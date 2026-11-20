Reuniunea de joi de la Berlin a Coaliției de Voință s-a încheiat vineri cu o serie de angajamente de securitate din partea Marii Britanii, Franței și Germaniei (așa-numitul grup E3) pentru Ucraina, garanții de securitate care ar urma să intre în vigoare după o încetare a focului, potrivit agențiilor internaționale de presă.

Pachetul garanțiilor de securitate care va fi prezentat Rusiei de către Europa, SUA și Ucraina este de asemenea foarte aproape de a ajunge la forma finală, după cum a afirmat președintele României, Nicușor Dan, după reuniune.

Potrivit agențiilor, marile puteri din rândul statelor din Coaliția de Voință au convenit asupra posibilității desfășurării unor forțe militare în Ucraina după încetarea focului și asupra adoptării unor măsuri pentru restabilirea păcii în cazul în care Rusia încalcă armistițiul. În același timp, în cadrul reuniunii Coaliției a fost reconfirmat un sprijin financiar de 90 de miliarde până la sfârșitul anului 2027 și consolidarea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Europenii vor o secvențiere pe care rușii o resping din start

La eveniment s-a discutat și procesul de pace cu Rusia, în contextul în care la reuniune au participat și negociatorii SUA Jared Kushner și Steve Witkoff, mediatorii dintre Kremlin și Kiev. Prioritățile acestei reuniuni au fost consolidarea coordonării strânse dintre SUA, Ucraina și Europa, elaborarea unei poziții comune SUA-Europa-Ucraina asupra elementelor unei propuneri de pace către Rusia, dar și stabilirea agendei și a formatului pentru următoarea rundă de negocieri multilaterale (care ar urma să fie convenită până la jumătatea lunii decembrie), odată cu includerea Europei în negocieri.

Reuniunea a venit și în paralel cu discuțiile dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping din China, ce au vizat și războiul din Ucraina. Evenimentul găzduit de cancelarul german Friedrich Merz, una din cele mai mari reuniuni internaționale, a reunit peste 40 de delegații, și a urmărit să se stabilească o poziție unitară privind garanțiile de securitate pentru Ucraina și sprijinului militar și financiar pentru Kiev.

De notat că europenii continuă să marșeze pe o secvențiere a procesului de pace pe care rușii o resping din start: un armistițiu, urmat de negocieri de pace, iar după acordul de pace discuții despre o viitoare arhitectură de securitate între Europa și Rusia, pentru evitarea unui nou război și pași de dezescaladare în cazul unor tensiuni. Rușii, în schimb, refuză un armistițiu și implicit secvențierea dorită de europeni, Putin amenințând că și în cazul unui armistițiu, orice trupe europene în Ucraina ar reprezenta ținte legitime.

Kushner: SUA sunt deschise să acorde Ucrainei “garanții de securitate” de tip NATO – adică similar Articolului 5. Rușii ar fi acceptat

Negociatorul SUA pentru pacea din Ucraina, Jared Kushner, a declarat în cadrul conferinței de presă de după Coaliție că Statele Unite ar fi dispuse să acorde Ucrainei o protecție de tipul celor prevăzute de Articolul 5 al NATO, dacă acest lucru ar fi în „interesul” lor, și a subliniat că Rusia a acceptat „conceptul” respectiv.

Statele Unite sunt deschise să acorde Ucrainei garanții de securitate similare celor prevăzute de Articolul 5 al Tratatului NATO, dacă o astfel de decizie servește intereselor americane.

Oficialul a afirmat, de asemenea, că Rusia a acceptat „conceptul” unor garanții de securitate pentru Ucraina bazate pe Articolul 5, potrivit Agerpres.

„Am reușit să facem Rusia să accepte, la nivel de principiu, ideea că orice garanție de securitate pentru Ucraina ar urma să se bazeze pe articolul 5 al Tratatului NATO. Rusia afirmă că intenționează să nu mai înceapă un alt război după încheierea celui actual”, a spus Kushner într-o conferință de presă, după ce a participat, alături de Steve Witkoff, la reuniunea aliaților Kievului.

