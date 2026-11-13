VIDEO Radu Cracan, BERD: Consolidarea fiscală trebuie să protejeze investițiile productive și să susțină creșterea productivității

Radu Cracan, economist în cadrul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), a avertizat că România trebuie să treacă de la un model economic bazat pe consum la unul susținut de investiții productive, capital uman și productivitate.

Declarațiile au fost făcute miercuri, 11 noiembrie în cadrul conferinței în cadrul conferinței „Bugetul și fiscalitatea anului 2027”, organizată de CursDeGuvernare în parteneriat cu Academia de Studii Economice ASE București.

Articolul extins cu informațiile prezentate la eveniment poate fi găsit aici (LINK). Transmisia video integrală poate fi văzută AICI-VIDEO-INTEGRAL_LINK.

Deși România continuă să ofere oportunități semnificative investitorilor, dezechilibrele fiscale și incertitudinea privind ajustarea bugetară se reflectă în costul finanțării și în deciziile investiționale. Cracan a subliniat că problema nu este doar volumul investițiilor, ci și randamentul acestora, pledând pentru selectarea proiectelor cu impact economic ridicat și capacitate realistă de implementare, precum și pentru atragerea capitalului privat prin parteneriate public-private.

Totodată, economistul a evidențiat necesitatea corelării creșterii salariilor cu productivitatea muncii, prin digitalizare, automatizare, competențe și o participare mai ridicată pe piața muncii. România nu trebuie să aleagă între consolidarea fiscală și investiții, iar politica bugetară trebuie evaluată și prin capacitatea economiei de a genera valoare pe termen lung. Printre domeniile prioritare pentru BERD se numără energia regenerabilă și infrastructura energetică, infrastructura municipală și proiectele de parteneriat public-privat.

Redăm în continuare principalele declarații:

Voi aborda situația României din perspectiva investitorilor și, mai precis, modul în care dezechilibrele fiscale influențează decizia investițională. Aș începe cu o precizare importantă. După părerea noastră, România continuă să ofere oportunități investiționale semnificative. Dimensiunea pieței, accesul la piața unică europeană, baza industrială, potențialul energetic, accesul la fondurile europene și procesul încă incomplet de convergență reală oferă oportunități semnificative de creștere economică. Din perspectiva BERD, interesul pentru proiecte viabile și bine structurate a crescut semnificativ în ultimii ani.

Cu toate acestea, în ultimii ani, politica fiscală a susținut puternic veniturile și cererea internă, dar capacitatea productivă a economiei nu a avansat într-un ritm comparabil . O parte a cererii suplimentare s-a transferat în inflație și în importuri, în timp ce deficitul bugetar și cel de cont curent rămân ridicate.

. O parte a cererii suplimentare s-a transferat în inflație și în importuri, în timp ce deficitul bugetar și cel de cont curent rămân ridicate. Pe de altă parte, problema fiscală a României ține nu doar de dimensiunea deficitului, ci și de structura sa. Un deficit temporar, contraciclic, are implicații diferite față de un deficit structural, alimentat de cheltuieli curente rigide. În acest context, modelul bazat pe consum și pe o convergență a veniturilor peste productivitate și-a atins, în opinia mea, limitele.

România are nevoie, așadar, de o tranziție către un model în care convergența este susținută mai mult de investiții productive, acumularea de capital uman și, într-un final, de productivitate. Mă voi referi la trei componente în contextul dezechilibrului fiscal: costul și productivitatea capitalului și costul și productivitatea muncii.

Mă voi referi la trei componente în contextul dezechilibrului fiscal: costul și productivitatea capitalului și costul și productivitatea muncii. În ultimii ani, politica fiscală expansionistă a determinat necesitatea menținerii unor condiții monetare restrictive. Dobânzile plătite de companiile românești au rămas ridicate în raport cu zona euro și cu majoritatea economiilor din regiune. Diferența nu poate fi atribuită exclusiv politicii fiscale. Ea reflectă și inflația, șocurile externe, riscul valutar și profilul debitorilor. Totuși, persistența deficitului și incertitudinea privind strategia ajustării se transmit în prima de risc a economiei.

