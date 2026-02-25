VIDEO. Un nou val de proteste antiguvernamentale în Iran. Studenții au ars steagul Republicii Islamice și au scandat „Trăiască Șahul!”

Un nou val de proteste antiguvernamentale organizate de studenți din mai multe universități iraniene – începând de sâmbătă – s-a extins la mai multe campusuri din Teheran, Mashhad și Isfahan, după cum arată imaginile confirmate de BBC.

Acestea sunt primele demonstrații de amploare din țară de la protestele naționale din decembrie și ianuarie, care au dus la o represiune brutală din partea autorităților de la Teheran. Potrivit Agenției de știri pentru activiștii pentru drepturile omului din SUA, cel puțin 7.000 de persoane au fost ucise în represiunea din ianuarie, dintre care 6.488 de protestatari și 236 de copii.

Toate cursurile cu prezență fizică la universitățile iraniene au fost suspendate pe 4 ianuarie din cauza a ceea ce autoritățile au descris drept „condiții de frig extrem”, deși criticii spun că închiderea a fost anunțată pentru a opri potențialele demonstrații ale studenților. Redeschiderea universităților, sâmbătă, a dus la izbucnirea protestelor în mai multe campusuri din câteva orașe importante.

Mitingurile studențești au urmat altor comemorări organizate săptămâna trecută în toată țara, marcând 40 de zile de la escaladarea protestelor și represiunea mortală care a urmat pe 8 ianuarie.

Imagini filmate luni la Universitatea al-Zahra din nordul Teheranului, rezervată femeilor, arată un grup de studente scandând sloganuri împotriva regimului și arzând steagul Republicii Islamice, steagul oficial al Iranului după revoluția din 1979.

Clipuri de la mai multe universități arată studenți fluturând steagul cu leul și soarele, drapelul oficial al Iranului înainte de revoluția din 1979. Un astfel de videoclip, filmat luni la Universitatea de Tehnologie din Isfahan, arată studenți cu steagul, scandând „Trăiască Șahul!”.

Studenții pro-guvernamentali au organizat, de asemenea, contra-manifestații proprii în mai multe campusuri.

Mulți contraprotestatari par a fi studenți membri ai Basij, o miliție voluntară pro-regim care a jucat un rol important în reprimarea valului anterior de demonstrații. Aceștia au ars steaguri americane și israeliene în campus, susținând că aceste țări contribuie la fomentarea tulburărilor.

Au izbucnit bătăi cu pumnii la Universitatea de Știință și Tehnologie din Teheran, unde imagini video verificate de The Wall Street Journal par să arate loialiști ai regimului fluturând steagul iranian în timp ce urmăreau activiști antiguvernamentali și îi loveau.

Protestele studenților antiregim s-au extins dincolo de universități, ajungând la școlile primare și secundare pe 24 februarie, ceea ce semnalează o creștere a participării tinerilor din diferite grupe de vârstă, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului.

