VIDEO Regele Charles şi Papa Leon s-au rugat împreună, la Vatican. Premieră după Marea Schismă din 1534

Regele Charles al Marii Britanii şi Papa Leon s-au rugat împreună joi în Capela Sixtină din Vatican, aceasta fiind prima slujbă comună la care participă un monarh englez şi un pontif catolic de la Marea Schismă din 1534, când regele Henric al VIII-lea s-a desprins de Biserica de la Roma.

Imnurile în latină şi rugăciunile în engleză au răsunat în capelă – acolo unde în urmă cu şase luni Leon era ales ca primul papă american de către cardinalii catolici din întreaga lume – în faţa frescelor lui Michelangelo care îl înfăţişează pe Hristos la Judecata de Apoi.

Charles, liderul suprem al Bisericii Anglicane, a stat așezat la stânga papei, lângă altarul capelei, în timp ce Leon şi arhiepiscopul anglican Stephen Cottrell au condus o slujbă la care au participat Corul Capelei Sixtine şi două coruri regale.

Deşi Charles s-a întâlnit cu ultimii trei papi, iar papii Ioan Paul al II-lea şi Benedict al XVI-lea au venit în Marea Britanie, întâlnirile lor anterioare nu au inclus niciodată rugăciuni comune.

Regele şi regina Camilla se află într-o vizită de stat la Vatican, marcând strângerea legăturilor dintre Biserica Catolică şi Comunitatea Anglicană, la cinci secole după separarea lor turbulentă.

„Există un sentiment puternic că acest moment, în cadrul extraordinar al Capelei Sixtine, oferă un fel de vindecare a istoriei”, a declarat pentru Reuters reverendul anglican James Hawkey, teolog canonic al Abaţiei Westminster. „Acest lucru ar fi fost imposibil cu doar o generaţie în urmă”, a adăugat el, potrivit news.ro. „Arată cât de departe au ajuns bisericile noastre în ultimii 60 de ani de dialog”, a comentat prelatul.

Cottrell, arhiepiscopul anglican de York, a participat la slujba din Capela Sixtină în locul lui Sarah Mullally. Ea a fost recent anunţată ca prima femeie care va ocupa funcţia de arhiepiscop de Canterbury, conducătorul spiritual al Comunităţii Anglicane, dar nu va prelua această funcţie până anul viitor.

Despărţirea dintre Biserica Catolică şi Biserica Anglicană a fost oficializată în 1534, după ce Papa Clement al VII-lea a refuzat să anuleze căsătoria regelui Henric al VIII-lea cu Catherine de Aragon.

Dorinţa lui Henric de a avea un moştenitor masculin – şi o nouă soţie care să-i poată oferi unul – a fost catalizatorul imediat, dar au existat şi alţi factori, printre care confiscarea bunurilor bisericeşti de către Coroana engleză şi răspândirea ideilor protestante în Anglia.

În timp ce Anglia oscila între catolicism şi protestantism în timpul domniei fiicelor lui Henric, Maria I şi Elisabeta I, sute de catolici şi protestanţi au fost executaţi pentru credinţa lor, adesea arşi pe rug.

Charles şi Camilla, care au vizitat Vaticanul la începutul acestui an pentru a se întâlni cu Papa Francisc, au avut joi dimineaţă şi o audienţă privată cu Papa Leon.

Palatul Buckingham a anunţat joi că Regele Charles a aprobat, de asemenea, două onoruri britanice pentru papa Leon: numirea sa ca „Confrater papal” al Capelei St. George de la Castelul Windsor şi conferirea titlului de Cavaler cu Mare Cruce al Ordinului Bath.

