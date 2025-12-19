VIDEO Ucraina susține că a lovit cu drone un petrolier al „flotei fantomă” ruse, în Marea Mediterană

Ucraina a lovit pentru prima dată un petrolier al „flotei fantomă” ruse în apele Mediteranei, a anunțat, vineri, o sursă din cadrul Serviciului de Securitate de la Kiev (SBU), informează Agerpres.

„SBU a lovit cu drone aeriene un petrolier. Rusia utiliza acest petrolier pentru a ocoli sancțiunile și a finanța războiul său contra Ucrainei”, a afirmat sursa. Potrivit acesteia este vorba de „o nouă operațiune specială fără precedent”, realizată la circa 2.000 de kilometri de Ucraina.

💥Mediterranean Sea



Ukraine’s Security Service reports a first long range operation against a sanctioned Russian shadow fleet tanker, QENDIL, in neutral waters, more than 2,000 km from Ukraine. The vessel sustained critical damage and is assessed as no longer operational. pic.twitter.com/rdKXdJhdyA — 🇺🇦 Ukraine Frontline_Daily (@ukraine_frontup) December 19, 2025

Sursa nu a dat niciun fel de detalii suplimentare, nici cu privire la locul de unde acest atac a fost declanșat, nici despre țările pe care aceste drone le-ar fi survolat.

Petrolierul era gol în momentul atacului și operațiunea nu a prezentat niciun fel de amenințare la adresa mediului, a dat asigurări sursa, afirmând că nava „a suferit daune importate” și nu mai era în stare să-și „continue obiectivele”.

„Inamicul trebuie să înțeleagă că Ucraina nu se va opri și va lovi peste tot în lume, indiferent unde se află el”, a adăugat această sursă din cadrul SBU.

Ucraina a revendicat deja atacul asupra unor petroliere care circulau în Marea Neagră, petroliere despre care Kievul susține că sunt utilizate de Rusia pentru a ocoli sancțiunile occidentale și a finanța ofensiva sa în Ucraina.

