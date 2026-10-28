VIDEO Ramona Kurko, deputy managing director & head of strategic clients corporate banking BCR: Reindustrializarea României necesită planuri coerente și investiții private

Ramona Kurko, director general adjunct și coordonatoarea departamentului de clienți strategici corporate banking din cadrul BCR, a declarat că reindustrializarea României necesită coerență în planificare, colaborare între sectorul public și cel privat și integrarea economiei locale în lanțurile europene de valoare.

Potrivit acesteia, România are avantaje în energie, tehnologie și resurse umane, care pot susține dezvoltarea industrială și creșterea competitivității, dacă sunt valorificate prin strategii pe termen lung și prin corelarea educației cu nevoile industriei.

Kurko a subliniat că finanțarea bancară trebuie completată de capital privat, iar granturile și fondurile publice trebuie să atragă investiții suplimentare pentru a genera creștere economică. BCR are o expunere de peste 9,5 miliarde de euro în zona corporate, o parte semnificativă fiind în sectorul energetic.

Declarațiile au fost făcute marți, 27 octombrie la Conferința „Reindustrializarea României – noul context și redefinirea priorităților regionale și europene” organizată de Curs De Guvernare la Senatul României.

Transmisia video integrală poate fi văzută AICI-VIDEO-INTEGRAL_LINK.

Articolul cu sinteza ideilor de la eveniment și declarațiie tuturor speakerilor, aici: https://cursdeguvernare.ro/concluziile-conferinei-reindustrializarea-romniei-noul-context-i-redefinirea-prioritilor-regionale-i-europene.html

În evaluarea proiectelor industriale, banca analizează viabilitatea tehnologiei, cererea de pe piață și evoluția posibilă a prețurilor energiei, folosind studii de specialitate și scenarii de risc pentru a evalua sustenabilitatea investițiilor pe termen lung.

Redăm în continuare cele mai importante declarații:

Rolul unei bănci, care se ocupă cu intermedierea financiară, este să asculte ceea ce se întâmplă în realitate și în economie. Mai ales rolul unei bănci mari, cum suntem noi, care nu-și poate vedea capacitățile, destinul și viitorul altfel decât legate de economia locală. Și, până la urmă, și de cea regională, pentru că noi facem parte și dintr-un grup foarte mare la nivel regional.

S-a vorbit aici despre predictibilitate. Cred că și noi, în mediul bancar, am tot vorbit despre predictibilitate în ultimii ani, cu consecvență. Pentru noi, ca să nuanțăm ceea ce înseamnă predictibilitate, pentru că predictibilitate poți să ai și dacă nu se întâmplă absolut nimic, cred că ar trebui să mutăm discuția către coerență, consecvență și conlucrare.

Nu vom putea avansa și crește fără să conlucrăm cu toții. România care va fi în 2035-2040 este un proiect de țară la care toată lumea participă. Vorbim aici despre toți actorii. Și actorii publici, și actorii privați, chiar și mediul economic, pentru că, oriunde vom fi în 2035-2040, vom fi cu oamenii pe care îi vom avea atunci. Și cred că este deja momentul să ne gândim ce fel de oameni vom avea nevoie atunci, câți oameni, ce pregătire vor avea și cum ne pregătim pentru acest moment.

Apoi, consecvența și coerența. Coerent trebuie să fie planul, pentru că s-a vorbit despre planificare, și trebuie să fie coerent acest plan și cu prioritățile la nivel european. Noi nu suntem o insulă. Am ajuns să avem o convergență nominală, s-a vorbit foarte mult despre asta, dar nu s-a vorbit despre faptul că nu avem încă o reziliență structurală.

Această convergență nominală, da, o avem la nivel de cifre mari, dar păcatul cifrelor mari este că, atunci când te uiți în detalii, detaliile sunt foarte diferite.Detaliile sunt foarte diferite de la zonă la zonă. Una este Bucureștiul și cu totul alta este situația în alte zone din țară. Sunt situații foarte diferite în cadrul industriilor la care ne uităm.

Convergența nominală este o cifră foarte frumoasă, de care ne bucurăm cu toții, dar trebuie să ajungem să avem o reziliență structurală, iar reziliența structurală înseamnă să îți pui problema: ce vei face în următorii ani dacă nu ai avea niciun euro dintr-un fond european? Cum ai face creștere economică? Cum te-ai asigura că ai coerență în planul tău și că acel plan este integrat în lanțurile de valoare care sunt definite la nivel european? S-a vorbit și despre asta înainte și m-am bucurat de acest aspect, pentru că următoarea decadă este despre a fi productiv, a avea creștere și a asigura plus-valoare.

Aceste lucruri se pot îndeplini doar dacă lanțul nostru de asigurare de plus-valoare și de creștere economică este integrat în lanțul de asigurare și creștere economică al Europei. Și atunci trebuie să ne uităm ce este important pentru Europa, ce este important pentru noi și să găsim punctul comun între aceste două perspective.

Ce ne ajută? Ne ajută faptul că avem o industrie energetică de producție care asigură nu numai decarbonare, pentru că deja am ajuns la niveluri semnificative de energie verde, dar asigură și independență strategică. Suntem în România la un grad de dependență energetică foarte scăzut comparativ cu restul țărilor din Europa. Acesta este un avantaj, un avantaj care se completează cu poziția noastră geopolitică.

Dar lucrurile acestea, fără planuri coerente și fără a le duce într-o zonă în care aceste avantaje devin productivitate și competitivitate, nu înseamnă mare lucru.Nu mai putem gândi în termeni de proiecte, trebuie să gândim în termeni de arhitectură economică.