„Din perspectiva Statelor Unite, acordarea unei garanții de securitate similare cu cea prevăzută în Articolul 5 (din Tratatul Atlanticului de Nord) este o decizie cu adevărat, cu adevărat importantă. (…) Cred că președintele Trump este deschis acestei idei, dar este evident că aceasta trebuie să servească intereselor Statelor Unite și să facă parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri de securitate”, a adăugat emisarul american, care a făcut declarațiile în prezența liderilor Germaniei, Ucrainei, Franței și Regatului Unit.

Kushner a susținut că acceptarea de către Rusia a acestui concept reprezintă un progres în negocierile privind viitoarele garanții de securitate pentru Ucraina.

„Acesta este un pas înainte semnificativ pe care l-am realizat și cred că am reușit să-i convingem pe ruși de acest concept, conform căruia orice garanție de securitate pentru Ucraina s-ar baza pe Articolul 5”, a subliniat el, referindu-se la principiul apărării colective care reprezintă piatra de temelie a NATO.

În eventualitatea unui acord de pace, Ucraina solicită garanții de securitate suficient de solide pentru a descuraja Rusia să lanseze o nouă agresiune, după invazia declanșată în februarie 2022.

Emisarul american a mai declarat că președintele Donald Trump i-a sunat pe liderii reuniți la Berlin în cadrul Coaliției Voinței și dorește să ajungă la un acord cu Ucraina cu sprijinul Europei.

„Este evident că vrem să ne asigurăm că toate acțiunile noastre se înscriu într-un demers coerent. De asemenea, aș dori să reiterez că președintele Trump dorește să ajungă la un acord cu Europa alături. Nu încearcă să impună nimic unilateral”, a afirmat Jared Kushner.

Totodată, emisarul american a precizat că pozițiile Statelor Unite și ale Europei în privința Ucrainei converg „din ce în ce mai mult”.

Cancelarul Germaniei: Discuțiile cu Rusia și Europa la aceeași masă ar putea ”avea loc foarte curând”

În cadrul conferinței de presă de la Berlin, cancelarul german Friedrich Merz a lăsat să se înțeleagă că discuțiile în format cvadrilateral între Ucraina, Rusia, Statele Unite și Europa ar putea „avea loc foarte curând”.

În cadrul unei conferințe de presă cu șase participanți, Merz a declarat că se caută locuri de desfășurare „neutre”, precum Emiratele Arabe Unite, dar că nu se așteaptă ca acest lucru să fie dificil de realizat.

Cancelarul a adăugat: „Sperăm că și Rusia este dispusă să participe la aceste discuții, așa cum s-a convenit cu Statele Unite”.

La rândul său, președintele francez Emmanuel Macron a cerut aliaților Ucrainei să accelereze livrările sistemelor de apărare antiaeriană de care Kievul are nevoie urgentă și i-a îndemnat să „redeschidă discuția” privind aderarea Ucrainei la NATO, ca o metodă de contracarare a solicitărilor maximaliste ale Kremlinului.

„În fața caracterului maximalist al poziției Rusiei, cred că trebuie să redeschidem discuția privind aderarea Ucrainei la NATO”, a declarat Macron la Berlin.

„Toți cei care au capacitatea de a furniza mijloacele necesare pentru apărarea și protejarea cetățenilor ucraineni trebuie să facă acest lucru acum”, a insistat el, adăugând că prioritatea este desfășurarea sistemelor antirachetă și a interceptoarelor.

Totodată, premierul britanic Andy Burnham a declarat că „atât timp cât va fi nevoie, vom fi alături de Ucraina și nu vom da înapoi”.

Nicușor Dan: Europa trebuie să fie la masa negocierilor privind Ucraina. Securitatea Mării Negre, discutată la Berlin

La reuniunea de joi a Coaliției de Voință de la Berlin a fost prezent și președintele României, Nicușor Dan. Acesta a declarat ulterior, într-o conferință de presă, că poziția României, comună cu a multor state, a fost că este nevoie ca Europa să fie la masa negocierilor, pentru că războiul din Ucraina este legat de securitatea Europei.

