Video / Ursula von der Leyen, la București: UE accelerează hub-ul de securitate de la Marea Neagră, cu un calendar de finalizare – Conferința de presă cu Nicușor Dan

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vizitat luni România, în cadrul unui turneu în regiunea Mării Negre, pentru discuții cu președintele Nicușor Dan despre securitatea la Marea Neagră, într-un context de intensificare a atacurilor cu drone, a acțiunilor de sabotaj și a altor forme de război hibrid atribuite Rusiei. După vizita din România, președinta Comisiei Europene va merge în Bulgaria, unde are programată o întâlnire cu premierul Rumen Radev.

Nicușor Dan a legat direct securitatea Mării Negre de reconstrucția Ucrainei, șeful statului punctând că Marea Neagră e esențială pentru comerțul și securitatea energetică a Europei.

„Nu putem vorbi nici despre o pace stabilă, nici despre un mod eficient de a reconstrui Ucraina fără o Mare Neagră sigură”, a declarat președintele, care a solicitat un angajament european mai puternic pentru regiune.

Ursula von der Leyen: Am lansat al doilea SAFE și avem la dispoziție 21 mld. €. Încurajez România să profite de ocazie

Șefa Comisiei a arătat că așa-numitul hub de securitate maritimă de la Marea Neagră a fost inclus încă din 2025 în strategia europeană pentru regiune și a anunțat accelerarea operaționalizării acestui proiect, inițiat de România și Bulgaria. Ursula von der Leyen a spus că Comisia Europeană va stabili un calendar de finalizare și va aloca 50 de milioane de euro pentru acest proiect.

Șefa Comisiei a precizat, de asemenea, că UE sprijină deja supravegherea Mării Negre prin imagini satelitare furnizate de serviciul Copernicus. În același timp, von der Leyen a încurajat autoritățile de la București să participe și la al doilea apel al programului SAFE, de înzestrare militară, în cadrul căruia mai sunt disponibile peste 21 de miliarde de euro pentru statele UE, inclusiv pentru investiții în drone, tehnologie contra-drone și protejarea infrastructurii critice.

Înaintea vizitei la București, Ursula von der Leyen a discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre securitatea regională, libertatea de navigație și negocierile de pace, iar, la Cotroceni, ea a declarat că „orice discuții serioase privind arhitectura de securitate a Europei” pot avea loc numai după un acord de încetare a focului în Ucraina și într-un format care să includă aliații UE și NATO, care a fost deja agreat cu SUA.

Amintim că SUA va media, marți și miercuri, o rundă de negocieri de pace la nivelul echipelor tehnice între Rusia și Ucraina, primele negocieri din februarie.

Declarațiile integrale ale președintelui României și președintei Comisiei Europene

Nicușor Dan:

Am avut plăcerea și onoarea de a o invita pe Ursula von der Leyen. Obiectul a fost în mare măsură securitatea la Marea Neagră. Îi mulțumesc pentru sprijin și solidaritate. De ce e importantă Marea Neagră, nu doar pentru România, ci și pentru Europa – pentru că este un punct important în comerțul global, inclusiv viitorul Coridor de Mijloc. Pentru că este un punct important în securitatea energetică a Europei, și vorbim aici atât de dezvoltările viitoare de extracție din Marea Neagră, dar și de relația cu Zona Caspică. Și bineînțeles că este un punct important pentru securitatea întregii Europe.

Dacă vorbim despre conflictul din Ucraina și despre reconstrucția Ucrainei, nu putem vorbi nici despre o pace stabilă, nici despre un mod eficient de a reconstrui Ucraina fără o Mare Neagră sigură. Știm cu toții că am avut numeroase incidente la Marea Neagră în perioada recentă: incursiuni cu drone, cele mai vizibile, dar și acțiuni de sabotaj, atacuri cibernetice, campanii de dezinformare – toate acestea, un întreg spectru de război hibrid prin care, evident, Rusia încearcă să escaladeze conflictul pe care l-a început în urmă cu cinci ani în Ucraina și să implice țări europene în acest conflict.

Am discutat cu doamna președintă von der Leyen despre un angajament european puternic în regiunea Mării Negre, iar cel mai important este hub-ul de securitate la Marea Neagră, a cărui idee a fost inițiată de România împreună cu Bulgaria în urmă cu câțiva ani, care a intrat într-o strategie europeană și care acum trebuie concretizat în România și Bulgaria, cu ajutorul Uniunii Europene.

Am discutat, dincolo de asta, despre alte subiecte de importanță europeană. Evident, solidaritatea noastră cu Ucraina și angajamentul pentru o pace justă și durabilă în Ucraina rămân neschimbate.

