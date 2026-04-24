VIDEO Sebastian Popescu, partner, head of Grants & Incentives Advisory Leader, EY Parthenon: Din perspectiva opțiunilor și a oportunităților, avem destul de multe instrumente de finanțare

Sebastian Popescu, Partner și Head of Grants & Incentives Advisory la EY Parthenon, afirmă că România dispune de un volum semnificativ de instrumente de finanțare nerambursabilă, însă complexitatea ridicată limitează accesul investitorilor și companiilor.

Explicațiile au fost oferite la Conferința ”Finanțarea Dezvoltării: (re)capitalizarea României și utilizarea tuturor instrumentelor de irigare financiară a economiei”, organizată de CursDeGuvernare – în paralel cu criza politică – la Parlamentul României, Comisia de Buget-Finanțe din Senat, în data de 22 aprilie.

„Există o arie extrem de largă. Doar la nivelul Comisiei Europene există peste 5.000 de programe de finanțare, de instrumente de finanțare nerambursabilă”, a declarat Popescu, subliniind că dificultatea majoră nu este lipsa resurselor, ci fragmentarea și dificultatea de navigare a acestora.

În ceea ce privește cadrul național, Popescu a menționat un amplu pachet de ajutoare de stat și finanțări, estimat la aproximativ 5 miliarde de euro până în 2032, destinat atât investitorilor locali, cât și celor străini. Acesta include scheme pentru investiții industriale, tehnologii avansate, reducerea deficitului comercial și dezvoltarea capacităților de producție.

De asemenea, sunt prevăzute finanțări dedicate tranziției verzi și mobilității, prin programe gestionate inclusiv prin Fondul de Modernizare, cu alocări de peste 1 miliard de euro în următorii doi ani.

Popescu subliniază că succesul acestor instrumente depinde de implementarea lor: rapiditate, predictibilitate și claritate procedurală, elemente considerate critice pentru atragerea investițiilor și accelerarea proiectelor economice.

„Din această perspectivă a opțiunilor și a oportunităților, avem destul de multe instrumente. Pentru autorități cred că este important ca acest proces de implementare să fie rapid și predictibil, iar pentru investitori — să acționeze din timp pentru a putea pregăti proiectele și pentru a putea accesa aceste oportunități”, a declarat Popescu.

Redăm în continuare cele mai importante declarații:

Eu și echipa mea în cadrul EY ne ocupăm de susținerea investitorilor privați, atât străini cât și autohtoni, în a obține fonduri nerambursabile pentru proiecte de investiții, în special în investiții în zona de producție.

Acum, pentru că a fost ridicat și subiectul legat de startup-uri — nu e neapărat unul din punctele mele de experiență — aș menționa faptul că, dacă ne gândim din perspectiva fondurilor nerambursabile disponibile, există o arie extrem de largă. Doar la nivelul Comisiei Europene există peste 5.000 de programe de finanțare, de instrumente de finanțare nerambursabilă. E într-adevăr un subiect extrem de complex și cu foarte multe informații, și atunci de multe ori informația nu ajunge direct la investitori. Și aici vine rolul, pe de o parte, al autorităților, dar și al asociațiilor profesionale, al consultanților, să vină să înțeleagă care sunt nevoile din piață și să mapeze aceste nevoi cu instrumentele disponibile.

Așa cum ziceau și colegii mei, cred că România, din punct de vedere economic, se află într-un moment de inflexiune. În primul rând, avem, într-adevăr, niște avantaje clare. Dacă ne uităm la forța de muncă, la poziționarea geografică, la accesul la piața unică, sunt elemente care sunt bine văzute de investitori.

Pe de altă parte, suntem și într-un proces în care vedem că dezvoltarea economică cunoaște niște limite — avem o convergență economică care a scăzut în ultima perioadă, avem un deficit comercial semnificativ și avem o dependență de importuri destul de mare — și atunci, cumva, trebuie să ne uităm puțin și să vedem ce putem face pentru a îmbunătăți aceste lucruri.

În acest context, din punctul meu de vedere — apropo și de ceea ce spunea domnul ministru mai devreme — au fost luate niște inițiative importante din partea Guvernului prin acel pachet de relansare economică. Specific, bineînțeles că a avut o componentă fiscală și alte componente, dar a avut și o componentă de instrumente de finanțare nerambursabilă — aceste scheme de ajutor de stat — care au existat și în trecut, dar în trecut au avut o acoperire, să zicem, mai generală. Ministerul de Finanțe a gestionat în trecut, în ultimii 17-18 ani, în principal scheme de ajutor de stat care au finanțat două direcții: capacitatea de producție industrială și zona de IT, cercetare și dezvoltare, în a finanța costurile salariale aferente acestor activități.

Acum se pare că s-a schimbat puțin această direcție — cred că a fost făcută o analiză aprofundată, s-au aliniat și cu contextul economic și geopolitic în care ne aflăm și cumva s-au lansat mai multe direcții care sunt și susținute de Comisia Europeană și de celelalte state membre.

