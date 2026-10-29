VIDEO Radu Hanga, preşedinte BVB: Reindustrializarea stă pe resurse, oameni și capital. Piața de capital e esențială

Radu Hanga, președintele Bursei de Valori București (BVB), consideră că reindustrializarea României se bazează pe trei componente esențiale: resurse, oameni și capital. Acesta a subliniat importanța educației, sănătății și serviciilor esențiale pentru formarea unei economii competitive, precum și rolul finanțării prin sistemul bancar și piața de capital.

Hanga a evidențiat dezvoltarea Bursei de Valori București și creșterea numărului de investitori, considerând piața de capital un pilon important pentru finanțarea companiilor locale. Totodată, acesta a atras atenția asupra necesității creșterii prezenței industriei prelucrătoare la bursă, astfel încât structura acesteia să reflecte mai bine economia națională.

Declarațiile au fost făcute marți, 27 octombrie la Conferința „Reindustrializarea României – noul context și redefinirea priorităților regionale și europene” organizată de Curs De Guvernare la Senatul României.

Transmisia video integrală poate fi văzută AICI-VIDEO-INTEGRAL_LINK.

Articolul cu sinteza ideilor de la eveniment și declarațiie tuturor speakerilor, aici: https://cursdeguvernare.ro/concluziile-conferinei-reindustrializarea-romniei-noul-context-i-redefinirea-prioritilor-regionale-i-europene.html

În opinia sa, finanțarea proiectelor industriale pe termen lung depindea de construirea încrederii între parteneri, prin transparență și comunicare. Hanga a subliniat, de asemenea, importanța unui sistem fiscal simplu pentru investitori și a considerat că gestionarea monopolurilor globale, inclusiv în contextul dezvoltării inteligenței artificiale, reprezenta o provocare care depășea nivelul național.

Referitor la dezvoltarea pieței de capital, acesta a precizat că Contrapartea Centrală ar fi trebuit să devină operațională până la jumătatea anului 2027, calendarul estimat prevăzând primele tranzacții cu instrumente derivate până la sfârșitul anului în care au fost făcute declarațiile. Totodată, cadrul legal privind impozitarea acestor tranzacții necesita ajustări, subiectul fiind în discuție cu Ministerul Finanțelor.

Redăm în continuare cele mai importante declarații:

Aș începe cu un comentariu general, pornind de la coperta Cronicilor CursDeGuvernare, și citesc titlul de aici: „Economia Europei se resetează. Geoeconomia faliei dintre Uniunea Europeană, Orientul Mijlociu și Asia se schimbă radical, iar România europeană trebuie să-și reinventeze economia”. Sigur, aici se vorbește doar despre unele dintre faliile care sunt acum în lume. Cred că putem căuta multe altele, dacă ne uităm bine. Ideea este că lumea spre care ne îndreptăm, sau lumea în care suntem deja, este mult mai complicată decât era în urmă cu zece ani.

Trebuie să renunțăm la discursul „noi și voi”. Statul român nu este ceva abstract. La fel ca în cazul companiilor private sau de stat, în spatele statului sunt niște oameni, iar oamenii suntem tot noi. Apropo de datoria publică, despre care ne place să ne gândim că este a statului, dacă ținem cont că statul este al nostru, într-un fel sau altul, este datoria noastră. Și o vom plăti probabil toți împreună.

Nu pot decât să mă gândesc cât de dificilă poate fi sarcina, extrapolând din mediul familial sau din mediul afacerilor private către stat, de a derula o ajustare fiscală a unui deficit de 150 de miliarde de lei, circa 30 de miliarde de euro, adică undeva la un sfert din veniturile curente. Să ne gândim ce ar însemna să ajustezi P&L-ul unei companii private care pierde 25% din cifra de afaceri.

Cred că este important să ne întoarcem cu toții la „common sense”. Și voi folosi termenul în engleză, pentru că transmite mai bine mesajul. Common sense nu se referă chiar la bunul-simț românesc. Haideți să ne uităm cu picioarele pe pământ la problemele pe care le avem în față, inclusiv la administrarea companiilor de stat.

Ca să înțelegem ce înseamnă reindustrializare, probabil este important să înțelegem ce a însemnat dezindustrializarea, pentru că acum probabil o să trecem printr-un proces invers.

Reindustrializarea are trei componente: resurse, oameni și capital. Dacă vorbim despre resurse, discuția nu este neapărat simplă, dar știm ce resurse are România. Când ne gândim la oameni pregătiți, ne uităm în principal către infrastructura de educație și, evident, aceasta este administrată în principal de statul român. Și, când ne gândim iarăși la oameni pregătiți, cred că nu este vorba doar despre educație, ci și despre sănătate și toate serviciile aferente. Deci servicii esențiale pentru a avea o economie competitivă și pentru a reuși procesul acesta de reindustrializare.

A treia componentă a reindustrializării este accesul la capital. Dincolo de ajustarea fiscală pe care o avem în față, avem doi piloni importanți pe care se bazează finanțarea economiei. Pe de-o parte este piața bancară, probabil una dintre primele industrii care au crescut în România după 1989. Deja la sfârșitul anilor ’90 sistemul bancar românesc era consolidat și acum vedem un sistem bancar solid, cu jucători puternici și cu capacitatea de a finanța economia românească.