Șeful statului a precizat că președintele Donald Trump a intervenit prin telefon în cadrul reuniunii.

„Coaliție de Voință, azi la Berlin, au fost mulți șefi de stat și de guvern din Europa, Uniunea Europeană și din afară, de exemplu Norvegia și Marea Britanie. Au fost și cei doi emisari pentru Ucraina ai președintelui Trump, în sală, domnii Witkoff și Kushner, și a intervenit și domnul președinte Trump prin telefon, la un moment dat al discuției”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a arătat că inițiativa Coaliției de Voință a început acum un an și jumătate, aproape doi, cu intenția de a pregăti etapa imediat următoare încheierii păcii sau încetării focului în Ucraina, respectiv oferirea unor garanții de securitate, astfel încât pacea să fie consolidată ulterior.

„A fost un moment, ca și la precedentele întâlniri ale Coaliției de Voință, în care partea militară a făcut o prezentare, pe unde suntem cu aceste garanții de securitate, pentru că a fost o muncă pe care partea militară a făcut-o în tot acest interval, și lucrurile sunt foarte aproape de a avea forma finală. A existat un prim exercițiu militar al acestei coaliții, care este în curs”, a subliniat președintele.

Nicușor Dan a menționat că s-a discutat, evident, despre negocierile care sunt în curs privind războiul din Ucraina.

„Aici poziția noastră, comună cu a multor state, a fost că, unu, e nevoie ca Europa să fie la masa negocierilor, pentru că războiul din Ucraina este legat de securitatea Europei. E nevoie ca, în această discuție, Europa să fie unită și, deci, pentru asta e nevoie ca să existe grupuri de lucru care să reunească, să pună împreună așteptările tuturor țărilor europene, în special ale celor care sunt mai aproape de linia frontului. Și poziția noastră a fost, de asemenea, că rezultatul acestui proces de pace, pacea, ne-o dorim cu toții, nu trebuie să fie o Ucraină mai slăbită, pentru că asta e o invitație ca Rusia, peste câțiva ani, să facă același lucru”, a menționat el.

Potrivit lui Nicușor Dan, „nu poate să fie o Europă mai slăbită și toate câștigurile în materie de securitate pe care le-am făcut împreună trebuie să rămână așa cum sunt și nu poate să deterioreze relația transatlantică între Europa și Statele Unite”.

„Evident, am vorbit de securitatea la Marea Neagră, și prezentă, și viitoare. Am explicat ce se întâmplă și am insistat, cum o facem de multă vreme, cât de importantă este Marea Neagră pentru securitatea regiunii și inclusiv pentru procesul de pace din Ucraina, încheierea războiului”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele României: Vom contribui în continuare la sprijinirea Ucrainei

Președintele Dan a mai declarat joi că România intenționează să contribuie suplimentar la finanțarea și înarmarea Ucrainei în 2027, precizând că sumele avute în vedere sunt „mult mai mici” decât contribuțiile altor state care sprijină Kievul.

„Există această intenție, sumele… Poate că o să facem odată o evaluare cu privire la oportunitatea comunicării publice a sumelor exacte. Sumele sunt mult mai mici decât contribuția altor state care ajută Ucra

Președintele a explicat că România sprijină Ucraina și prin facilitarea tranzitului cerealelor și alte forme de asistență logistică.

„În schimb, sunt multe chestiuni logistice cu care ajutăm Ucraina, adică facem eforturi pentru a asigura tranzitul cerealelor prin România, sunt multe lucruri de tipul acesta cu care încercăm să ajutăm”, a afirmat șeful statului, într-o conferință de presă susținută după participarea la reuniunea Coaliției Voinței.

„Miza pentru România la această reuniune și întreaga noastră participare la Coaliția de Voință este să ne asigurăm că există o solidaritate pentru Ucraina, să ne asigurăm că Europa și SUA oferă o perspectivă Ucrainei stabilă pe mulți ani imediat după terminarea războiului și să ne asigurăm că relația transatlantică, care oferă securitate României și Europei, nu este afectată de eventuale poziții divergente față de războiul din Ucraina”, a punctat șeful statului.

***