Viorel Băltărețu, Ministerul Economiei: Vom dezvolta producția internă de materiale de construcții – Avem discuții cu Ministerul Transporturilor și cu ministrul Pîslaru / Guvernul ar putea veni cu procent de material reciclat la achizițiile publice

Ministerul Economiei are în vedere dezvoltarea la nivel intern a industriei de producție de materiale de construcții, a declarat Viorel Băltărețu, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în cadrul în cadrul conferinței ”Economia circulară – un AS în mâna României: Cum înmulțim miliardele de euro din deșeuri în PIB-ul național” organizată de CDG.

Potrivit oficialului guvernamental, ediția următoare a programului ConstructPlus va include și fonduri pentru stimularea producției locale de materiale de construcții, iar în prezent există discuții cu ministrul Fondurilor și Investițiilor Europene Dragoș Pîslaru pentru găsirea unor soluții de finanțare mai inteligente.

”Astăzi la ora 14:00 am o întâlnire cu cei de la Ministerul Transporturilor. Încă de dinainte de a ajunge secretar de stat discutasem și am spus că avem o problemă cu programul ConstructPlus. Nu la noi, dar undeva, cineva investighează ce s-a întâmplat acolo. Principiul și ideea programului ConstructPlus sunt lucruri foarte corecte și bune. Vrem să creștem și să sprijinim realizarea de produse în zona construcțiilor, în România, tocmai plecând de la nevoile statului român, după aceea a industriei. Să vedem ce lipsește.

Ne lipsește fierul-beton. Bun, când stabilim acel program ConstructPlus – următorul, pentru că trebuie să îi dăm drumul – discutăm și de fonduri. Încercăm cu domnul ministru Dragoș Pâslaru să facem acum niște instrumente de finanțare mai deștepte, mai inteligente. Nu doar să dăm bani de la stat. Dar încercăm și vom pune accent: cu Ministerul Transporturilor mă văd ca să îmi spună ce materiale de construcții au nevoie în următorii 5-7 ani. Pornind de la proiectele lor. Să ne uităm ce se importă și ce se produce. Să plecăm strategic, să spunem: avem nevoie de fier-beton și după să vedem ce facem ca să producem acel fier-beton în România. Pe ce butoane să apăsăm ca niște investitori privați să își dorească să facă acel fier-beton și noi să le spunem: uite, dacă faceți investiția asta, noi o să avem următoarea nevoie în economie, voi trebuie să fiți competitivi și să vă faceți planul de business”, a explicat Viorel Băltărețu.

Achiziții publice pentru bunuri și produse cu procent de material reciclat

Secretarul de stat a mai declarat că, în prezent, se lucrează la Ministerul Economiei la Planul național pentru implementarea economiei circulare (PNIEC), iar o soluție pentru creșterea cererii de produse cu componentă de material reciclat ar fi introducerea unui astfel de procent în licitațiile publice.

”Mi-aș dori să avem mai multe discuții pe acest plan împreumă cu economia. Noi ar trebui să înțelegem care sunt provocările și problemele și să transformăm acest PNIEC într-un mecanism care să ne ajute să ne facem treaba mai bine. (…) Ca să putem să avem o economie circulară trebuie să avem piață. Dacă nu există cerere cu siguranță nimeni nu se apucă să își bage banii într-un business ca să producă ceva ce nu e cerut de piață.

Aici iarăși am avut mai multe discuții cu colegii din Guvern și o soluție la care ne gândim, dar trebuie făcută într-un parteneriat cu industriile, este să creăm cerere prin adaptarea sistemului de achiziții publice astfel încât să cerem, într-o anumită proporție, să existe produse care includ în ele materiale reciclate. Aici iarăși va trebui să gândim foarte bine pentru că avem tendința să fim foarte entuziaști și să punem niște procente foarte mari. Dar noi va trebui să gândim aceste procente și să le adaptăm în funcție de ce poate economia românească, ca să nu creem cerere pe care nu o putem să o servisăm din economia internă, din ce producem noi. Altfel, creăm iar o cerere care să depășească capacitatea noastră și să fie servisată din alte părți”, a explicat Viorel Băltărețu, secretar de stat în Ministerul Economiei.

Acesta a mai declarat că pentru dezvoltarea acestei piețe este nevoie de predictibilitate.

”Să spunem, de exemplu, că anul ăsta vrem 10% produse (reciclate). Gândiți-vă, statul român, câte agende, pixuri și alte lucruri cumpără. Nici nu vreau să mă gândesc câți bani băgăm în treaba asta. Dacă acolo spunem că x la sută din acele produse au un anumită componentă cu elemente reciclabile sau reciclate, dăm o predictibilitate. Spunem: anul ăsta o să fie 10%, anul viitor 20%, apoi peste încă un an 30%. Companiile își fac un plan de afaceri, își fac investiții, că nu se pot face peste noapte toate produsele în România… Și avem această predictibilitate”, a afirmat Băltărețu.

