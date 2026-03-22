VIDEO/ Renault va fi unul dintre primii producători auto care vor introduce roboți umanoizi în fabrici, începând din 2027

Grupul Renault va implementa 350 de roboți umanoizi în fabricile sale în 2027 pentru a efectua sarcini repetitive, cu scopul de a reduce timpul de producție per vehicul cu 30%, devenind astfel unul dintre primii producători auto care aduc această tehnologie pe linia de producție, potrivit Automotive News Europe.

Roboții, numiți Calvin-40, au fost dezvoltați împreună cu Wandercraft, un startup francez în care Renault deține o participație minoritară. Roboții, de culoare negru mat și fără cap, pot transporta până la 40 kg, au camere la nivelul „taliei” și folosesc lumini LED pentru a-și comunica starea.

Directorul de producție și calitate al Renault, Thierry Charvet, a prezentat un videoclip în care roboții Calvin ridică în mod repetat seturi de anvelope la fabrica Renault din Douai, Franța, în timpul prezentării planului strategic futuREady din 10 martie.

„Acesta este un progres real”, a declarat Charvet la eveniment. Renault a reușit să reducă timpul de producție pentru modelele sale mai noi, inclusiv Renault 5 și Twingo electrice, la 10 ore sau mai puțin. Un timp de producție mai scurt reduce și costurile.

Producătorii auto au adoptat roboții umanoizi în ultimii ani, atât ca utilizatori, cât și ca potențiali producători. Printre aceștia se numără Tesla, care renunță la producția modelelor Model S și Model X în favoarea fabricării roboților umanoizi Optimus; Hyundai, care va implementa roboți de la subsidiara sa Boston Dynamics; și Mercedes-Benz și BMW, care investesc în startup-uri și au deja proiecte pilot.

Prin anunțul din 10 martie, Renault s-a poziționat printre liderii în explorarea utilizării roboților umanoizi.

În ciuda asemănării lui Calvin cu forma umană, Charvet spune că adoptă o abordare pragmatică asupra utilității sale. „Sincer, nu mă interesează să am roboți umanoizi”, a spus el. „Mă interesează să am dispozitive de automatizare eficiente și cu costuri reduse, chiar dacă arată ca oamenii.”

Primul Calvin, despre care Charvet spune că s-a „născut” în aprilie 2025, a fost instalat la Douai pentru a îndeplini sarcini simple; un „frate” a apărut în octombrie și poate deja să facă aceleași lucruri de două ori mai rapid, a spus el.

Principalul avantaj al roboților umanoizi este capacitatea lor de a transporta sarcini grele într-un spațiu restrâns, a explicat Charvet. „Dacă vă imaginați același robot cu roți, cu 30 kg la capătul brațelor, aveți nevoie de o bază foarte lată, astfel că acest tip de roboți ne permite să automatizăm multe posturi de lucru unde nu era posibil înainte.”

De asemenea, aceștia pot fi antrenați să selecteze piese amestecate din containere.

Viteza și dexteritatea sunt, deocamdată, factori limitativi

Deocamdată, roboții umanoizi ai Renault efectuează doar sarcini simple, precum ridicarea anvelopelor sau transportul panourilor în atelierul de caroserie, din cauza vitezei și dexterității limitate, în timp ce oamenii continuă să lucreze pe linia de asamblare. Acest lucru s-ar putea schimba în viitor, pe măsură ce roboții „învață” prin inteligență artificială și software îmbunătățit.

„Calvin al nostru nu poate face multe lucruri deoarece mâinile sale sunt simple — sunt complet adaptate pentru transportul anvelopelor — dar va fi ușor de ajustat pentru alte piese”, a spus Charvet.

Renault a investit pentru prima dată în Wandercraft în iunie 2025, obținând o participație minoritară într-o rundă de finanțare de 75 de milioane de dolari. Bpifrance Innovation, un fond guvernamental francez, este de asemenea investitor.

Prima sarcină a fost dezvoltarea lui Calvin pentru a „elibera lucrătorii de sarcini dureroase și repetitive”, reducând în același timp timpul de producție și îmbunătățind productivitatea.

Renault intenționează să industrializeze roboții Calvin și „exoscheletele personale” (denumite Eve), reducând prețul prin „design orientat spre cost” și producție la scară. Calvin este văzut ca primul dintr-o familie de roboți umanoizi.

Wandercraft, cu sediul în New York, a fost fondată la Paris în 2012, iar produsul său inițial a fost exoscheletul pentru uz spitalicesc Atalante X, care permite persoanelor cu mobilitate redusă să meargă din nou. Exoscheletul Eve este conceput pentru a restabili mobilitatea pentru utilizare la domiciliu.

