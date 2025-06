VIDEO / Ucraina anunță că a lovit podul Kerci, amplasând explozibili sub apă

Serviciul de securitate al Ucrainei, SBU, a anunţat marţi că a lovit cu explozibili amplasaţi sub apă podul Kerci, care leagă Rusia de Crimeea ocupată şi care este unul dintre proiectele la care Vladimir Putin ţine foarte mult, fiind construit la ordinul său după anexarea peninsulei ucrainene anexate unilateral în 2014.

SBU a transmis că agenţii săi au minat pilonii podului rutier şi feroviar din Crimeea, numit şi Podul Kerci, şi au detonat prima încărcătură marţi la ora 4:44 dimineaţa. Întreaga operaţiune a durat câteva luni, scrie news.ro.

„SBU a efectuat o nouă operaţiune specială unică şi a lovit podul din Crimeea pentru a treia oară – de data aceasta sub apă! Operaţiunea a durat mai multe luni. Agenţii SBU au minat pilonii acestei instalaţii ilegale. Şi astăzi, fără victime civile, primul dispozitiv exploziv a fost activat la ora 4:44 dimineaţa!” – anunţă SBU într-o postare pe Telegram însoţită şi de un video cu momentul detonării.

Suporturile subacvatice ale pilonilor au fost grav avariate la nivelul inferior, susţine SBU, care precizează că a folosit explozibil echivalent cu 1.100 kg de TNT.

„Dumnezeu iubeşte Trinitatea, iar SBU merge întotdeauna până la capăt şi nu se repetă niciodată. Anterior, am lovit podul din Crimeea de două ori, în 2022 şi 2023. Aşa că astăzi am continuat această tradiţie, sub apă. Nu există loc pentru niciun obiect ilegal al Federaţiei Ruse pe teritoriul ţării noastre. Prin urmare, podul din Crimeea este o ţintă legitimă, mai ales având în vedere că inamicul l-a folosit ca arteră logistică pentru aprovizionarea trupelor sale. Crimeea este Ucraina, iar orice manifestare de ocupaţie va fi întâmpinată cu răspunsul nostru dur”, a declarat generalul Vasil Maliuk, şeful Serviciului de Securitate al Ucrainei, care a supravegheat personal operaţiunea şi a coordonat planificarea acesteia.

Operaţiunea a avut loc după ce SBU a lansat duminică un raid aerian îndrăzneţ asupra flotei ruse de bombardiere strategice cu capacitate nucleară.

Oficialii ruşi nu au răspuns imediat la afirmaţiile Ucrainei, precizează CNN. Marţi dimineaţă, contul oficial de Telegram al operatorului podului a anunţat că traficul pe pod a fost suspendat temporar. La ora 9 dimineaţa, ora locală, traficul a fost reluat în mod normal, potrivit operatorului, deşi SBU afimă podul a fost adus în situaţie de urgenţă

Construit după anexarea Crimeii de către Rusia în 2014, podul de 20 de kilometri, cel mai lung din Europa, este o linie vitală de aprovizionare pentru efortul de război al Moscovei în Ucraina şi un proiect personal al preşedintelui Vladimir Putin, care întruchipa obiectivul său de a lega peninsula ucraineană de Rusia.

Atacul de marţi este al treilea atac al Ucrainei asupra podului de la invazia pe scară largă a Moscovei în 2022. În octombrie 2022, un camion cu combustibil a explodat pe pod. În iulie 2023, SBU a declarat că a aruncat în aer o parte a podului folosind o dronă marină experimentală. În ambele ocazii, Rusia a acţionat rapid pentru a repara secţiunile avariate.

