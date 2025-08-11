VIDEO/ Sorin Grindeanu anunță condițiile PSD pentru a continua să participe la ședințele coaliției: ”eliminarea privilegiilor” și ”discuția pe rectificarea de buget”

PSD are mai multe condiții pentru a reveni la ședințele coaliției, inclusiv „adoptarea unui pachet de eliminare a privilegiilor”, problemă ce trebuie rezolvată înainte de discuțiile pentru cel de-al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului, a anunțat președintele interimar al social-democraților, Sorin Grindeanu.

„PSD condiționează participarea la ședințele coaliției de adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor (pensii speciale, reduceri de agenții, reducerea nr. membri CA). Când aceste lucruri vor fi adoptate, PSD revine la ședințele coaliției. ⁠

Solicităm întâlniri cu Ministerul de Finanțe pentru a vedea o execuție la zi a bugetului de stat și pentru a discuta rectificarea de buget. Trebuie să vorbim de continuarea investițiilor mari și mici.

Odată ce aceste lucruri vor continua, vom trece la etapa pachetului numărului trei: sănătate, educație, măsuri fiscale și măsuri pentru relansarea economiei. Astea sunt condițiile PSD”, a declarat Sorin Grindeanu.

Declarațiile au fost făcute la finalul ședinței Biroului Permanent al PSD de luni, care a durat aproximativ două ore și jumătate. Ședința a fost convocată în contextul unor tensiuni din coaliție, fiind invocată poziției USR cu privire la funeraliile de stat ale lui Ion Iliescu.

„Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Naţional pentru ziua de luni, în vederea analizării situaţiei create în interiorul Coaliţiei de guvernare ca urmare a poziţionării unor parteneri faţă de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului preşedinte al României, Ion Iliescu. În opinia PSD, acţiunile şi declaraţiile recente ale unor membri ai Coaliţiei, contrare obligaţiilor legale şi normelor de conduită instituţională, afectează nu doar relaţiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, ci şi echilibrul necesar în funcţionarea Guvernului”, a anunțat anterior Sorin Grindeanu.

„Anumiți titulari din ministere nu se ocupă de politici publice, acum, ci încearcă să scoată moștenirea extraordinar de grea pe care o au.”

Sorin Grindeanu a reiterat totodată poziția PSD vizavi de continuare programului Anghel Saligny.

„Am enunțat clar care sunt prioritățile PSD: Anghel Saligny trebuie să continue. De ce? Pentru că este pentru români”, a precizat liderul PSD.

Totodată, el a criticat, fără să numească, miniștri care nu se ocupă de politici publice, ci se plâng de moștenirea grea pe care au primit-o.

„De fiecare dată când noi intrăm la guvernare suntem parteneri serioși, care se ocupă de politici de guvernare, nu să facem o politică de gherilă în interiorul PSD. Anumiți titulari din ministere nu se ocupă de politici publice, acum, ci încearcă să scoată moștenirea extraordinar de grea pe care o au. Eu îmi doresc ca foarte repede acest pachet legat de privilegii sa fie adoptat”, a mai spus Grindeanu.

La ședința BPN au participat Sorin Grindeanu (președintele interimar al partidului), Paul Stănescu (secretarul general), Mihai Tudose (președintele Consiliului Național), Daniel Băluță (prim-vicepreședinte).

Au fost chemați și vicepreședinții pe domenii: Florin Nicolae Jianu, Gheorghe Șoldan, Lia Olguța Vasilescu, Gabriel Valer Zetea, Vasile Dîncu, Victoria Stoiciu, Mihnea Costoiu și Elisabeta Lipă, dar și vicepreședinții pe regiuni: Marian Neacșu, Iulian Claudiu Manda, Dumitrița Gliga, Laurențiu Nistor, Corneliu Ștefan, Emil Radu Moldovan, Ionuț Florin Pucheanu și Dragoș Benea.

