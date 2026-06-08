Video – Xi Jinping solicită consolidarea „cooperării strategice” cu Coreea de Nord într-un summit rar cu Kim Jong Un

Liderul chinez Xi Jinping a cerut aprofundarea „coordonării și cooperării strategice” cu Coreea de Nord la scurt timp după primirea grandioasă cu ocazia vizitei la Phenian, prima din ultimii șapte ani.

Cele două părți ar trebui să insufle un „impuls puternic” relațiilor lor, a declarat Xi în timpul întrevederii de luni cu Kim, la începutul vizitei de stat de două zile, potrivit unui comunicat al agenției chineze de stat Xinhua.

China este pregătită să extindă cooperarea în domenii precum economia și comerțul, agricultura, sănătatea, construcțiile, știința și tehnologia, a adăugat el.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un și prima doamnă Ri Sol Ju l-au întâmpinat pe Xi pe aeroportul din Phenian, imaginile oficiale arătându-i pe cei doi aplaudând în timp ce avionul lui Xi a aterizat.

Xi și soția sa, Peng Liyuan, au fost întâmpinați „călduros” de Kim și li s-au oferit buchete de flori de către copiii nord-coreeni, a relatat postul de televiziune de stat chinez CCTV.

La ceremonia de bun venit desfășurată în Piața Kim Il Sung, o escortă de cavalerie călare s-a aliniat pentru a primi oaspeții, în timp ce mulțimi atent coregrafiate fluturau flori și steaguri sub portretele uriașe ale lui Xi și Kim instalate deasupra pieței, conform imaginilor din presa de stat.

După 21 de salve de artilerie, cei doi șefi de stat au trecut în revistă garda de onoare, ai cărei membri au strigat în coreeană: „Îi urăm multă sănătate tovarășului Xi Jinping”, se spune la CCTV. Kim și Xi au purtat ulterior discuții și au participat la un banchet la sediul Consiliului de stat Mokran House, potrivit CCTV.

Această vizită este prima călătorie în străinătate a lui Xi în acest an și are loc la doar câteva săptămâni după ce i-a găzduit separat pe liderul rus Vladimir Putin și pe președintele american Donald Trump în capitala chineză.

Momentul face parte din eforturile Beijingului de a prezenta China ca pe un broker de putere global și versatil într-un moment de instabilitate geopolitică.

Vizita este, de asemenea, o oportunitate pentru Xi de a reafirma legăturile strânse și istorice ale țării sale cu Phenianul – un gest clar din partea Beijingului că, chiar dacă Kim și Putin și-au intensificat legăturile în ultimii ani, China rămâne cel mai important partener economic și diplomatic al Coreei de Nord. Xi i-a spus lui Kim că „indiferent de cum se schimbă situația internațională, poziția fermă a Partidului și guvernului chinez, care prețuiesc foarte mult prietenia tradițională dintre China și Coreea de Nord, nu se va schimba”, potrivit comunicatului Xinhua.

Coreea de Nord, vizita lui Xi ajută Phenianul să obțină un echibrul de lungă durată între Rusia și China, deoarece dorește să aibă beneficii militaree și economice de la ambele țări, evitând în același timp dependența excesivă de oricare dintre ele.

Cu o zi înainte de sosirea lui Xi, presa de stat nord-coreeană a relatat că Kim a inspectat o importantă fabrică de muniții, unde a fost informat despre „extinderea capacității de a produce diverse rachete balistice și de croazieră”.

Săptămâna trecută, Kim a vizitat o nouă fabrică care produce combustibili nucleari de calitate militară, spunând că Phenianul intenționează să „consolideze forțele nucleare ale statului nostru într-un ritm exponențial”, a relatat presa de stat.

Nu se știe în ce măsură programul de arme nucleare al Coreei de Nord va face obiectul discuțiilor, deoarece China a semnalizat că este precaută față de înarmarea lui Kim care a sporit atenția americană asupra regiunii și riscă să aducă instabilitate în China, care împarte o graniță comună cu statul comunist.

Însă conducerea Chinei vede Phenianul și ca parte a unei rețele mai largi de parteneri aliniați la politica Beijingului, care acționează ca o contrapondere la puterea americană.

Xi a făcut aluzie la o astfel de cooperare internațională, spunând că atât China, cât și Coreea de Nord ar trebui „să își apere ferm suveranitatea, securitatea și interesele de dezvoltare și să protejeze împreună pacea și dezvoltarea regională”.

Reechilibrarea legăturilor

Vizitele liderilor străini în Coreea de Nord sunt rare. Xi a vizitat ultima dată în 2019, în timp ce Putin a făcut o călătorie în 2024, când Moscova și Phenianul au salutat întărirea legăturilor militare prin semnarea unui tratat de apărare reciprocă.

Legăturile dintre Beijing și Phenian s-au răcit vizibil în ultimii ani. Închiderile frontierelor din epoca pandemiei de Covid au împiedicat schimburile dintre cele două părți, iar ulterior, Phenianul s-a apropiat de Moscova, desfășurând ceea ce se crede a fi mii de soldați pentru a ajuta războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Vizita este o șansă pentru Xi de a promova o reechilibrare a acestor legături și de a semnala importanța relației pentru Beijing într-un moment în care echilibrul global de putere se schimbă pe fondul restructurării politicii externe a SUA de către administrația Trump.

Xi și Kim s-au întâlnit ultima dată în septembrie, când liderul nord-coreean s-a numărat printre liderii mondiali la o paradă militară la Beijing – Kim așezat lângă Xi la eveniment. Putin a fost și el prezent la paradă, cei trei lideri dând dovadă de o unitate fără precedent.

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