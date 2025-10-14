Viorel Băltărețu, Ministerul Economiei: Ponderea capitalului autohton este încă insuficientă – Avem multă energie antreprenorială, dar prea puțin capital consolidat, puține companii cu forța financiară

Reconstrucția Ucrainei, transformarea energetică și noile lanțuri valorice creează o fereastră de oportunitate pentru România, care poate deveni o platformă de producție sigură și predictibilă a regiunii, a declarat Viorel Băltărețu, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, marți, în cadrul conferinței ”Capitalul autohton al României – internaționalizarea businessurilor: maturizare și trecerea la statutul de forță regională” organizată de CursdeGuvernare .

„Știm că Europa trece printr-un val de reindustrializare și de repoziționare economică spre Est – reconstrucția Ucrainei, transformarea energetică și noile lanțuri valorice creează o fereastră de oportunitate pentru România. Putem deveni platforma de producție sigură și predictibilă a regiunii, un pol de stabilitate și inovație industrială.

Pentru asta, trebuie să schimbăm paradigma, de la o economie bazată pe costuri mici, la o economie bazată pe competențe, tehnologie și valoare adăugată. Aici intervine rolul nostru, al celor de la Ministerul Economiei. Prin direcțiile de politică industrială și comercială lucrăm la politici publice care să susțină industriile strategice, să conecteze firmele românești la lanțurile valorice europene și să asigure acces la finanțare pentru investiții productive și inovative”, a declarat secretarul Viorel Băltărețu.

Secretarul de stat a vorbit despre pașii ce ar trebui făcuți, de la situația actuală, pentru a se ajunge la materializarea conceptului Made By Romania și internaționalizarea afacerilor autohtone.

„Trebuie să recunoaștem că România are o economie în care ponderea capitalului autohton este încă insuficientă. Avem multă energie antreprenorială, dar prea puțin capital consolidat. Avem companii inovatoare, dar puține cu forța financiară de a concura în regiune. Vorbim de internaționalizare. Nu este o critică, ci un diagnostic lucid”, a declarat Viorel Băltărețu.

„Capitalul străin a avut un rol decisiv în modernizarea economiei românești. A adus investiții, know-how, a adus acces la piețe globale. Dar, pentru ca România să devină un actor regional, nu este suficient doar să găzduim fabrici, ci trebuie să creăm branduri românești, să generăm proprietate intelectuală locală și valoare adăugată produsă aici”, însă bussiness-ul românesc trebuie să treacă la următorul nivel, a explicat secretarul de stat în MEDAT.

În acest demers, este esențială stabilirea unei relații de parteneriat corect între autorități și antreprenoriat: „Pentru asta, trebuie să schimbăm paradigma, de la o economie bazată pe costuri mici, la o economie bazată pe competențe, tehnologie și valoare adăugată. Aici intervine rolul nostru, al celor de la Ministerul Economiei. Prin direcțiile de politică industrială și comercială lucrăm la politici publice care să susțină industriile strategice, să conecteze firmele românești la lanțurile valorice europene și să asigure acces la finanțare pentru investiții productive și inovative”.

„Toate aceste direcții converg către o singură viziune: Made by Romania. Nu este o etichetă, ci o promisiune. Este o economie bazată pe competență, inovație și proprietate intelectuală locală. Capitalul românesc nu trebuie doar să participe la lanțurile valorice, vrem o Românie care nu doar produce, ci și contează. România are momentul, resursele și oamenii potriviți pentru a deveni o forță regională industrială. Succesul va veni doar prin coerență, curaj și colaborare. Valoarea adăugată nu se creează prin protecție, ci prin parteneriat, nu prin izolare, ci prin colaborare, nu prin decizii impuse, ci prin consultare și predictibilitate. Asta înseamnă un stat partener, nu o frână, iar aceasta este misiunea noastră comună – să transformăm capitalul românesc într-o forță economică reală, recunoscută în regiune și în Europa”, a spus secretarul de stat Viorel Băltărețu.

