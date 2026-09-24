Vila din Mogoşoaia a lui Călin Georgescu, sub sechestru

Procurorii DIICOT au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra imobilului din Mogoşoaia care-i aparţine lui Călin Georgescu. Prejudiciul în dosarul în care a fost plasat sub control judiciar este de 1,1 milioane de euro.

”La data de 24 septembrie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui imobil situat în comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov, ce aparţine inculpatului în vârstă de 64 de ani, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată”, anunţă, joi, DIICOT, într-un comunicat de presă.

Luni, DIICOT anunţa că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului Bucureşti şi judeţului Argeş, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracţional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obţine o finanţare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituţie bancară, sub condiţia depunerii unei garanţii.

”În aceste condiţii, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro. Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiţia depunerii unei garanţii suplimentare, aceştia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro”, precizau procurorii.

Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste1,1 milioane euro.

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