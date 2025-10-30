Viktor Orban va fi primit la Casa Albă pe 7 noiembrie

Prim-ministrul ungar Viktor Orban va fi primit de președintele american Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie, a anunțat joi guvernul de la Budapesta.

Pregătirile pentru întâlnire sunt în desfășurare de multă vreme, a explicat șeful cancelarului prim-ministrului, Gergely Gulyas, care a precizat că cei doi înalți oficiali vor discuta despre chestiuni energetice, economice, monetare și de apărare.

Trump și Orban, care se consideră aliați apropiați, vor semna mai multe acorduri la Washington, unele deja pregătite, în timp ce altele vor fi negociate în zilele următoare. Gulyas a subliniat că Orban „este liderul european care a reprezentat chestiunea păcii cel mai mult timp”, lucru pe care îl face și Trump însuși. În acest sens, cei doi înalți oficiali vor aborda tema păcii în Ucraina, a continuat Gulyas, potrivit Agerpres.

În timpul întâlnirii dintre cei doi lideri de la Casa Albă, va avea loc și o conferință de presă.

Orban și Trump sunt aliați apropiați, iar șeful guvernului ungar a fost singurul lider european care și-a declarat sprijinul pentru candidatul republican de atunci în prima sa campanie electorală din 2016 încununată de succes.

Referitor la summitul anulat dintre Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, care urma să aibă loc la Budapesta, Gulyas și-a exprimat speranța că reuniunea la nivel înalt ar putea avea loc în cele din urmă.