În paralel, expunerea sistemului bancar față de sectorul public a crescut. Aceasta nu implică automat o reducere proporțională a creditării private. Titlurile de stat îndeplinesc un rol legitim în administrarea lichidității, dar atunci când finanțarea statului oferă randamente ridicate, creditarea companiilor trebuie să concureze cu această alternativă suverană. Prin urmare, costul deficitului nu se oprește la dobânda achitată de stat. El intră în costul creditului, în randamentul minim solicitat și în final în decizia investițională.

A doua dimensiune privește productivitatea și utilizarea capitalului. România nu are în primul rând o problemă de volum al investițiilor. Formarea brută de capital fix se situează de mai mulți ani peste media economiilor din regiune, susținută de investițiile private, fondurile europene și investițiile publice. O parte importantă a avansului României față de media regională provine din investițiile în clădiri și alte construcții.

Acest lucru nu indică în sine o alocare ineficientă. România continuă să aibă deficite majore de conectivitate, infrastructură municipală și energie. Totuși, indicatorii privind productivitatea capitalului sugerează că acumularea de active nu a fost însoțită de o creștere comparabilă a valorii generate de acestea. Randamentul net al capitalului s-a deteriorat de asemenea mai accentuat în perioada recentă.

Acești indicatori sunt desigur influențați de ciclul economic, de utilizarea capacităților și de structura sectorială. Dar, privite împreună, sugerează că discuția nu mai poate fi limitată la necesitatea de a investi mai mult. În contextul consolidării fiscale, reducerea mecanică a investițiilor publice ar fi contraproductivă. Dar nici protejarea nediferențiată a tuturor proiectelor nu este justificată.

Resursele trebuie concentrate asupra investițiilor cu randament economic ridicat, cu efecte de complementaritate și cu o capacitate realistă de implementare . Fondurile publice nu trebuie așadar să finanțeze majoritar fiecare investiție. În anumite cazuri, utilizarea lor cea mai eficientă constă în pregătirea proiectelor, reducerea unui risc pe care piața nu îl poate prelua și mobilizarea capitalului privat, inclusiv prin parteneriate public-private.

. Fondurile publice nu trebuie așadar să finanțeze majoritar fiecare investiție. În anumite cazuri, utilizarea lor cea mai eficientă constă în pregătirea proiectelor, reducerea unui risc pe care piața nu îl poate prelua și mobilizarea capitalului privat, inclusiv prin parteneriate public-private. Experiența BERD în sectorul energetic oferă un exemplu relevant. Schema contractelor pentru diferență a redus incertitudinea privind veniturile viitoare ale producătorilor, iar licitațiile competitive au permis mobilizarea investițiilor private în capacități solare și eoliene de circa 4 GW.

Aceeași distincție dintre volumul capitalului și rezultatele obținute din capital este valabilă și pentru capitalul uman. Creșterea salariilor este un proces firesc și dezirabil într-o economie aflată în convergență. România nu poate și nu trebuie să își construiască avantajul competitiv pe menținerea pe termen nedefinit a unui cost redus al forței de muncă.

Dar convergența salarială este sustenabilă numai dacă este însoțită de convergența productivității muncii. Comparația sectorială arată că România nu are o singură poveste a productivității.În tehnologia informației, serviciile financiare și serviciile profesionale, productivitatea pe oră a crescut substanțial în ultimii ani. În schimb, în industrie și construcții, productivitatea s-a redus. În același timp, costurile unitare ale muncii au crescut semnificativ. Aceasta este o combinație dificilă pentru sectoarele expuse concurenței internaționale.

Această perspectivă schimbă și modul în care trebuie discutată politica salarială. Obiectivul trebuie să fie crearea condițiilor în care salariile mai mari sunt susținute prin investiții, digitalizare, automatizare, o organizare mai eficientă și competențe mai avansate.

De altfel, productivitatea muncii depinde și de capitalul uman.Din această perspectivă, structura politicii fiscale din ultimii ani nu a susținut suficient acest obiectiv. România a alocat aproximativ 3% din PIB pentru educație în ultimii ani, sub media regională și a Uniunii Europene. Desigur, simpla majorare a cheltuielilor nu rezolvă automat problema. Rezultatele depind de guvernanța sistemului, de calitatea procesului de educație, de reducerea abandonului școlar și de legătura dintre educație și cererea de competențe.

