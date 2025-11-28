Viktor Orban anunță, de la Kremlin, că Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi de la Rusia. Putin: „Cunoaștem poziția dumneavoastră echilibrată cu privire la situația din Ucraina”

Premierul ungar Viktor Orban și-a reconfirmat, vineri, reputația de cel mai important aliat din UE al lui Vladimir Putin, care l-a primit la Kremlin.

„Este a 14-a oară când mă întâlnesc cu dumneavoastră în calitate de prim-ministru. Aș dori să subliniez că livrările stabile de energie din Rusia în trecut, în prezent și în viitor constituie fundamentul securității energetice a Ungariei. Apreciem foarte mult stabilitatea și previzibilitatea livrărilor de energie din Rusia. Ungaria este interesată să mențină un dialog energetic cu țara dumneavoastră, iar astăzi aș dori să discut în detaliu acest set de probleme”, a declarat Viktor Orban, în debutul întâlnirii cu Putin, potrivit transcrierii publicate de Kremlin.

Viktor Orban, care a vizitat Moscova ultima dată în iulie 2024, a contestat în repetate rânduri încercările UE de a pune capăt importurilor europene de petrol și gaze rusești.

Șeful Guvernului de la Budapesta nu a ratat ocazia de a da vina pe Ucraina pentru schimburile comerciale bilaterale în scădere.

„Ucraina este vecină cu Ungaria, motiv pentru care Ungaria resimte pe deplin efectele conflictului ucrainean, inclusiv un impact economic considerabil, deoarece cooperarea economică este împiedicată de ostilități. Acest lucru este valabil atât pentru Europa, cât și pentru noi. Aș dori, de asemenea, să reiterez ceea ce v-am spus în cadrul întâlnirii noastre anterioare: Ungaria este interesată de pace și sperăm sincer că inițiativele de pace făcute publice recent vor duce în cele din urmă la pace”, a spus Orban.

Vladimir Putin i-a mulțumit pentru că a propus Budapesta ca potențial loc de desfășurare a unui summit Rusia-SUA pentru pace în Ucraina.

„Cunoaștem poziția dumneavoastră echilibrată cu privire la situația din Ucraina. În ceea ce privește relațiile noastre bilaterale, trebuie să constat cu regret că anul trecut am înregistrat o scădere a comerțului reciproc. Acest lucru s-a datorat în principal restricțiilor externe, dar amploarea scăderii, de 23 %, este totuși semnificativă”, a declarat liderul de la Kremlin.

Planurile pentru un „summit de pace” la Budapesta au fost propuse luna trecută, dar au fost abandonate, potrivit unor surse, deoarece partea rusă a refuzat să facă compromisuri în ceea ce privește cererile maximaliste ale lui Putin pentru încetarea războiului.

Partidul Fidesz al liderului maghiar se confruntă cu alegeri parlamentare în aprilie, iar sondajele sugerează că, pentru prima dată în 15 ani, ar putea fi învins la urne. Dacă ar găzdui un summit Trump-Putin la Budapesta, acest lucru i-ar putea spori șansele de realegere.

