VIDEO/ Reușită istorică pentru SpaceX: Nava Starship a fost prinsă în aer la întoarcerea pe Pământ

Nava spațială Starship a companiei SpaceX s-a întors sâmbătă de pe cel mai lung zbor orbital de până acum și a revenit la turnul de pe care fusese lansată vineri, transmite DW.

Nava a coborât și a trecut lin, printre brațele mecanice supranumite „bețișoarele chinezești” (chopstick arms), aflate deasupra rampei de lansare 2, în statul american Texas. A fost prima recuperare reușită a navei principale din cadrul sistemului de rachete, un moment important în efortul de un deceniu al companiei de a dezvolta o rachetă complet reutilizabilă.

„Vă vine să credeți?”, a exclamat Dan Huot, comentatorul SpaceX. „Uitați-vă la ea! S-a întors acasă!”

Numind-o o „zi epică”, Musk s-a urcat pe turnul de lansare pentru a filma de aproape cu telefonul său. A îmbrăţişat chiar şi nava spaţială. ”Arată grozav”, a relatat el prin intermediul aplicaţiei X.

Reprezentanţii SpaceX au declarat că prinderea de sâmbătă demonstrează reutilizabilitatea completă a navei Starship. Dezvoltarea unui sistem de rachete complet reutilizabil este esențială pentru obiectivul SpaceX de a reduce costurile zborurilor spațiale.

Compania spera să obțină o dublă victorie, să capteze și partea inferioară a rachetei, însă aceasta a explodat

SpaceX intenționa, de asemenea, să recupereze partea inferioară a rachetei, cunoscută sub numele de propulsorul Super Heavy. Însă recuperarea primei trepte a fost anulată, iar aceasta a explodat deasupra Golfului Mexic la scurt timp după lansarea de vineri.

Kate Tice, reprezentanta SpaceX, a declarat că motoarele propulsorului s-au oprit din funcționare prea devreme. Sistemul de ghidare al acestuia a detectat că racheta nu se afla în poziția corectă și a declanșat protocolul de autodistrugere. Inginerii continuă să investigheze cauza incidentului.

SpaceX a reușit să captureze propulsorul Super Heavy în cadrul a trei zboruri de testare anterioare.

NASA a salutat reușita

Reușita SpaceX a fost salutată de NASA, care consideră nava Starship esențială pentru planurile sale de explorare a Lunii. Agenția spațială americană investește miliarde de dolari în dezvoltarea acesteia, urmând să o folosească pentru transportul astronauților pe suprafața lunară în cadrul programului Artemis și, ulterior, pentru construirea unei baze permanente pe Lună.

„A fost aproape magic”, a scris administratorul NASA, Jared Isaacman, pe platforma X, după revenirea navei Starship. Acesta a adăugat: „Câștigăm tot mai mulți adepți pe zi ce trece… Suntem cu un pas mai aproape de (emoji-uri cu Luna și steagul SUA)”.

Dincolo de colaborarea cu NASA, Elon Musk are planuri și mai ambițioase pentru Starship. Fondatorul SpaceX vrea să dezvolte o flotă de astfel de nave care să permită transportul oamenilor pe Marte și construirea unui oraș pe Planeta Roșie.

Până atunci, compania se pregătește să extindă operațiunile de lansare. SpaceX estimează că va începe să lanseze nave Starship de la Centrul Spațial Kennedy din Florida în următoarele câteva luni. De aici vor fi pregătite și misiunile care vor susține programul lunar Artemis al NASA.

În cadrul misiunii Artemis III, cei patru astronauți vor testa andocarea capsulei lor cu cele două vehicule de aselenizare aflate în dezvoltare: Starship, construită de SpaceX, și Blue Moon, dezvoltată de Blue Origin. Cele două companii vor avea rolul de a transporta astronauții de pe orbita Lunii până pe suprafața acesteia.

NASA vizează lansarea misiunii Artemis IV în 2028, care ar urma să marcheze revenirea oamenilor pe Lună pentru prima dată după mai bine de 50 de ani, de la ultimele misiuni ale programului Apollo.

Cea mai puternică rachetă din lume

Cea mai mare şi mai puternică rachetă din lume — un colos de 124 de metri — a decolat, vineri după-amiază târziu, de la baza Starship a SpaceX, situată lângă graniţa dintre SUA şi Mexic. Separându-se perfect de racheta de impuls înainte ca lucrurile să ia o întorsătură neaşteptată, nava spaţială din etapa superioară a intrat pe orbită şi a lansat 26 de sateliţi Starlink avansaţi.

Starship a continuat să înconjoare Pământul la o altitudine de 265 de kilometri, transmisiile live cu imaginea sa şi a Pământului fiind difuzate prin Starlink. Nava spaţială a efectuat 14 ture în jurul Pământului, depăşind cu mult cele una sau două ture ale misiunii anterioare.

A fost al 15-lea zbor al unei nave Starship la scară reală realizat de SpaceX din 2023 şi abia a doua sa călătorie pe orbită.

SpaceX a raportat că toate componentele navei spaţiale, inclusiv scutul termic vital, păreau să funcţioneze bine.

***