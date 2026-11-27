România se confruntă simultan cu cinci planuri majore de schimbare – economic, tehnologic, climatic, social și politic –, iar răspunsul trebuie să se bazeze pe reziliență, determinare și coerență, a declarat Sorin Mihai Cîmpeanu, rectorul USAMV București și președintele Consiliului Național al Rectorilor.

Acesta a atras atenția asupra ritmului accelerat al transformărilor economice și tehnologice, care afectează inclusiv agricultura și sistemul de educație și cercetare. În acest context, universitățile au responsabilitatea de a actualiza programele de studiu, de a integra noile tehnologii și inteligența artificială și de a pregăti absolvenți cu competențe adaptate nevoilor mediului economic.

Declarațiile au fost făcute la conferința România recoltelor: „Agricultura – competitivitate, producție internă, poziție regională” organizată de CursDeGuvernare miercuri, 25 noiembrie la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară.

Cîmpeanu a subliniat și impactul tot mai vizibil al schimbărilor climatice asupra culturilor și producțiilor agricole. Totodată, a evidențiat necesitatea intensificării diplomației economice, în special în Asia și Africa, și a unei prioritizări strategice, după modelul Poloniei, care reușește să-și promoveze unitar interesele naționale.

Redăm în continuare cele mai importante declarații:

În primul rând vreau să apreciez invitația, echipa CursDeGuvernare și, în mod special, să apreciez profesionalismul care se distinge, și nu spun vorbe mari, sunt convins de ceea ce spun, profesionalismul care se distinge prin profunzime și constanță. Dați dovadă, nu de ieri sau de astăzi, de profesionalism în tot peisajul mass-media. (…)

Mai apoi, vreau să spun că apreciez faptul că suntem în jurul mesei reprezentanți de top din mediul de business, reprezentanți de top din mediul asociativ, reprezentanți ai decidenților și reprezentanți ai sistemului de educație și cercetare.

Am reținut foarte bine concluzia, cuvântul de încheiere al domnului Valvis, sunt întru totul de acord. Determinarea, aș îndrăzni să adaug, determinare și coerență. Am apreciat radiografia foarte profesionist făcută de către domnul Arion, cu exemple concrete, pentru că partea asta concretă ne cam lipsește de multe ori din acțiunile noastre.

Și, din păcate, ne lipsește, așa cum ați spus, și din modul de abordare în plan internațional a acestor relații economice, în ceea ce vorbim din domeniul agricol și agroalimentar, dar nu numai. Da, atașații economici ar trebui să fie mult mai activi și ar trebui să fie mult mai activi acolo unde putem să avem noi parteneri, în Asia și în Africa, îndeosebi. În Europa ne mai descurcăm, de bine, de rău, cred că avem o mișcare naturală prin specificul cadrului Uniunii Europene, în Europa.

Am reținut și exemplul unei țări mai mari și mai determinate. Da, doar că ei știu să dea deoparte lucrurile care îi separă, să se concentreze pe lucrurile care îi unesc și să-și promoveze cu forță interesul.

Noi, în România, este o constatare, dar și o autocritică, nu reușim să ne focusăm, nu reușim să ținem pasul cu evoluția extrem de rapidă, pe de o parte, a contextului economic: piețele se schimbă, cursul valutar, nu numai cursul valutar, prețurile pe burse, se schimbă prețul energiei. Deci nu știu să mai fi fost o perioadă în ultimii 36–37 de ani în care să fie schimbări atât de rapide, atât de bruște din perspectiva contextului economic. Avem aici participanți la discuție care se pot pronunța mult mai în cunoștință de cauză decât mine.

Pe lângă contextul economic, vedem foarte bine, se schimbă condițiile tehnologice. Nu reușim să ținem pasul cu schimbarea acestor condiții tehnologice. În Universitate, chiar în după-amiaza asta, o să avem un eveniment în care încercăm să realizăm și să ne organizăm mai bine cu ceea ce le predăm studenților noștri din perspectiva utilizării inteligenței artificiale.

Nu ne este foarte clar. Nu este neapărat o vină. Este și complicat. Dar trebuie să ne concentrăm pe acest subiect. Nu numai inteligența artificială, toate schimbările tehnologice din agricultură. Avem în continuare colegi care intră în sala de curs sau în laborator și le predau tinerilor din noua generație lucruri care sunt complet, dar complet depășite, care ar putea fi predate, mă rog, la o descriere a trecutului și atât.

Deci actualizarea curriculumului, despre care a vorbit și colegul meu, domnul prorector Mircea Mihalache, stă în dreptul nostru. Promovarea noilor tehnologii, nu numai în educație, dar și în cercetare, stă, de asemenea, în dreptul nostru. Avem obligația să conectăm mai bine tânăra generație și formarea nivelului de competență, competențele acesteia și nivelul de competență, la ceea ce are nevoie realitatea, la ceea ce aveți dumneavoastră nevoie în mediul economic.