Pachetul de scheme de ajutor de stat este extrem de ambițios. Vorbim probabil de 5 miliarde de euro care vor fi disponibile pentru companii, atât investitori locali cât și investitori străini, în următoarea perioadă, până în 2032. Și ceea ce este extrem de important este că s-a lansat și un cadru general în care, practic, autoritățile susțin investițiile strategice care vin din afară în România — un cadru pe care nu l-am avut până acum. Alte țări din regiune au avut un asemenea instrument și credem că a fost un element pozitiv în atragerea investițiilor, și considerăm că această inițiativă va aduce, la fel, un impact pozitiv în ceea ce privește investițiile străine și venirea lor în România.

Practic, acest cadru se referă la tot ce înseamnă investiții peste 200 de milioane de euro ca și capital investit și înseamnă susținere nu doar din perspectiva unor cash grant-uri pe bază de capital investit, dar și anumite facilități în zona de localizare, de facilitare a procesului de discuții cu autoritățile locale, obținerea de autorizații și așa mai departe. În afară de acest cadru general, există încă alte 8 direcții care sunt destul de clar definite.

Momentan sunt la nivel general — urmează să se definitiveze detaliile în perioada următoare, exact cum spunea și domnul ministru, probabil că în perioada de vară, până în luna septembrie, vom avea aceste direcții oficial publicate. Dar în mare vorbim despre investiții care finanțează proiecte ce generează produse care vor contribui la ameliorarea deficitului comercial în România — e o temă care este intens discutată și aici cu siguranță va trebui să lucrăm. Apoi mai avem o linie care finanțează investiții în procesarea materiilor critice și, bineînțeles, există o schemă care finanțează partea de tehnologii înalte și cercetare și dezvoltare.

Toate acestea au fiecare câte un miliard de euro alocat până în 2032 și, suplimentar, bineînțeles, mai există și bugete ceva mai mici alocate în zona de defense — pentru că suntem în contextul geopolitic în care suntem — acolo sunt 200 de milioane de euro. Și mai avem și fonduri care vor fi gestionate — apropo de discuția de mai devreme — de Banca pentru Investiții și Dezvoltare, pe zona de garanții și credite cu dobândă subvenționată pentru conversia regională și alinierea economică a regiunilor din România. Și, bineînțeles, există niște direcții și pentru startup-uri — pentru românii din diaspora care vor să vină și să investească în România se pare că se dorește și acest element — vor fi și acolo alocați aproximativ 100 de milioane de euro pentru a susține acest demers.

Care este miza acestor instrumente? Bineînțeles că putem să o privim doar din perspectiva nominală — să ne gândim: ok, am atras X investiții — dar până la urmă ar trebui să ne gândim că aceste instrumente și investiții semnificative vor genera niște efecte de multiplicare în economie și vor aduce probabil și tehnologii, vor fi cu transfer de tehnologie, vom avea probabil și o creștere a salariilor și cu siguranță vor fi dezvoltări în zona de lanțuri de furnizori locali. Deci, credem că acest pachet vine cu o soluție extrem de bună pentru economia românească.

Bineînțeles că va fi foarte important cum va fi implementat. Din experiența noastră, pentru investitori și în special pentru investițiile foarte mari, este importantă și componenta de grant — și nominal cât reprezintă în economia întregii investiții — însă un aspect foarte important este rapiditatea, predictibilitatea și modul în care sunt gestionate aceste procese de către autorități.

Acum, în afară de acest pachet de finanțări care vine practic din bugetul de stat — noi, ca țară, cu siguranță vom avea un impact negativ pe partea de buget de stat, dar pe termen mediu acesta va genera efecte pozitive — există și instrumente de finanțare care vin din partea Comisiei Europene. Cum spuneam, sunt foarte multe. Cred că cea mai nouă inițiativă vine din partea Ministerului Transporturilor, care a demarat recent o serie de șase instrumente de finanțare pentru zona de mobilitate verde și pentru tranziția către o economie mai eficientă din punct de vedere energetic. Și aici, practic, se finanțează, la fel, în mediul privat, proiecte care presupun fie înlocuirea flotelor de vehicule convenționale cu vehicule electrice, fie investiții în zona de infrastructură de încărcare electrică și inclusiv lanțul de producție pentru materiale sau produse care se folosesc mai departe în infrastructura de transport. Și aici sunt alocate — apropo de discuția cu miliardele — peste un miliard alocat ca fonduri pentru următorii doi ani prin Fondul de Modernizare.

Deci, aș spune că există foarte multe oportunități. Ajutoarele de stat și fondurile nerambursabile cred că sunt esențiale în accelerarea și în materializarea proiectelor de investiții, mai ales în contexte economice volatile și în contextul geopolitic în care ne aflăm acum.

Mesajul pentru investitori ar fi că aceștia ar trebui să acționeze acum. Pentru că este un moment în care aceste instrumente se pregătesc — deci sunt în curs de finalizare — și este important să existe o perioadă de timp în care se face o structurare a proiectelor, o aliniere cu aceste fonduri, și apoi aceste proiecte să fie pregătite pentru toamnă, pentru a fi depuse către autorități și pentru a obține aceste fonduri.