Deci avem energie. Ce mai avem? Mai avem tehnologie. S-a vorbit despre rețelele de date, avem conectivitate la costuri reduse. Deci, având energie și având tehnologie, credem noi că putem să fim relevanți în zona de industrie. Pentru că, până la urmă, partea de industrie se va baza în viitor pe inputul de energie și pe partea de tehnologie, care înseamnă inclusiv zona de inteligență artificială, securitate cibernetică, procese optimizate. Deci ai energia în aval și ai partea de tehnologie și inteligență artificială în amonte, în cadrul acestei industrii, pentru a deveni relevanți.Acestea sunt avantajele.

Mai avem un avantaj care, într-adevăr, este unul aflat la risc pe termen lung, așa cum este și în Europa: partea de resursă umană. Avem universități, avem foarte mulți tineri cu educație STEM, așa cum se numește ea, avem ingineri, suntem destul de bine poziționați acolo.Dar cum facem să menținem această resursă? Pentru că provocările demografice le avem și noi, ca toată Europa. Ceea ce menționam mai devreme, un plan de educație din mediul academic, coordonat cu mediul industrial, din punctul nostru de vedere, este absolut necesar.

Care sunt industriile pe care dorim să le finanțăm sau la care ne uităm? Cum spuneam, noi suntem o bancă mare, cu un portofoliu absolut semnificativ în ceea ce privește zona de corporate, avem o expunere de peste 9,5 miliarde de euro. Într-adevăr, o parte semnificativă este în zona de energie. Pentru că acolo s-au creat premisele, în zona de producție, prin schema CfD, prin faptul că s-au putut încheia contracte PPA pe termen lung, s-au creat premisele de a asigura această claritate asupra sursei de rambursare a respectivelor proiecte.

Băncile, în general, nu finanțează active și garanții. Băncile finanțează proiecte de creștere și surse de rambursare a respectivelor împrumuturi. Întotdeauna, într-un proiect, este mult mai util să ai contribuție, de ce nu grant, poate să fie 1 euro, dar peste acel euro poate să vină un efect de 3 la 1. Și finanțare bancară și capital privat. Nu se poate fără capital privat. Dacă nu vom reuși să atragem la scară capital privat, atunci fondurile pe care le atragem din surse publice și din granturi nu vor crea creștere. Și, dacă nu vor crea creștere, nu ne vor duce nicăieri.

Întrebare participant: Cum evaluează băncile riscul unor investiții industriale cu recuperare pe termen mai lung, mai ales când se schimbă tehnologia foarte rapid?

Răspuns Ramona Kurko:

În ceea ce privește tehnologia, bineînțeles că, atunci când ne uităm la proiecte de genul acesta, nu ne uităm doar la poza de acum a respectivei companii care investește în respectivul proiect.Tehnologia trebuie să fie o tehnologie care este fundamentată. Ne folosim de studii de tehnologie, obținem genul acesta de studii împreună cu clienții noștri, ca să ne asigurăm că tehnologia este viabilă și tehnologia este sustenabilă pe orizontul de finanțare.

Întotdeauna când vorbim despre tehnologii noi și despre proiecte care au potențial transformațional în cadrul respectivei companii, ne uităm, preferabil, la o structură de tip project finance. Și inclusiv CAPEX-ul transformațional îl asociem structurilor de tip project finance, în care, cum spuneam, se pregătesc due diligence-uri pe partea tehnică, inclusiv pe partea de tehnologie, due diligence-uri de piață care demonstrează cererea subsecventă funcționării proiectului.

Întrebare participant: Cum evaluezi riscul acestor investiții, pe de-o parte, când tehnologia se schimbă rapid și, pe de altă parte, când prețul depinde foarte mult de prețul energiei și de piețele externe?

Răspuns Ramona Kurko:

Pentru prețul energiei, bineînțeles, se folosesc tot felul de studii dintre acelea care sunt recunoscute de actorii din piață – companiile care investesc, băncile – iar cei care le pregătesc au o reputație foarte bună în acest domeniu. Sunt câțiva furnizori de studii privind prețul energiei pe care, cumva, cred că îi cunoaștem cu toții.

În același timp, pe aceste simulări de evoluții viitoare ale prețului energiei, băncile întotdeauna fac diferite scenarii. Vorbeam despre planificare, vorbeam despre coerență, vorbeam despre consecvență. Exact aceasta este abordarea pe care o avem și noi în cadrul băncii. Nu ne este frică să ne uităm în viitor. Pentru că noi, dacă nu finanțăm viitorul și încrederea, atunci nu finanțăm nimic.

BCR finanțează viitor și încredere și asta a făcut în ultimii 20 de ani, cel puțin, de când sunt eu în bancă. Despre asta vorbim.Facem scenarii și încercăm să stăm la masă cu clienții respectivi, să ne gândim care este scenariul cel mai prost care se poate întâmpla, care este scenariul de bază și care este un scenariu optimist. Și încercăm întotdeauna să ne pregătim pentru scenariul cel mai prost și să fim siguri nu doar că noi ne vom recupera banii ca bancă – deși asta este prima noastră datorie către deponenții și acționarii noștri – ci că și respectivul client se va bucura de utilitatea acelui proiect și noi nu vom ajunge să avem o fabrică cu care nu știm ce să facem.

Pentru că noi suntem bancă, noi nu suntem operator de active. Și de asta spuneam că deciziile noastre de finanțare vin din această capacitate de producție a rezultatului, care are diverse componente, inclusiv partea de input – cum ați spus, energia și tot ceea ce mai este necesar pentru un proiect, în funcție de specific – dar și partea de output. Unde mergem? Ce piață? La ce preț? Care sunt cumpărătorii și cât de sustenabilă este acea piață?

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