Sunt foarte multe lucruri de făcut din perspectiva asta. Deci am spus schimbări rapide de context economic, suprapuse peste schimbări rapide de tehnologie și implicare din ce în ce mai mult în planul inteligenței artificiale.

Al treilea plan al schimbării sunt schimbările climatice, care au un efect mai mult decât evident asupra structurii culturilor, asupra producțiilor, asupra tehnologiilor de cultură.

Un al patrulea, de parcă n-ar fi fost de ajuns, un al patrulea plan al schimbărilor accentuate, și dacă stăm să ne gândim bine, n-am mai trecut prin schimbări atât de accentuate, ar fi acela al schimbărilor climatice.

Exact acum 40 de ani, în 1986, prima mea lucrare științifică, în ’86, era înainte de ’89, a fost efectul gazelor de seră. Un lucru care, la vremea respectivă, era cvasi-necunoscut. Ulterior, am luat cu toții cunoștință de ce înseamnă schimbări climatice. Dar în ultimii doi ani cred că ne-am dat seama cât de direct ne pot afecta, anul ăsta și anul trecut, mai ales. Tot asta va urma.

Și al cincilea plan al schimbării este acela al evoluțiilor, să spunem, politico-sociale, efervescența care ne caracterizează în mod deosebit, dar nu numai pe noi. Aici, sigur, am mai avut schimbări politico-sociale, față de primele patru planuri. Revin, în context economic nu au fost niciodată schimbări atât de abrupte, în context tehnologic niciodată nu au fost schimbări atât de abrupte, după cunoștința mea. Schimbările climatice nu au fost niciodată atât de pronunțate ca în perioada asta. Dar pe acest plan al schimbărilor politico-sociale am mai avut schimbări, în 1989.

Acum avem toate aceste planuri de schimbări accentuate, suprapuse. Și, în contextul ăsta, pentru a avea determinarea spusă de domnul Valvis și coerența adăugată de mine, e nevoie să… E nevoie de reziliență, e nevoie să stăm cu toții la masă, să ajungem la niște concluzii și să facem fiecare ce stă în dreptul nostru.

Sigur, mai amestecăm lucrurile, în sensul că într-o universitate avem și componenta antreprenorială și de business, dar asta este nesemnificativă față de misiunea principală, a educației și cercetării. Îi lăsăm pe oamenii de business să facă business. Avem și componenta asociativă, dar ce înseamnă, ce putem face noi aici, față de ce face Pro Agro sau Clubul Fermierilor? Avem și competența decizională sau asistență în luarea deciziilor. Da. Toate astea sunt activități secundare.

În dreptul unei universități trebuie să stea activitatea de educație și cercetare, în spiritul apropierii de mediul socio-economic și în spiritul promovării noilor tehnologii, al unor competențe care să permită tinerilor noștri, pe de o parte, să vină către noi și, pe de altă parte, să fie utili mai departe în societate.

Pe planul ăsta noi avem foarte multe lucruri de făcut, dar, stând la masă împreună, luăm cunoștință și de toate celelalte probleme pe care avem datoria să le transmitem. Dincolo de transmiterea pe canalele mass-media, apreciez încă o dată CursDeGuvernare, cred că ceea ce a prezentat domnul Arion ar trebui să… Situația actuală, la zi, cred că ar trebui prezentată, domnule prorector, de către colegii noștri profesori, tinerilor. Pentru că, în felul ăsta, conștientizând problemele, poate avem o șansă în plus să răspundem mai coerent și mai determinat acestor probleme.

Iertați-mă, nu vreau să fac filozofie, îl așteptăm într-o oră pe ministrul Educației, care el este specialist în acest domeniu, dar îndrăznesc să fac și eu o observație: avem cu toții foarte multe lucruri care ne mențin atenția. Fiecare se gândește la cum își conduce business-ul, la ce evenimente mai organizează, la ce decizii și schimbări mai aveți la nivelul Ministerului Agriculturii. Le avem și noi pe ale noastre, cum încheiem anul sau… suntem sau nu mai suntem într-o anumită formațiune politică, am mai trecut prin momente de genul ăsta, dar, dincolo de toate aceste preocupări zilnice, să nu acționăm pompieristic și ceea ce se discută aici să rămână totuși fundament.

Cu alte cuvinte, să fim capabili să facem o prioritizare. Așa cum țara menționată, Polonia, că nu ne ascundem, are maturitatea necesară să separe, să dea deoparte multele lucruri care îi despart și să se focuseze pe lucrurile care îi unesc, cred că așa ar trebui să facem și noi. De asta, faptul că suntem la această masă mie îmi dă un pic de optimism. Nu mult, aș vrea să afirm un optimism rezervat. Cumva va trebui să ieșim din această situație, dar cert este că, deocamdată, avem de făcut față provocărilor pe cinci planuri distincte, dintre care patru nu au mai fost în ultimii 36 de ani la acest nivel de intensitate.

Deci mulțumesc încă o dată tuturor. Suntem onorați de prezența fiecăruia în sala Senatului USAMV București.

Partener instituțional:

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București)

Parteneri:

BCR

Agricover

Asociația Cronica Europeană

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