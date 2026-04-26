VIDEO/ Președintele Donald Trump, evacuat de urgență de la cina Asociației Corespondenților, în urma unui atac armat

Președintele Donald Trump a fost evacuat sâmbătă de la cina organizată de Asociația Corespondenților de la Casa Albă, după ce un atac armat produs la locație a declanșat panică în rândul participanților și a determinat intervenția rapidă a forțelor de ordine. Incidentul a avut loc la hotelul Washington Hilton, care a fost ulterior securizat și tratat ca o amplă scenă a crimei, relatează presa internațională.

Potrivit autorităților, focurile de armă au fost trase în apropierea intrării în sala de bal, în momentul în care evenimentul abia începuse. Participanții, inclusiv oficiali de rang înalt și jurnaliști, s-au adăpostit sub mese, în timp ce agenții Secret Service au intervenit pentru a-l evacua pe președinte și a securiza perimetrul.

„Este întotdeauna șocant când se întâmplă așa ceva. Mi s-a întâmplat și mie într-o oarecare măsură, iar asta nu se schimbă niciodată”, a declarat Trump ulterior, în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă. El a precizat că inițial a crezut că zgomotul auzit provenea de la căderea unei tăvi.

Șeful interimar al poliției din Washington, Jeffery Carroll, a confirmat că suspectul nu a fost împușcat, dar a fost transportat la spital pentru evaluare. Autoritățile nu au făcut public imediat numele acestuia. Carroll a mai precizat că un agent Secret Service a fost lovit de un glonț, însă acesta a fost oprit de vestă și nu i-a pus viața în pericol.

„Nu a fost mult timp de gândire, pentru că au fost doar câteva secunde până când am ieșit pe ușă și am fost duși într-o zonă sigură”, a spus Trump, referindu-se la evacuare și reacția echipei de securitate.

Procurorul federal pentru Districtul Columbia, Jeanine Pirro, a anunțat că suspectul va fi pus sub acuzare pentru agresarea unui ofițer federal cu o armă periculoasă și pentru utilizarea unei arme de foc în timpul unei infracțiuni violente. Ea a adăugat că nu sunt excluse acuzații suplimentare, inclusiv de natură teroristă, pe măsură ce ancheta avansează.

„Acest individ era hotărât să provoace cât mai mult rău și distrugere posibil”, a declarat Pirro, subliniind gravitatea situației. Ea a menționat totodată că, datorită punctului de control de securitate amplasat în apropierea sălii de bal, nu au existat victime în rândul participanților.

Suspectul era înarmat cu o pușcă, un pistol și mai multe cuțite

Conform datelor preliminare furnizate de anchetatori, suspectul era înarmat cu o pușcă, un pistol și mai multe cuțite. Acesta ar fi fost cazat la hotelul unde avea loc evenimentul, iar camera sa a fost securizată de forțele de ordine. Circumstanțele exacte în care a reușit să intre cu armele în incintă nu sunt încă pe deplin clarificate.

La eveniment participau, alături de președinte, mai mulți membri ai administrației americane, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul Apărării Pete Hegseth, secretarul Energiei Chris Wright și secretarul sănătății Robert F. Kennedy Jr..

Trump a declarat că intenționa inițial să continue evenimentul, dar organizatorii au decis reprogramarea acestuia. „Ne-am dorit foarte mult să continuăm, pentru că nu îmi place să las acești oameni bolnavi, acești huligani, acești oameni îngrozitori să ne schimbe modul de viață, să schimbe cursul a ceea ce facem”, a spus el.

