VIDEO/ Premierul Ilie Bolojan cere clasei politice adoptarea pachetelor de reformă: ”Altfel, revenim de unde am plecat”. Buget multianual pentru „Anghel Saligny” și alte programe naționale

Premierul Ilie Bolojan a publicat duminică un videoclip în care a făcut apel la clasa politică pentru adoptarea pachetelor de măsuri fiscale. Șeful Executivului a subliniat că aceste măsuri reprezintă singura soluție pentru corectarea problemelor financiare și că, în lipsa adoptării lor, situația va reveni la stadiul inițial.

„Sunt încrezător că forțele politice vor manifesta responsabilitate și conștiență față de contextul dificil în care ne aflăm, iar pachetele de măsuri vor fi adoptate în perioada următoare. Dacă nu se adoptă aceste măsuri, se va crea din nou percepția de cedări, iar situația va reveni la starea de unde am plecat”, a transmis premierul.

Ilie Bolojan a mai precizat că nu este o situație comodă să transmită vești considerate negative, dar că este important ca populația să primească informații reale, chiar dacă imaginea personală poate fi afectată. „Nu-i o problemă pentru mine că voi ieși prost. Important este să nu ies prost degeaba pentru România”, a adăugat premierul.

Declarațiile vin în contextul tensiunilor din Coaliția de guvernare, după ce PSD a lipsit de la ultima ședință, motivând absența prin neparticiparea USR la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu.

Ulterior, social-democrații au organizat o ședință internă în urma căreia au pus mai multe condiții pentru revenirea la ședințele coaliției, solicitând inclusiv eliminarea rapidă a unor privilegii din sistemul bugetar.

Această măsură era prevăzută în pachetul doi de măsuri fiscale, care ar fi trebuit adoptat la finalul lunii iulie, dar implementarea a fost amânată ca urmare a opoziției PSD față de investițiile din programul Anghel Saligny.

PSD a anunțat totodată că va analiza proiectul depus de Ministerul Fondurilor Europene privind blocarea unor investiții finanțate prin PNRR, nemulțumirile vizând consultările insuficiente cu aleșii locali. După depășirea acestui blocaj, Guvernul intenționează să-și asume pachetul doi în Parlament, însă opoziția poate contesta din nou măsurile.

Buget multianual pentru proiectele din „Anghel Saligny” și alte programe naționale

Guvernul României lucrează la crearea unui sistem de planificare financiară pe termen lung, care să asigure un buget multianual pentru proiectele de investiții publice, a mai declarat premierul Bolojan.

„Ce este important este să creăm o, de fapt, planificare, un buget multianual în anii următori, și asta este la ceea ce lucrăm, pentru aceste proiecte, atât din programul «Anghel Saligny», cât și din celelalte bugete naționale”, a spus șeful Executivului.

Premierul a precizat că acest buget multianual va permite autorităților și constructorilor să știe de la început sumele alocate în următorii ani pentru realizarea proiectelor.

„Va fi un program multianual, care înseamnă bugete naționale pentru aceste programe. Fiecare autoritate, fiecare constructor va ști câți bani va primi în 2026, 2027 și 2028 și va putea face o planificare în așa fel încât să-și dimensioneze șantierele”, a explicat Bolojan.

Premierul a subliniat că, în cazul infrastructurii rutiere, deciziile trebuie luate pe baze obiective.

„Dacă e vorba de drumuri, poți, de exemplu, să te uiți la recensământul general al circulației mașinilor să-ți dai seama unde este traficul mare sau drumuri care conectează regiuni între ele. Atunci, dacă ai de ales între un drum comunal într-o comună la capătul județului și un drum județean care leagă 10 comune, sigur că vei finanța cu prioritate drumul județean”, a explicat Bolojan.

***