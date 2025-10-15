VIDEO / Valentin LAZEA, Economist-șef BNR: Mediul de afaceri autohton a ajuns la o masă critică în ceea ce privește volumul de activitate, dar a căpătat și experiența piețelor externe

Mediul de afaceri autohton a ajuns la o masă critică în ceea ce privește volumul de activitate, dar a căpătat și experiența piețelor externe, a declarat Valentin Lazea, ecconomist-șef al Băncii Naționalea a României (BNR).

Declarațiile au fost făcute în cadrul Conferinței CDG „Capitalul autohton al României – internaționalizarea businessurilor: maturizare și trecerea la statutul de forță regională”, organizată marți de Conferințele CDG și Banca Națională a României (BNR). Transmisia video integrală poate fi văzută AICI-VIDEO-INTEGRAL_LINK.

„La 35 de ani, vârsta maturității depline, mediul de afaceri autohton a ajuns la o masă critică în ceea ce privește volumul de activitate, dar a căpătat și experiența piețelor externe, a adaptării la regulile aflate mereu în mișcare, precum și curajul de a începe să investească dincolo de granițe. Începem să vorbim, astfel, nu numai despre produsul intern brut (PIB), ci și despre produsul național brut, prin aportul componentei externe”, a spus el.

Redăm în continuare principalele declarații:

La aceste evoluții se adaugă noile priorități economice ale UE, cum ar fi dezvoltarea industriei de apărare de o manieră integrată, cu participarea mai multor state, sau reconstrucția Ucrainei. Astfel, intrarea unor companii românești în proiecte comune ar trebui promovată activ atât de factorul politic, cât și de companiile însele.

Trebuie să recunoaștem că jucătorii din economia reală, uneori adulați, alteori contestați, sunt cei care fac ca lucrurile să meargă înainte și asigură stabilitatea într-un climat economic deseori volatil.

Conferințele CursDeGuvernare, organizate în jurul conținutului publicației CursDeGuvernare.ro, s-au concentrat în acest an pe chestiuni stringente pe care economia și societatea românească au a le reforma: finanțarea economiei și diversificarea modalităților de eficientizare a capitalului, digitalizarea administrației și a ecosistemului de business, reforma din sănătate și din educație, economia circulară și potențialul ei, bugetul pentru anul viitor etc., toate aceste teme fiind țintite la nivel analitic și urmărind firul de la cauzalitate la efecte.

Colaborarea, la nivel de analiză și interpretare a datelor economice dintre publicația CursDeGuvernare.ro și Banca Națională a României datează de mulți ani, mai ales atunci când dezbaterile publice pe probleme economico-sociale de profunzime au găsit argumente comune din partea ambelor părți. Dați-mi voie să amintesc câteva conferințe organizate de CursDeGuvernare la sediul BNR: Redeșteptarea României: Un plan urgent de țară care să ne fixeze pe harta noii economii europene, conferință organizată la 7 martie 2023. Sau Capitalul autohton al României: Maturizare și trecere la statutul de forță regională, organizată la 24 septembrie 2024.

În încheierea mesajului meu doresc să-mi exprim speranța că la sfârșitul dezbaterilor de astăzi se vor cristaliza câteva direcții clare de acțiune care să propulseze România la un nivel superior de dezvoltare economică.

