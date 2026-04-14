14 aprilie, 2026

VIDEO Viktor Orban a anunțat ce va face după pierderea alegerilor: „În săptămânile următoare, ne vom reorganiza”

De Iulian Soare

Premierul ungar în exercițiu, Viktor Orban (foto), a publicat un mesaj video pe paginile sale de socializare, luni seară, când a anunțat ce planuri are după pierderea alegerilor parlamentare.

„Dragi compatrioți! Astăzi a devenit clar că peste 2,25 milioane de alegători au susținut lista și candidații Fidesz la alegerile de ieri (duminică, n.r.). Atât de mare a devenit astăzi mișcarea patriotică, comunitatea noastră politică, în Ungaria. Mulțumim din suflet tuturor susținătorilor noștri”, a transmis Viktor Orban, potrivit Hungary Today.

„În 2014, cu sprijinul aceluiași număr de alegători, am obținut o victorie electorală zdrobitoare; ieri, acest lucru a fost suficient doar pentru o performanță onorabilă și o înfrângere”, a adăugat el.


În mesajul său, Orban a mai spus că „Fidesz este cea mai unită comunitate politică din Ungaria”.

„Am slujit cu fidelitate poporul maghiar timp de decenii. Și vom continua să o facem în anii care vor urma. Planul nostru este să apărăm realizările taberei patriotice împreună cu alegătorii noștri. În săptămânile următoare, ne vom reorganiza, vom merge în fiecare circumscripție electorală, ne vom mobiliza voluntarii, activiștii, deputații și candidații”, a declarat Viktor Orban, care este și președintele Fidesz, anunțând o reuniune a comitetului național al formațiunii, pe 28 aprilie.

După numărarea a 99% din voturi, Fidesz are asigurate 57 de mandate în Parlamentul de la Budapesta, iar formațiunea care a câștigat alegerile, Tisza, 136 de mandate. Rezultatele finale vor fi date publicității la sfârșitul săptămânii.

Premierul ungar ales, Peter Magyar, va prelua oficial conducerea Guvernului de la Budapesta cel mai devreme pe 5 mai și își va pune imediat în aplicare strategia de a reface relația cu UE, primul obiectiv important fiind deblocarea unor fonduri europene în valoare de miliarde de euro.

