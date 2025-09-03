VIDEO. Xi Jinping a scos „China cea de neoprit” la paradă: adunare a dictatorilor în jurul armamentului nuclear și mesajele transmise Occidentului

China „nu se lasă intimidată de niciun agresor” și este „de neoprit”, a avertizat miercuri președintele Xi Jinping, la grandioasa paradă militară de la Beijing, desfășurată în prezența aliaților săi antioccidentali – președintele rus, Vladimir Putin, și liderul de la Phenian, Kim Jong-un.

Parada a fost punctul culminant al unui așa-numit „summit al dictatorilor”, care e debutat cu vizita lui Vladimir Putin și a continuat cu reuniunea la nivel înalt a liderilor Organizației pentru Cooperare de la Shanghai și cu sosirea la Beijing a lui Kim Jong-un.

Încercarea liderilor Axei revizioniste de a-și impune propria viziune asupra noii ordini economice și de securitate internațională a fost taxată ironic de la Washington chiar de președintele american, Donald Trump: „Fie ca președintele Xi și minunatul popor chinez să aibă o zi de sărbătoare minunată și de neuitat. Vă rog să transmiteți salutările mele călduroase lui Vladimir Putin și Kim Jong Un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”.

Imaginea fără precedent a celor trei lideri autocrați discutând și strângându-și mâinile în timp ce pășeau pe covorul roșu din Piața Tiananmen, miercuri, a fost cea care, potrivit analiștilor, a transmis cel mai puternic mesaj de sfidare către Occident.

„Beijingul transmite un mesaj: chiar dacă țările occidentale vor continua să sancționeze Rusia pentru războiul cu Ucraina, Beijingul nu se va teme să-și susțină aliatul”, a declarat Wen-Ti Sung, membru non-rezident al Global China Hub al Atlantic Council.

La doar câteva ore după paradă, Kim și Putin au avut o întâlnire oficială, în cadrul căreia liderul de la Phenian a declarat că este dispus să facă „tot ce poate pentru a ajuta” Rusia, descriind acest lucru ca fiind o „datorie frățească”. Conform estimărilor sud-coreene, Coreea de Nord a trimis aproximativ 15.000 de soldați în Rusia.

„O alegere între pace și război”

„Astăzi, umanitatea se află, din nou, în fața alegerii între pace și război, dialog și confruntare, câștig pentru toate părțile sau pierdere pentru toate părțile”, a declarat Xi Jinping, în fața unei mulțimi de 50.000 de oameni care au asistat la parada de la Beijing.

„Modernizarea Chinei urmează calea dezvoltării pașnice. China va fi întotdeauna o forță pentru pace, stabilitate și progres în lume. Istoria ne avertizează că trebuie să rămânem fermi în convingerea noastră în justiție, neînduplecați în angajamentul nostru pentru pace și de neclintit în încrederea noastră în forța insurmontabilă a poporului”, a adăugat liderul de la Beijing.

După discursul său, Xi a urcat într-o mașină decapotabilă pentru a inspecta efectivele militare, salutând trupele și primind urale, în timp ce kilometri întregi de echipament militar treceau pe lângă el și avioane de luptă zburau deasupra capului său.

Prezentarea capacităților nucleare în cadrul paradei a reiterat determinarea Beijingului de a descuraja SUA. Arsenalul a inclus rachete care au demonstrat public pentru prima dată capacitatea Beijingului de a lansa focoase nucleare de pe uscat, mare și aer, scrie Financial Times.

Au fost prezentate și arme hipersonice, supersonice și autonome, în timp ce etalarea noilor drone și echipamente anti-drone a evidențiat tehnologii care ar putea fi vitale în orice război viitor contra Taiwanului. De la ultima paradă a lui Xi din 2019, relațiile Beijingului cu Washingtonul s-au înrăutățit, iar tensiunile legate de Taiwan, pe care China îl revendică și dorește să îl controleze, au crescut.

Structura paradei a reflectat, de asemenea, schimbări majore în cadrul Armatei Populare de Eliberare. Formațiuni din forțele de război cibernetic, de sprijin informațional și aerospațiale, înființate abia anul trecut în efortul de a eficientiza comanda, au defilat pentru prima dată prin Piața Tiananmen.

„Triada nucleară” – la paradă

Dongfeng-61, cea mai avansată rachetă balistică intercontinentală nucleară a Chinei, a apărut pentru prima dată la parada militară. Prezentarea sa, alături de un nou model de rachetă balistică intercontinentală nucleară, Dongfeng-31, evidențiază eforturile Beijingului de a-și extinde și moderniza rapid arsenalul nuclear, o tendință care alimentează competiția militară cu SUA.

În afară de cele două rachete balistice intercontinentale terestre, PLA a prezentat și JingLei-1, o rachetă cu rază lungă de acțiune lansată din aer, și JuLang-3, o nouă rachetă balistică intercontinentală lansată de pe submarin. China a demonstrat, astfel, că a dobândit capacitatea de a lansa arme nucleare de pe uscat, din aer și de pe mare — așa-numita „triadă nucleară”.

Un alt punct forte al paradei a fost echipamentul anti-drone. China a prezentat FK351, un sistem de apărare anti-drone cu baza la sol. Acesta este doar unul dintre numeroasele tipuri de arme destinate întăririi apărării navelor de suprafață, tancurilor și avioanelor în conflictele viitoare, pe care armata chineză se așteaptă să le vadă din ce în ce mai mult conduse de arme autonome.

Suyash Desai, politolog specializat în afaceri de apărare chineze, a declarat că accentul pus pe sistemele anti-autonome arată că „în mod clar, China a observat și a învățat din cele trei conflicte și războaie recente”. El s-a referit la războiul din Ucraina, războiul din Gaza și scurtul conflict armat dintre India și Pakistan din acest an.

O armată încă netestată

Chiar dacă paradă militară de la Beijing a alarmat numeroase țări occidentale, nu trebuie scăpat din vedere un aspect important: armata Chinei și o mare parte din echipamentele sale nu au fost testate în luptă.

„Este o mare demonstrație a puterii, progresului și forței Chinei, deci este excelentă pentru propaganda internă”, a declarat Kerry Brown, profesor de studii chineze la King’s College London. „Totul este foarte teatral. Cu siguranță, trupele pot mărșălui, pot organiza o paradă grandioasă, dar nu au mai luptat de multe decenii. Este o armată complet netestată”, a adăugat Kerry Brown.

***