VIDEO/ Președintele Dan nu este de acord cu ideea unui guvern minoritar PSD sau PNL, cu susținerea AUR

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, după summitul UE din Cipru, că în situaţia ipotetică în care PNL sau PSD îi vor propune un guvern minoritar, cu susţinerea partidului AUR, el nu va fi de acord.

„În situaţia ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine şi vor spune că vrem un guvern minoritar cu susţinerea partidului AUR, eu nu voi fi de acord cu asta”, a menţionat şeful statului.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat ce face în eventualitatea unei coaliţii PNL-AUR sau un PNL susţinut din Parlament de AUR.

„Cred că răspunsul e acelaşi. (…)Totodată, cred că este extrem de puţin probabil ca această solicitare să ajungă la mine”, a spus el.

Despre faptul că PNL deja a început negocieri cu o parte dintre parlamentarii opoziţie, inclusiv cu cei de la AUR, Nicuşor Dan a spus: „AUR are multe defecte, dar este totuşi un partid. Nu îmi închipui că, într-o situaţie de vot în Parlament, parlamentarii AUR nu vor respecta consemnul partidului”.

Șeful statului a precizat că a primit întrebări din partea liderilor europeni cu privire la situația din România, dându-le asigurări că România menține traiectoria pro-europeană.

„Aceste tensiuni nu afectează discuțiile pe SAFE și PNRR”, a precizat Nicușor Dan, adăugând că ar urma să aibă o discuție tehnică pe această temă luni cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare.