Am discutat despre discuția din acest an privind cadrul financiar multianual și despre speranța de a încheia anul cu un buget 2028–2034 ambițios. Și, bineînțeles, am discutat despre parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei, despre procese pe care România le susține și care vor aduce un plus de securitate și prosperitate pentru întreaga regiune.

Ursula von der Leyen:

Sunteți un partener vital pentru statele membre și NATO. Am văzut acest angajament prima dată anul trecut, când am vizitat portul militar din Constanța. Și, de atunci, din păcate, provocările de securitate cu care ne confruntăm nu au făcut decât să crească.

Spațiul aerian deasupra Mării Negre s-a întunecat, mai ales în ultimele săptămâni, cu atacuri cu drone care au vizat nave comerciale în largul coastelor și marinari nevinovați care și-au pierdut viețile, iar alții au fost dați dispăruți pe mare. Gândurile mele sunt alături de familiile și persoanele lor dragi. Și aș dori să exprim solidaritatea deplină a Europei cu România. Suntem alături de voi. Vă puteți baza pe un răspuns european puternic și unit.

Permiteți-mi să subliniez anumite aspecte despre ceea ce am discutat. În primul rând, libertatea navigației în Marea Neagră trebuie să fie menținută și restaurată. Este o rută comercială vitală pentru economia europeană și pentru securitatea alimentară globală, pentru că menține fluxurile către milioane de oameni care depind de ele, majoritatea în Africa.

Nimeni nu-și dorește pacea mai mult decât poporul ucrainean. Îi sprijinim în aceste demersuri și reiterăm, în mod egal, apelul la un armistițiu în Marea Neagră. În acest context, îmi exprim sprijinul pentru discuțiile de pace care au loc mâine la Abu Dhabi, cu prezență europeană.

În al doilea rând, aș dori să mă refer la consolidarea supravegherii în Marea Neagră, care include imagini satelitare asigurate de Copernicus și reprezintă sprijinul imediat pe care Europa îl poate oferi regiunii.

De asemenea, ne vom consolida securitatea în spațiul informațional. Actorii ostili transformă spațiul informațional într-o armă, iar incidentele cu drone sunt de cele mai multe ori dublate de manipularea informației externe și de interferențe. Acestea îi vizează neobosit pe cetățenii noștri și democrațiile noastre, semănând spaimă și incertitudine. Nu este doar o provocare în materie de comunicare, ci un risc de securitate. Știm cum se întâmplă lucrurile, am văzut potențialul devastator chiar aici, în România, iar dumneavoastră ați deschis calea pentru un răspuns. Este o provocare europeană colectivă, care implică un răspuns european colectiv. De aceea, am lansat Centrul European de Reziliență Democratică la începutul anului, care reunește cea mai bună expertiză disponibilă în Europa și sprijină statele membre, precum România, să identifice mai bine astfel de campanii și să răspundă în mod eficient.

În al patrulea rând, trebuie să ne consolidăm capacitatea de a ne apăra. De aceea, Europa investește masiv pentru a fi pregătită din punct de vedere al apărării. Avem așa-numitele proiecte de apărare de interes comun și salut participarea României la toate acestea. De asemenea, avem programul SAFE, programul de achiziții comune în domeniul apărării. România va primi peste 16 miliarde de euro. Sunteți deja un exemplu prin inițiativa comună cu Ucraina privind producția de drone.

Este exact tipul de cooperare de care Europa are nevoie, pentru că întărește apărarea Ucrainei, precum și securitatea și economia României. Avem nevoie de mai multe astfel de inițiative și, de aceea, în urmă cu două săptămâni, Comisia a lansat un al doilea apel în cadrul SAFE. Avem la dispoziție peste 21 de miliarde de euro și încurajez România să profite de această oportunitate pentru a investi în capacitățile de care avem nevoie pentru a apăra mai bine România și Marea Neagră.

În al cincilea rând, trebuie să ne consolidăm capacitatea de a răspunde la crizele de la granițele noastre. Incidentele teribile de la Marea Neagră sunt un exemplu-cheie în acest sens. Astăzi îmi face deosebită plăcere să anunț o finanțare de 10 milioane de euro pentru operațiuni de căutare și salvare. Acest lucru vă va ajuta să vă consolidați capacitățile de a răspunde la astfel de incidente rapid și eficient.

Și, în ultimul rând, așa cum ați spus, trebuie să operaționalizăm hub-ul de securitate strategică de la Marea Neagră. Ideea a fost inclusă în strategia noastră pentru Marea Neagră în 2025. De atunci, mediul de securitate s-a deteriorat mult mai repede decât ne-am anticipat. În acest context, salut cooperarea apropiată dintre România, Bulgaria și Turcia. Trebuie să lucrăm cu toții cu un sentiment de urgență atunci când este vorba despre apărare și securitate.

