierii și cooperării între fermieri și procesatori sunt direcții esențiale”, a spus Morărescu, în cadrul conferinței CDG.

15.000 operatori economici activează în agricultura ecologică

Oficialul Ministerului Agriculturii a subliniat că diversificarea producției agricole și valorificării segmentelor cu valoare ridicată capătă o importanță mărită. El a precizat că România are peste 15.000 operatori economici activi în zona de agricultură ecologică.

”În această categorie se înscrie și agricultura ecologică, pe care o coordonez. Și aici aș face o paranteză. Am preluat de la 2,5% și am ajuns la 6% din suprafața agricolă a României în agricultura ecologică, aproape 800.000 de hectare, și este un lucru foarte bun. Agricultura ecologică nu trebuie să fie doar o alternativă la producție, ci și o direcție de dezvoltare economică bazată pe calitate, diferențiere, protejarea resurselor naturale și răspunsul la cererea consumatorilor.

România are deja o bază importantă de producători, avem peste 15.000 de operatori în agricultura ecologică și suprafețe certificate în acest sector. Următorul pas trebuie să fie dezvoltarea procesării produselor ecologice, a infrastructurii de colectare și comercializare și, mai ales, creșterea consumului intern. O promovare a agriculturii ecologice în relație cu consumatorul”, a explicat Viorel Morărescu.

El a mai arătat că, pe anumite culturi, România suferă la capitolul randament în comparație cu nivelul mediu din alte țări europene.

”Se fac investiții în sistemele de irigații, dar, cu toate acestea, din analizele pe care le am, pe anumite culturi, dacă suntem pe locul 1, pe locul 2 la nivelul Uniunii Europene sau 3–4, din punctul de vedere al randamentului, cam la toate culturile nu stăm foarte bine. Deci avem randamente destul de mici. Ăsta cred că este un lucru care ar trebui să ne dea de gândit și cred că, împreună cu fermierii, ar trebui să gândim o strategie de informare vizavi de tehnologia culturilor, pentru ca astfel de situații să nu se mai întâmple, iar randamentele la anumite culturi agricole, în general, să fie mult mai bune și mult mai competitive cu cele din alte țări ale Uniunii Europene”, a spus Morărescu.

Ministerul Agriculturii pregătește o subvenție ce va fi acordată fermierilor pentru fertilizanți

Potrivit acestuia, urmează în perioada următoare ca Ministerul să vină cu o schemă de sprijin pe zona de fertilizanți, pentru că au crescut prețurile în urma războiului din Iran. Subvențiile vor fi acordate atât din bani de la Uniunea Europeană, cât și din bugetul național.

”Din câte știu eu, s-au găsit aceste sume (pentru schema de sprijin pentru fertilizatorii fermierilor). Vor veni din bugetul Ministerului Agriculturii. Și nu sunt probleme vizavi de o rectificare bugetară sau astfel de lucruri. (…) Se dublează suma, față de cea de la Uniunea Europeană – încă 60 de milioane de euro”, a mai declarat Viorel Morărescu.

În ceea ce privește calcului per hectar, oficialul MADR a spus că acesta diferă de la cultură la alta, pentru că costurile sunt diferite.

Astfel, la cartofi, prin această schemă se vor acorda 26,61 euro la hectar, la sfeclă de zahăr 26,68 euro/hectar, la legume în solarii 72 euro/hectar, la legume în sere 100 euro/hectar, iar la cereale: 12,16 euro la grâu și 15 euro la porumb.

Costul pe 10 ani al subvenției la motorina consumată în agricultură: 6 mld. lei la un consum de 4 mld. litri

El a mai spus că, prin măsura care subvenționează costul motorinei utilizate în agricultură, în ultimii 10 ani au fost plătiți aproximativ 6 miliarde de lei, la un consum de 4 miliarde de litri de motorină.

”Deci destul de mult, zic eu, și acesta este un lucru bun pentru fermieri”, a conchis oficialul Ministerului Agriculturii.

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