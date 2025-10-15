VIDEO / Radu HANGA, Președinte BVB: Nu poți ajunge campion regional fără să te antrenezi și să fi mai întâi campion național

Nu poți ajunge campion regional fără să te antrenezi și să fi mai întâi campion național, a declarat Radu Hanga, președintele Bursei de Valori București (BVB), adăugând că piața locală de capital poate fi un bun antrenor pentru companiile autohtone cu ambiții regionale.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Conferinței CDG „Capitalul autohton al României – internaționalizarea businessurilor: maturizare și trecerea la statutul de forță regională”, organizată marți de Conferințele CDG și Banca Națională a României (BNR). Transmisia video integrală poate fi văzută AICI-VIDEO-INTEGRAL_LINK.

„Dacă ne dorim să devenim model regional, în primul rând ar trebui să ne dorim ca noi să fim buni în ceea ce livrăm acasă. Statutul de model național ni-l vor da cei de afară, care se vor uita la noi , la ceea ce facem noi aici în țară și vor spune: România este un model care trebuie urmat. (…)

Ne uităm la bursă ca la un partener care pe lângă capital îți dă și vizibilitate și sigur ca antreprenor îți dorești să fi cunoscut pe o piață care este relevantă pentru tine.

Și sigur aceasta este o discuție pe care o avem cu mulți antreprenori locali. Aș fi bucuros să văd toți campionii locali, toate companiile care au construit ceva venind către Bursa de Valori București, făcându-se în același timp mai vizibile pe ceea ce se cheamă piață locală. Sunt convins că dacă o să facem pașii aceștia vom deveni și modele regionale și vom reuși să ne dezvoltăm dincolo de granițele României”, a declarat Radu Hanga.

Redăm în continuare principalele declarații:

O sa vorbesc simplu, nu sofisticat. Mă uitam în primul rând la titlul conferinței – „Forța regională” și a mai spus domnul ministru model regional si gândindu-mă la ce spunea mai devreme dl secretar de stat Florin Băltărețu, cred că pentru noi toți tema este ca dimineață când ne uităm în oglinda, sa ne întrebam: suntem noi un model? Atunci când îți dorești sa fii o forță regională, model regional, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te antrenezi să devii un model pentru tine. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci este să devii campion național. Cred că sunt foarte multe lucruri care trebuie învățate din sport: nu poți ajunge campion regional fără să te antrenezi și să fi mai întâi campion național.

Dacă ne dorim să devenim model regional, în primul rând ar trebui să ne dorim ca noi să fim buni în ceea ce livrăm acasă. Statutul de model național ni-l vor da cei de afară, care se vor uita la noi , la ceea ce facem noi aici în țară și vor spune: România este un model care trebuie urmat.

Bursa de Valori este o sursă de capital. Ceea ce facem noi la Bursă este o repoziționare, este o lărgire a spectrului. Pe lângă că este o sursă de capital, Bursa este o scenă, o platformă care ajută jucătorii locali să devină mai vizibili, mai cunoscuți în piață, sa-și promoveze serviciile. Dacă ar fi să extrapolez, uitându-te la piața burselor la nivel global, toți suntem competitori. Dacă ne uităm din acest punct de vedere este adevărat, pentru că fiecare dintre noi căutăm să atragem companiile să se listeze.

Dacă ne uităm la vizibilitate, lucrurile sunt mai complexe. Dacă ne întrebăm unde să ne listăm: la Londra, la Paris, La New York, și subiectul este doar accesul la capital, răspunsul este simplu: te listezi acolo unde este cel mai mult capital disponibil. Și răspunsul cu siguranță nu este România.

Dacă vrei să obții vizibilitate, te uiți altfel la piața pe care vrei să te listezi. Te uiți la piață și te întrebi: Este acea piață relevantă pentru afacerea meu? Mă listez pe o piață care imi oferă vizibilitate către o gamă de investitori care sunt relevanți pentru ceea ce fac? Piața pe care mă listez mă cunoaște? Și dacă privim procesul de listare din această perspectivă, paleta de opțiuni devine mult mai îngustă. Adică ne uităm la bursă ca la un partener care pe lângă capital îți dă și vizibilitate și sigur ca antreprenor îți dorești să fi cunoscut pe o piață care este relevantă pentru tine.

Și sigur aceasta este o discuție pe care o avem cu mulți antreprenori locali. Aș fi bucuros să văd toți campionii locali, toate companiile care au construit ceva venind către Bursa de Valori București, făcându-se în același timp mai vizibile pe ceea ce se cheamă piață locală. Sunt convins că dacă o să facem pașii aceștia vom deveni și modele regionale și vom reuși să ne dezvoltăm dincolo de granițele României.

În acest sens avem exemple. Dacă mă uit la companiile care au folosit bursa ca platformă de dezvoltare, primul nume care îmi vine în minte este Banca Transilvania, care s-a listat la BVB în 1997. Era o perioadă în care marea majoritate a companiilor listate la bursă veneau din patrimoniul statului, iar cele private se delistau. În schimb, Banca Transilvania a fost una dintre primele companii private locale care s-a listat în mod natural la BVB. Și ne uităm că urmare a unui proces care a durat aproape 30 de ani de la acel moment a ajuns liderul pieței bancare din România și s-a extins și în afara granițelor.