De aceea, îmi face plăcere să anunț că, în acord cu România și Bulgaria, vom accelera activitatea privind hub-ul de securitate maritimă de la Marea Neagră, cu un calendar pentru finalizare și cu 50 de milioane de euro alocați.

Dragă Nicușor, aș dori să închei într-o notă mai pozitivă, pentru că, pe 1 ianuarie, România va celebra 20 de ani de când este membră a Uniunii Europene. Și ce două decenii minunate au fost. România a devenit mai puternică în interiorul Europei, iar Europa a devenit mai puternică împreună cu România. Astăzi, țara dumneavoastră nu doar că a înregistrat succese în extinderea Europei, ci este un pilon al securității europene, un apărător al Uniunii noastre. A fost un drum remarcabil și sunt convinsă că cele mai bune capitole ale poveștii României în interiorul Uniunii vor continua.

Sesiune de întrebări și răspunsuri

Reporter: Ce ar trebui să facă România pentru a-și pregăti mai bine populația în vederea unei situații de criză sau a unui conflict? Cum evaluați reziliența generală a țării în fața războiului hibrid purtat de Rusia? Și, în același timp, care considerați că sunt principalele provocări în contextul discuțiilor în curs privind un posibil acord de pace pentru Ucraina și al implicațiilor acestuia asupra securității europene?

Răspuns Ursula von der Leyen:

România are unul dintre cele mai puternice sisteme de protecție civilă din Europa și este un aliat esențial al NATO și un pilon de securitate pe flancul estic al Europei. Amenințările sunt, într-adevăr, tot mai mari și suntem dispuși să vă ajutăm să le faceți față. Așa cum am spus, România va primi peste 16 miliarde de euro în cadrul programului SAFE, iar alte 21 de miliarde sunt disponibile pentru statele membre și încurajez România să profite de această oportunitate.

Aceste fonduri pot fi utilizate pentru a construi capacități de producție de drone și contradrone, pentru a vă proteja porturile și infrastructura critică, în cooperare strânsă cu alte state membre ale UE. Acest lucru este foarte important.

În ceea ce privește negocierile de pace, președintele Zelenski a solicitat sprijin din partea partenerilor europeni în cadrul negocierilor și, bineînțeles, îi oferim acest sprijin. Accentul acestor negocieri trebuie să fie pus pe încheierea războiului Rusiei în Ucraina. Acesta trebuie să fie obiectivul.

Acum lucrăm la un plan de prosperitate post-război pentru Ucraina, pentru a asigura stabilitatea și reconstrucția țării. Cu atât mai mult, negocierile de pace se concentrează și pe garanțiile de securitate pentru Ucraina într-un context post-război. Dar vreau să fiu foarte clară în acest context: orice discuții serioase privind arhitectura de securitate a Europei nu pot fi purtate decât după ce s-a ajuns la un acord de încetare a focului în Ucraina și trebuie să aibă loc într-un format corespunzător, în prezența aliaților UE și NATO. Avem un format pe care l-am agreat.

Reporter: Domnule președinte, întrebarea este adresată instituțiilor statului român. Ce intenționează să facă mai bine și, mai ales, mai repede pentru a restabili o Mare Neagră sigură, atât pentru navigație, cât și pentru interesele noastre comerciale în zonă? Pentru că am văzut că sunt foarte multe proiecte, foarte mulți bani care sunt puși pe masă, însă toate aceste lucruri trebuie puse împreună astfel încât românii să aibă convingerea că sunt bine protejați și că România transmite un mesaj de descurajare către adversarul pe care chiar dumneavoastră l-ați numit, Federația Rusă, chiar cu riscul de a-i irita pe vecinii noștri bulgari. Mă refer la declarația premierului bulgar. Mulțumesc.

Răspuns Nicușor Dan:

Da, poate că – și nu vorbesc doar despre mandatul meu – nu am fost întotdeauna atât de rapizi cum s-ar fi așteptat românii, însă am fost predictibili și am înțeles că Marea Neagră este un loc important. Înainte de a avea aceste incidente de securitate, România a vorbit despre Marea Neagră, România a discutat cu Comisia și a apărut strategia pentru Marea Neagră. România, în echipamentele pe care le-a cumpărat în cadrul programului SAFE, le-a inclus și pe acelea necesare pentru protejarea țărmului Mării Negre.

Și, atât în cadrul formatelor Uniunii Europene, cât și în cadrul formatelor NATO, am explicat partenerilor noștri aceste mize și ați văzut că reacția lor a fost – dacă vorbim despre granița peste Dunăre cu Ucraina – extrem de solidară, în modul cel mai concret.

Acum urmează inclusiv hub-ul de securitate despre care am vorbit și, din nou, o solidaritate temporară în ceea ce privește echipamentele necesare. De asemenea, preocuparea de securitate la Marea Neagră are aspecte concrete privind echipamentele și apărarea propriu-zisă.

***