Piața de capital este celălalt pilon important pe care se bazează finanțarea economiei. Piața de capital se dezvoltă foarte bine, foarte dinamic, în ultimii, aș spune, zece ani, dacă nu ceva mai mult. Din punctul de vedere al capitalizării, cu 90 de miliarde de euro valoarea companiilor listate, aproximativ 25% din PIB, suntem a treia bursă din regiune, după Polonia și Austria. Am depășit toate celelalte piețe din regiune.

Ca performanță a pieței, ca valoare a companiilor, iarăși stăm foarte bine, cu plus 45% anul acesta, plus aproape 56% anul trecut. În ultimii cinci ani, dacă ne uităm cumulat, indicele principal al pieței a crescut cu 270%. Lichiditatea, de asemenea, a avut o tendință foarte bună. Dacă ne uităm la piața de acțiuni, suntem aproape dublu față de unde eram anul trecut.

Cea mai bună dinamică și cea care mă bucură cel mai mult se referă la baza locală de investitori. Și aici avem mai multe tipuri de jucători care operează în piața de capital.Avem fondurile de pensii, unde acum sunt acumulate active de aproape 50 de miliarde de euro. Avem fondurile de investiții, care, în general, sunt vândute fie de administratori privați independenți, fie de administratori care fac parte din sistemul bancar. Acolo sunt acumulate peste 15 miliarde de euro. Și, un element extrem de pozitiv, numărul de investitori. 1,4 milioane de români investesc în piață prin intermediul fondurilor de investiții. De trei ori mai mult decât cifra de acum cinci ani.

Iar un element, de asemenea, foarte important este numărul de investitori care investesc direct la bursă. Am încheiat trimestrul al treilea al anului acesta cu aproape 350.000 de conturi deschise la bursă. Ca să ne dăm seama de amplitudinea creșterii, la sfârșitul anului 2020 aveam 53.000 de conturi. Deci, practic, în ultimii aproape șase ani, numărul de conturi deschise la bursă a crescut de aproape șapte ori.

Bursa este, într-un fel, o scenă. Companiile care urcă pe scena Bursei de Valori București devin vizibile, ceea ce înseamnă că devin vizibile și produsele lor. Consumatorii produselor lor încep să devină investitori. Investitorii încep să consume produsele companiilor în care investesc.Deci este o platformă care ajută la dezvoltarea, în principal, a companiilor locale, pentru că cele cu capital străin, de regulă, se finanțează de pe piețele de origine. Și este o platformă care reprezintă un pilon foarte important de creștere pentru companiile locale.

Întrebare participant: În ce măsură prezența la bursă a industriei prelucrătoare reflectă structura economiei?

Răspuns Radu Hanga:

Încerc să traduc întrebarea, o să vă spun cum o înțeleg eu. Eu cred că o măsură a succesului bursei, pe de-o parte, este, cum spuneam, numărul de investitori, prezența investitorilor persoane fizice la bursă. Pe de altă parte, un element extrem de important este modul în care bursa reflectă structura economiei naționale. În mod normal, bursa trebuie să fie un canal prin care un investitor să poată lua expunere pe structura economiei. Și atunci te uiți la structura PIB-ului și ți-ai dori ca structura PIB-ului României să fie reflectată în prezența sau în structura bursei.

Apropo de industria prelucrătoare, mai sunt multe lucruri de făcut. Dacă ne uităm la BVB, avem o prezență foarte bună din zona sectorului financiar-bancar, cu unele dintre cele mai mari bănci din România prezente la bursă. Avem o prezență foarte bună a sectorului energetic. Avem o prezență în creștere, dar mai puțin pronunțată încă a sectorului prelucrător. Avem, în ultimul timp, companii precum Electro-Alfa, Cris-Tim, companii private care au venit către bursă și care le dau posibilitatea investitorilor să ia expunere și pe componenta industrială a economiei românești.

Aproape 50% din capitalizarea Bursei de Valori București este generată de companii la care statul român este acționar, fie majoritar, fie minoritar. Deci și aici vedem faptul că statul a jucat un rol important în ceea ce a însemnat dezvoltarea pieței de capital locale.

Întrebare pentru Radu Hanga: Ce ar trebui să se schimbe în guvernanța și transparența companiilor românești pentru ca investitorii să accepte să finanțeze proiecte industriale cu perioade lungi de recuperare a capitalului?

Răspuns Radu Hanga:

Răspunsul este complicat și simplu. Adică, atunci când spunem că ar trebui să se schimbe, nu spunem neapărat că nu există deja. E un proces prin care trecem. Și procesul acesta se numește construcția încrederii. Atunci când este vorba despre proiecte pe termen lung, fie că este vorba despre căsnicie, fie că este vorba despre investiții pe termen lung, esențială este încrederea între parteneri. Cu cât termenul este mai lung, cu atât elementul acesta, încrederea, devine mai important.