Problema competențelor este, totodată, amplificată de participarea redusă pe piața muncii. În 2025, diferența dintre România și media regională era de aproape 10 puncte procentuale, în creștere față de 2015. Aceasta indică existența unei rezerve importante de forță de muncă, dar și dificultatea economiei de a o mobiliza. Într-o economie afectată de îmbătrânire și emigrație, creșterea participării nu este doar o politică socială, este o componentă a politicii de productivitate și a sustenabilității fiscale.

Voi încheia cu trei priorități. Prima este reducerea costului capitalului prin restabilirea credibilității fiscale, printr-o traiectorie multianuală credibilă și predictibilă. A doua este protejarea investițiilor productive ale statului, concomitent cu o selecție mai exigentă a proiectelor și cu utilizarea resurselor publice pentru mobilizarea capitalului privat. BERD rămâne, în acest sens, disponibilă să susțină acest efort. Și a treia este susținerea convergenței salariale prin productivitate. Aceasta presupune o combinație de competențe, digitalizare, investiții în echipamente, participare mai ridicată și politici salariale predictibile și bazate pe performanță.

În concluzie, România nu trebuie să aleagă între consolidare și investiții. Astfel, politica fiscală pentru anul viitor nu ar trebui evaluată numai prin deficitul obținut la sfârșitul anului, ci și prin economia pe care o lasă în urmă. O economie capabilă să producă mai multă valoare din capitalul investit, să susțină venituri mai ridicate prin productivitatea muncii și să genereze o bază fiscală mai robustă.

Întrebare din sală:

Aș dori să întreb cum vede invitatul competitivitatea României în atragerea investițiilor, atât din perspectivă fiscală, față de vecinii noștri în primul rând, cât și din perspectiva costurilor cu energia. De asemenea, aș mai dori să știu dacă a observat vreo acțiune a decidenților din România pentru a profita de tendința de delocalizare a producției din Asia de Est, în special din China.

Răspuns Radu Cracan:

În ceea ce privește competitivitatea sau atractivitatea economiei României față de investițiile străine, după părerea noastră, această atractivitate se menține. În primul rând, ea este determinată de diferența de cost al forței de muncă, care este încă prezentă și este semnificativă în România, chiar și față de alte economii din regiune, precum Slovenia, Croația și chiar Polonia.

În același timp, în ceea ce privește competitivitatea sau prețurile la energie, după părerea mea aceasta este o problemă europeană sau cel puțin regională. Nu este doar problema României. Piețele energetice sunt interconectate și soluțiile cred că sunt la nivel european și mai puțin la nivelul unei singure țări. La nivelul țării, oricum vedem și observăm un progres semnificativ al statului în stimularea investițiilor în energie verde, care vor oferi, pe termen lung, și o anumită predictibilitate și stabilitate a prețurilor.

Pe partea fiscală nu sunt în poziția de a comenta, dar, dacă ne uităm la ratele de taxare din regiune, România este poziționată relativ atractiv. Probabil doar Bulgaria este mai atractivă. În rest, Polonia și țările baltice, precum și alte țări din Europa Centrală au venituri fiscale mai mari și taxe mai ridicate.

Întrebare Radu Crăciun:

Care sunt domeniile prioritare în care BERD ar dori să se alăture ca investitor în economia românească, din perspectiva randamentului capitalului?

Răspuns Radu Cracan:

În primul rând este sectorul energetic și, cum am mai spus, BERD și-a crescut semnificativ investițiile și sprijinul pentru Guvern, prin diferite forme de asistență tehnică, în acest proces de investiții în regenerabile. Dar aceasta nu se limitează doar la capacitatea de producție, ci și la infrastructura energetică.

Un al doilea domeniu ar fi infrastructura municipală, în care BERD este, de mulți ani, un partener stabil al municipalităților în sectoarele de apă, transport și regenerare urbană. Aceste priorități vor rămâne, pentru că, așa cum am spus, România încă are multe de făcut în domeniul infrastructurii.

De asemenea, BERD susține Guvernul în eforturile recente de a dezvolta o listă de proiecte prin structuri de parteneriat public-privat. După părerea noastră, în condițiile actuale ale situației fiscale, aceasta este o soluție posibilă și pe care BERD o va susține atât în România, cât și în regiune.

PARTENER INSTITUȚIONAL

Academia de Studii Economice din București – ASE

PARTENERI

BCR

Banca Transilvania

Raiffeisen Bank Romania

EY Romania

JTI Romania

ARPIM

Biriș Goran LEGAL + TAX

Asociația Cronica Europeană

***