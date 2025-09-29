VIDEO / R. Moldova accelerează spre UE – Mesajul Maiei Sandu: Scenariul aderării în 2 pași – s-ar putea realiza în prima fază și fără Transnistria. Ea a sugerat și o eventuală decuplare de Ucraina

După victoria clară a formațiunii proeuropene PAS la alegerile parlamentare, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a venit luni, în fața presei naționale și internaționale, cu un mesaj ferm: Chișinăul este gata să deschidă primele capitole de negociere cu Bruxelles-ul fără să mai aștepte Ucraina și ia în calcul inclusiv aderarea la UE fără Transnistria, într-o primă fază.

PAS va deține 55 dintre cele 101 mandate de deputat și va rămâne la guvernare.

Scenariul decuplării Republicii Moldova de Ucraina, care nu poate începe negocierile de aderare la UE din cauza opoziției Ungariei, este discutat de luni bune atât la Chișinău, cât și la Bruxelles și în alte capitale europene.

La 25 iunie 2024, UE a organizat prima sa conferință de aderare cu Republica Moldova, dând oficial startul negocierilor, fără a deschide însă vreun capitol. Luna aceasta, Chișinăul a anunțat aprobarea de către comisiile parlamentare de resort a avizelor consultative pentru Pozițiile de negociere la trei capirole-cheie: „Competitivitate și creștere inclusivă”, „Agenda Verde și Conectivitate Sustenabilă” și „Resurse, agricultură și coeziune”.

După referendumul pentru aderare de anul trecut și victoria PAS la parlamentarele de duminică, R. Moldova așteaptă acum un semnal de la Bruxelles în privința negocierilor, iar obiectivul rămâne neschimbat – aderarea la UE în 2030.

„Un proces meritocratic”

Aderarea a fost unul dintre subiectele la care Maia Sandu s-a referit in extenso la conferința de presă. A început cu o declarație generală: „Moldova e casa noastră a tuturor și cu toții ne dorim aceleași lucruri: să trăim în pace, în libertate, să le oferim copiilor noștri un viitor în siguranță aici acasă. Calea cea mai scurtă către aceste obiective este calea europeană. Votul de ieri este un mandat puternic pentru procesul de aderare la UE”.

Apoi a primit mai multe întrebări din partea presei naționale și din România despre posibila decuplare de Ucraina. „Aderarea la UE este un proces meritocratic. Asta scrie în actele Uniunii Europene. Ambele țări – și Republica Moldova, și Ucraina – au întrunit toate condițiile pentru ca să se treacă la următoarea etapă și așteptăm ca instituțiile europene și statele membre să găsească o soluție. Noi credem în acest proces meritocratic și, evident, vom munci în continuare pentru ca să putem să avansăm cât mai repede pe calea aderării la UE”, a subliniat Maia Sandu.

Întrebată de o jurnalistă de la Deutsche Welle dacă are încredere că UE, care a mai ținut blocate state candidate în drumul spre aderare, își va respecta „partea sa de înțelegere”, Maia Sandu a repetat ca ea crede „în meritocrație”.

„Înțeleg că situația geopolitică se poate schimba și că, uneori, acest lucru poate deveni un impediment, dar noi vom continua să muncim foarte mult” pentru aderare, a spus președinta Sandu, referindu-se la războiul din Ucraina. În acest context, Maia Sandu a insistat că are semnale pozitive de la Bruxelles în privința pașilor făcuți până acum pe drumul spre aderare la UE, adăugând: „Vom face tot posibilul pentru a nu rata această oportunitate”.

Aderare în 2 pași – scenariu de rezervă

Președinta Sandu a mai transmis că referendumul de anul trecut și alegerile parlamentare din 28 septembrie au arătat că R. Moldova nu mai poate fi oprită de la Moscova. „Noi am reușit să susținem aceste două teste importante. Federația Rusă va încerca, în continuare, să ne creeze probleme pe diferite paliere, dar nu poate să ne oprească, pentru că așa cum am văzut și la referendum, și la alegerile parlamentare, majoritarea cetățenilor și-au exprimat opțiunea pentru procesul de aderare la UE. Este decizia noastră, nu este treaba federației Ruse, așa că fiecare își vede de treburile sale”, a declarat Maia Sandu.

Procesul de aderare la UE fără regiunea separatistă transnistreană face parte dintr-un scenariu de rezervă al autorităților moldovene, primul scenariu fiind aderarea „într-un singur pas”, a precizat Maia Sandu.

„Ne dorim să aderăm la UE într-un singur pas, cu țara reîntregită, dar, în situația în care nu vom avea această posibilitate – pentru că cunoașteți faptul că Federația Rusă își menține trupele ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și asta este cea mai mare piedică pentru reîntregirea țării – pentru această situație există și al doilea scenariu, care înseamnă aderarea la UE în doi pași”, a spus președinta Republicii Moldova.

Reacțiile liderilor de la Bruxelles după victoria PAS

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene: „Moldova, ai reușit din nou. Ușa noastră este deschisă. Și îți vom fi alături la fiecare pas”.

Roberta Metsola, președinta PE: „Viitorul Moldovei este în Europa! Europa este Moldova. Moldova este Europa”.

Antonio Costa, președintele Consiliului European: „Oamenii din Moldova și-a exprimat votul, iar mesajul lor este clar și puternic. Ei au ales democrația, reforma și un viitor european. UE este alături de Moldova. La fiecare pas de pe acest drum”.

Pe de altă parte, liderii Franței, Germaniei și Poloniei au felicitat luni Republica Moldova pentru ceea ce au numit „angajamentul țării față de democrație”. „Felicităm societatea și autoritățile moldovene pentru desfășurarea pașnică a alegerilor, în ciuda interferențelor fără precedent ale Rusiei, inclusiv prin scheme de cumpărare a voturilor și dezinformare”, au transmis președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul polonez Donald Tusk, într-un comunicat comun.