Cred că guvernanța s-a născut în zona publică și guvernanța corporativă este doar o ramură a capitolului larg care se cheamă guvernanță. Cred că, atât timp cât se bazează pe acel basic common sense, pe transparență, pe comunicare, atât timp cât modul în care noi funcționăm construiește încredere, ne ajută să construim și proiecte pe termen lung, inclusiv în zona industrială, prelucrătoare și nu numai.

Întrebări Eugen-Remus Negoi: În primul rând, cât de mult au afectat modificările inconfortabile pe care am fost nevoiți, la un moment dat, să le luăm, acelea de fiscalitate, de taxare a veniturilor din capital, dinamica Bursei de Valori? Și, în al doilea rând, la fel de important, dacă vreți, pentru că vorbim despre reindustrializare, cum ar trebui să privim noi, din punctul de vedere al reglementării, al legiferării, un eventual impact, în perioada aceasta, al inteligenței artificiale asupra tuturor companiilor care sunt listate la bursă? Ați observat un impact, oricare ar fi el, și credeți că ar trebui reglementat ceva în sensul acesta?

Răspuns Radu Hanga:

O să încep prin a spune că nu sunt neapărat un specialist în domeniul inteligenței artificiale. Ce cred cu certitudine este, pe de-o parte, că va afecta și afectează deja modul în care operăm, atât în zona publică, cât și în zona privată. Și cred că, având în vedere că discutăm despre industrii globale, reglementarea locală este o mare provocare. Și n-aș dezvolta foarte mult pe tema asta. Cred că știți și dumneavoastră despre ce vorbesc.Și când vorbesc despre reglementare locală, nu mă refer doar la reglementare în România, ci inclusiv la reglementarea la nivel european.

De fapt, cred că una dintre problemele de care ne lovim acum la nivel global, apropo de faptul că ne uităm și spunem că funcționăm într-o economie de piață, este faptul că apar tot mai multe monopoluri. Și unele dintre monopolurile acestea sunt monopoluri globale. Și atunci este foarte greu în context național să gestionezi monopoluri globale. Pentru că, național, de regulă, ești construit în așa fel încât să gestionezi monopolurile locale și ai mai multă capacitate de a le gestiona. Sunt, probabil, instituții internaționale care trebuie să se ocupe de monopolurile globale.

Fiscalitatea este o zonă în care nu pot decât să spun că statul român a fost extrem de încurajator față de dezvoltarea pieței de capital locale. V-am citit mai devreme cifrele. Bursa de Valori a crescut cu 55% în 2025, cu 40% în 2026.

Ce aș spune, uitându-mă înainte, este că foarte importantă este simplitatea mecanismului de taxare. Este bine, din punctul de vedere al procedurilor fiscale, al modului de colectare, să păstrăm un mecanism cât mai simplu. Așa cum, de exemplu, este acum reținerea la sursă, să nu presupună foarte multă completare de hârtii, depuneri și așa mai departe. Să păstrăm un mecanism de impozitare care să fie cât mai simplu din punctul de vedere al investitorului.

Intervenție Marius Poșa: Nu știm să facem consorții. Mă uit la European Defence Fund și am văzut că toate proiectele care sunt ridicate pe platforme astăzi pentru a fi accesate merg doar în consorțiu. Cea mai mare problemă a noastră este aceea că rămânem la stadiul de hârtie, scriem studii de fezabilitate, programe, facem ședințe, dar nu implementăm. Dacă nu reușim să mergem într-o zonă de parteneriat, în care eu scriu politica publică, merg împreună cu un investitor, împreună cu cel care poate să pună în practică proiectul și cu cei care pot să promoveze acest proiect, nu ajungem nicăieri. Dacă nu facem acest joint-venture, nu ajungem nicăieri. (…) Am fost la NATO Innovation Fund și am văzut că noi nu avem consorții, întotdeauna vrem să mergem singuri, vrem să le știm cel mai bine pe toate.

Întrebare participant: Ce se mai aude cu Contrapartea Centrală, când ar putea deveni operațională și dacă au existat discuții despre impozitarea tranzacțiilor cu produse derivate, în ce fel s-ar putea face această impozitare?

Răspuns Radu Hanga:

Contrapartea Centrală a primit autorizarea la jumătatea anului. Asta înseamnă că, din punct de vedere legal, trebuie operaționalizată în următoarele 12 luni, până la jumătatea anului 2027. Calendarul nostru arată că, până la sfârșitul anului, ar trebui să avem primele tranzacții pe piață cu instrumente derivate, construite având o contraparte centrală funcțională. Iar legat de impozitare, da, aceasta este o zonă în care discutăm cu Ministerul Finanțelor, pentru că cadrul legal va necesita ajustări.

PARTENER INSTITUȚIONAL

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, Senatul României

PARTENERI

BCR

ELECTRICA

Banca Transilvania

IRUM

Rombat

ROMGAZ

ACUE – Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie

ZENTIVA

Asociația Cronica Europeană

Parteneri de comunicare:

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză din România (CCIFER)

Confederația Patronală CONCORDIA

Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM)

EM360 Studio

RFI Romania

***