Medlife este liderul serviciilor medicale din țară, și care ca urmare a listării la BVB a trecut printr-un proces intens de achiziții , a integrat mulți jucători din piață, și bursa a ajutat-o să ajungă unde este acum. Digi, Teraplast, o altă companie locală care a reușit să facă pasul în afara granițelor României, să arate că avem expertiză și în zona de producție. Dacă ar fi să ma uit la zona de tehnologie aș spune SafeTech și Bitnet și sigur mai sunt multe exemple.

Dacă ne uităm înainte vedem Cris-Tim, Christian Tour, IT Genetics, nume care au anunțat că se îndreaptă către Bursa de Valori și se află în proces de listare.

Aș încheia întorcându-mă la mesajul de la început. Mă bucur că auzim vorbindu-se despre un plan de țară și mi-am notat citatul: „de muncit am muncit și înainte dar încă nu avem o direcție”. Cred că toată lumea din România se uită la noi și așteaptă o direcție. Încotro ne mișcăm! E nevoie de un plan de țară. E nevoie să ne uităm cu realism la sume. S-a avansat o sumă de 140 miliarde euro și semne de întrebare despre cum putem gestiona acești bani. Întrebările sunt desigur valide pentru că dacă ne uităm la sectorul bancar, activele totale ale sectorului bancar sunt puțin sub 200 miliarde de euro. Sigur este foarte bine că vrem să utilizăm instrumente financiare, ultimul demers de acest gen a fost sub PNRR – Recovery Equity Fund – care are o valoare de 400 milioane de euro din care 200 de milioane de euro au fost plasați până acum. De la 200 de milioane de euro la 20 de miliarde de euro. Este o distanță mare.

Pe de altă parte avem nevoie de un plan și avem nevoie de încredere în noi că putem să livrăm. Deci, să avem succes!

Q&A

Întrebare: Care sunt cele mai frecvente obiecții pe care le primiți de la antreprenori când discutați despre listarea la Bursă?

Răspuns: Mulțumesc tare mult pentru întrebare. Cele mai multe sunt una, în principal, și se referă la componenta de reglementare. Răspunsul meu este simplu la această întrebare. Dacă ne gândim la BVB ca fiind o sursă de finanțare și la un reglementator ca ASF care impun reguli, da, sigur îți dorești mai puține reglementări. Dacă te uiți la Bursa ca fiind o platformă de comunicare, o scenă care te ajută să comunici cu investitorii care sunt interesați de compania ta, perspectiva se schimbă puțin.

Adică, acele reguli pe care le impune Bursa de Valori, autoritatea de reglementare, devin acele reguli de bună conduită care se aplică oricărui se urcă pe o scenă. Trebuie să te îmbraci frumos, să spui bună ziua la început și să mulțumești la sfârșit. Pe de altă parte așa cum am învățat la școală astea-s regulile pentru nota 5. Ceea ce contează este discursul dintre formulele de politețe de la început și sfârșit. Cu alte cuvinte regulile sunt minimale și țin de igiena comunicării între o companie și investitorii ei atunci când este listată.

Pe de altă parte o companie poate folosi aceste comunicări într-un mod mult mai inteligent. Atunci când o companie își promovează produsele, serviciile, se bucură de orice ocazie de a transmite mesajele adresate investitorilor. Și ajunge să ne uită la New York Stock Exchange: Vedem că bursa este un spectacol. Bursa este o scenă și vedem că companiile listate la bursă folosesc această scenă exact pentru această promovare. Nu se uită la componenta de reglementare, nu se uită că raportul trimestrial este o cerință de la autoritatea de supraveghere.

În încheiere aș spune că valoarea unei scene, și a Bursei de Valori București, este dată de numărul de spectatori. Și dacă ar fi măsor succesul la singular pe care l-a avut Bursa în ultimii cinci ani aș spune creșterea numărului de investitori de la 50.000 la peste 270.000. Faptul că adăugăm 10 – 15.000 de conturi în fiecare trimestru, aceasta este măsura succesului, măsura vizibilității pe care le-o putem oferi companiilor care vin către bursă. Inclusiv companiilor de stat pentru că nu întâmplător termenul de companie publică este folosit și pentru companii de stat.

Întrebare: Fiecare companie listată la BVB necesită vizibilitate și lichiditate. Întrebarea este, care este planul BVB pentru a determina investitorii să cumpere acțiuni cotate?

Răspuns: Aș spune, întorcându-mă la România putere regională, pentru că se aplică aceleași reguli, dacă vrei ca investitorii străini să tranzacționeze pe piața ta, trebuie ca tu să ai în primul rând încredere în piața ta. Deci revin, tema principală pentru noi este creșterea numărului de investitori la BVB, creșterea activității investitorilor la BVB. Și aici ne-a ajuta o abordare ceva mai relaxată din punct de vedere al mesajelor pe care le transmitem. Am început în 1999, am plecat în 2019 de la punctul de avea 53.000 de conturi deschise (minimul istoric). Acum am ajuns la 276.000 de conturi, cifra de jumătatea anului. Suntem conștienți că pe măsură ce crește baza de investitori, nivelul lor de expertiză scade. Și atunci și mesajele pe care noi trebuie să le transmitem devin tot mai simple, de bun simț.

Revenind la întrebare:primul lucru este să ne facem treaba la noi acasă. Sunt convins că dacă avem succes la noi acasă, reușim românii să investească la bursă, și implicit și străinii vor investi. Bineînțeles ne uităm și la geopolitică, la ceea ce se întâmplă la nivel global pentru că trăim într-o lume în care fluxurile de capital nu mai circulă așa cum circulau cu 5 – 6 ani în urmă, însă acestea sunt lucruri în afara controlului nostru.

