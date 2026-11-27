Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV) își adaptează continuu programele de studii la transformările din sectorul agroalimentar, cu accent pe digitalizare, tehnologii moderne și pregătire practică, a declarat prof. univ. dr. Mircea Mihalache, prorector al instituției. Universitatea oferă în prezent 33 de programe de licență, 36 de masterat și șapte domenii de doctorat, acoperind întregul sector agricol. Reprezentantul USAMV a subliniat că disciplinele dedicate digitalizării au fost introduse în toate programele de studii, pentru a dezvolta competențele necesare agriculturii moderne.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței „România recoltelor: Agricultura – competitivitate, producție internă, poziție regională” organizată de CursDeGuvernare , ce politici agricole trebuie accelerate, ce avem și ce lipsește pentru o agricultură performantă și care sunt bolovanii din drumul fermierului către productivitate, eficiență și comercializarea produselor: hărțile sectorului care hrănește România: cea de acum și, mai ales, cea viitoare.

Transmisia video integrală poate fi văzută AICI-VIDEO-INTEGRAL_LINK.

Pregătirea practică se desfășoară inclusiv în stațiunile didactice ale universității, iar parteneriatele cu fermieri și companii facilitează transferul rezultatelor cercetării către exploatațiile agricole. Totodată, instituția derulează proiecte naționale și internaționale dedicate dezvoltării tehnologiilor agricole, conservării resurselor de apă și sol și recuperării terenurilor degradate.

Redăm în continuare cele mai importante declarații:

Ne mândrim și suntem onorați că această conferință se desfășoară în sala Senatului USAMV București, o universitate cu tradiție, o universitate care de 175 de ani pregătește specialiști pentru domeniul agricol. Astfel că implicarea noastră în formarea specialiștilor este foarte, foarte elaborată, pe baza unor curricule, unor curricule care să fie adaptate continuu la ceea ce se schimbă în domeniul agriculturii, la toate provocările sectorului agroalimentar.

Vreau să vă spun că, dacă în urmă cu 175 de ani am pornit cu un singur program de studii, respectiv agricultură, am ajuns astăzi la 33 de programe de studii universitare de licență, 36 de programe de studii de masterat și 7 domenii de doctorat. Astfel că acoperim întregul sector agricol și toată activitatea care se desfășoară în agricultură și, bineînțeles, domeniile conexe care deservesc agricultura.

În privința dezvoltării agriculturii, din punctul meu de vedere, continuăm, așa cum am menționat, să modificăm curriculele universitare, pentru că pătrunderea digitalizării înseamnă un aport, dacă doriți, de tehnologie în fermele și exploatațiile agricole, ceea ce dorim să transformăm și noi în competențele transmise absolvenților noștri. Astfel că am introdus la toate programele de studii discipline legate de digitalizare și de aplicațiile digitale utilizate în diferite domenii: agricultură, zootehnie, horticultură și așa mai departe. Ceea ce considerăm noi că poate să aducă un plus de valoare în formarea specialiștilor noștri.

De asemenea, prin ceea ce oferim în pregătirea absolvenților, noi spunem că putem să asigurăm un capital uman performant pentru dezvoltarea sectorului agricol în continuare. Astfel că punem foarte mare accent pe competențele practice, prin stațiunile didactice pe care le avem, stațiunea de la Moara Domnească și, bineînțeles, stațiunea de la Pietroasa-Istrița, unde studenții noștri desfășoară activitățile practice. Formăm competențe privind toate tehnologiile de cultură și, bineînțeles, prin implicarea acestor studenți în tot procesul tehnologic desfășurat în cadrul exploatației agricole.

De asemenea, prin parteneriatele pe care le avem cu diferite companii, cu diferiți fermieri, păstrăm o legătură în permanență pentru transmiterea anumitor rezultate ale cercetărilor noastre în sectorul agricol și considerăm că contribuim, bineînțeles, la implementarea diferitelor tehnologii, tehnologii agricole în special noi, care pot fi implementate la nivel de fermă, în funcție de specificul fermei respective. Având în vedere lucrul acesta, consider că Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, prin cercetările pe care le desfășoară, poate contribui și aduce, bineînțeles, noutate și creativitate în domeniul agricol.

Desfășurăm foarte multe proiecte, atât prin fonduri atrase la nivel național, cât și la nivel internațional, privind dezvoltarea anumitor tehnologii, rezolvarea unor probleme legate de conservarea și refacerea diferitelor zone degradate, conservarea și managementul apei și, bineînțeles, al resurselor de sol, prin căutarea unor soluții pentru redarea în circuitul agricol a multor suprafețe care sunt degradate.

Astfel că noi vă asigurăm în continuare că agricultura nu duce lipsă de specialiști. Încercăm să ținem pasul cu toate tehnologiile și toate provocările sectorului agronomic și vom contribui în continuare la formarea specialiștilor în domeniul agronomic. Și, așa cum este deviza universității noastre, „Agricultură pentru viață și viață pentru agricultură”, consider că avem un cuvânt încă greu de spus în dezvoltarea sectorului agronomic.

Partener instituțional:

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București)

Parteneri:

BCR

Agricover

Asociația Cronica Europeană