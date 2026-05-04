Video / OMV Petrom și Romgaz au început instalarea conductei care va aduce la țărm gazele din Neptun Deep – 50 de nave implicate

OMV Petrom şi Romgaz au început luni lucrările la conducta offshore care va prelua gazele din largul Mării Negre şi le va aduce la ţărm, marcând un progres important în cadrul proiectului Neptun Deep, potrivit unui comunicat de presă publicat la BVB.

„Neptun Deep este un proiect strategic pentru România şi pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiţii de aproximativ 4 miliarde de euro şi o producţie anuală estimată de circa 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale. În 2026, vom avansa cu etape majore aici, în România: instalarea conductei offshore, a echipamentelor submarine, precum şi a platformei de producţie. Toate activităţile se desfăşoară la cele mai înalte standarde de siguranţă şi calitate, cu obiectivul de a începe producţia în 2027”, a transmis Christina Verchere, director general al OMV Petrom.

Conducta va avea o lungime de aproximativ 160 de kilometri, iar primul dintre vasele implicate în instalare, Castoro 10, a sosit în România.

50 de nave vor lucra la instalarea conductei ce va aduce gazele din Neptun Deep la țărmul României

„Lucrările de instalare planificate pentru anul acesta implică mobilizarea unei flote de aproximativ 50 de nave – până la 10 dintre acestea sunt implicate în lucrările de instalare a conductei. Este vorba de nave de top la nivel internaţional, specializate în instalaţii submarine, inclusiv unele dintre cele mai mari unităţi offshore din lume. Integrarea operaţiunilor maritime, submarine şi onshore este esenţială pentru a livra proiectul în condiţii de siguranţă şi într-un orizont de timp ambiţios”, a explicat Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil de segmentul Explorare şi Producţie.

În cadrul proiectului Neptun Deep, conducta principală de gaze va face parte din infrastructura aferentă activităţii de producţie a gazelor naturale. Proiectul trece în acest an la o dimensiune de mobilizare de resurse pentru instalarea şi conectarea echipamentelor subacvatice în largul Mării Negre.

„Începerea lucrărilor de instalare a conductei principale de gaze reprezintă atingerea unui obiectiv esenţial în dezvoltarea proiectului Neptun Deep. Parteneriatul existent demonstrează cooperarea eficientă pentru livrarea unui asemenea proiect complex, cu rol cheie în securitatea energetică. Finalizarea investiţiei şi introducerea în exploatare comercială a zăcămintelor de gaze naturale începând cu anul 2027 va consolida poziţia României, aducând un atu de rezilienţă energetică atât la nivel naţional cât şi regional”, a declarat și Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz.

Primul vas din flota necesară pentru dezvoltarea proiectului Neptun Deep, Castoro 10, a sosit în România şi va instala primul tronson al conductei, în zona de ţărm, precizează cele două companii. Conexiunea va fi realizată prin microtunelul deja construit la Tuzla, tehnologie care, potrivit Petrom și Romgaz, sporeşte siguranţa lucrărilor şi minimizează impactul asupra mediului.

Etapă esențială în proiectul Neptun Deep – producția va ajunge la platou în 2028

Etapa de instalare a conductelor reprezintă o componentă esenţială a proiectului Neptun Deep, iar conducta de aproximativ 160 de kilometri va fi alcătuită din mii de segmente de ţeavă din oţel, cu diametrul de 30 de inci, respectiv 76 de centimetri, arată companiile în comunicat.

Conducta va transporta gazele naturale de la platforma de producţie din larg până la ţărm, unde acestea vor fi măsurate şi introduse în Sistemul Naţional de Transport.

Infrastructura Neptun Deep include platforma offshore, trei sisteme submarine, zece sonde de producţie, dintre care patru sunt deja forate în Pelican Sud, iar şase sunt în curs pe Domino, precum şi staţia de măsurare şi control al gazelor de la ţărm, din Tuzla, conform comunicatului.

Navele de instalare a conductei funcţionează ca „adevărate fabrici în miniatură”, întrucât îmbinările conductelor sunt aliniate, sudate, testate şi etanşate la bord înainte de a fi coborâte într-o linie continuă pe fundul mării, proces care permite controlul calităţii în fiecare etapă şi eficienţă în condiţii de operare offshore, potrivit sursei citate.

OMV Petrom precizează că printre principalele nave implicate în activităţile de instalare se află Castoro 10, navă pentru instalarea conductelor şi pentru lucrările din zona de ţărm, cu o lungime de peste 160 de metri, precum şi Castorone, navă de instalare a conductelor offshore, cu o lungime de aproximativ 330 de metri.

Potrivit comunicatului, în proiect este implicată şi JSD 6000, navă multifuncţională de instalare a conductelor în ape adânci şi de transport de sarcini grele, care va realiza instalarea infrastructurii submarine în zona de ape adânci şi va asigura conectarea sondelor la platforma de producţie.

Aceste nave vor fi susţinute de nave de aprovizionare, remorchere, barje şi unităţi operate de vehicule subacvatice telecomandate, pentru desfăşurarea operaţiunilor offshore.

Proiectul Neptun Deep are ca obiectiv începerea producţiei în 2027, iar producţia anuală estimată este de aproximativ 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale, potrivit sursei citate.

