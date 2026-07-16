VIDEO/ Nicușor Dan: Nu există încă o soluție pentru formarea Guvernului. Au fost discutate variante de la executiv tehnocrat la rotativă și guvern de armistițiu

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că negocierile pentru formarea unui nou Guvern continuă într-un cadru informal, însă în prezent nu există o formulă care să întrunească o majoritate parlamentară, motiv pentru care nu poate desemna un premier. Șeful statului a afirmat că, în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni, au fost discutate mai multe scenarii de guvernare – de la un executiv tehnocrat și un „guvern de armistițiu” până la o mare coaliție sau o formulă de rotație între PSD și partidele de dreapta –, însă niciuna dintre variante nu a întrunit consensul necesar.

„Discuțiile continuă la nivel informal”, a spus Nicușor Dan, precizând că, în paralel, la Cotroceni au loc reuniuni tehnice privind adoptarea legislației necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Președintele a reiterat că soluția pentru ieșirea din blocaj se află exclusiv la partidele parlamentare, care trebuie să formeze o majoritate.

„Soluția este acolo unde sunt voturile din Parlament, adică la partide. Eu am propus două soluții, fiecare dintre ele mi s-a părut foarte potrivită la momentul acela, mai ales cea a guvernului tehnocrat”, a afirmat șeful statului.

Întrebat despre informațiile potrivit cărora la consultările de la Cotroceni s-ar fi discutat inclusiv varianta a patru guverne succesive, fiecare cu un mandat de șase luni, Nicușor Dan a confirmat că pe masa negocierilor au existat numeroase scenarii, dar a precizat că acestea au reprezentat doar ipoteze de lucru.

„Au fost mai multe fragmente de discuții pe care, dacă le pui cap la cap, ar putea să rezulte ce spuneți. Ar fi cumva ridicol să ai patru guverne în doi ani și să faci un program pentru asta”, a declarat președintele. El a explicat că liderii politici au discutat despre „un guvern de armistițiu, sau să fie tehnocrat, sau să fie toată lumea la un loc”, dar și despre varianta ca, spre finalul ciclului electoral, să existe „un guvern tehnocrat (…) care să se ocupe de alegeri”. Totodată, a fost analizată și posibilitatea unei rotații între „guvern PSD minoritar și PNL-USR-UDMR”, însă „nu există în momentul de față o soluție”.

Președintele a reiterat că, din punctul său de vedere, un executiv tehnocrat ar fi reprezentat cea mai bună soluție pentru depășirea blocajului politic.

„Eu cred că un guvern tehnocrat, o perioadă chiar determinată de timp, ne-ar fi pus într-o situație mult mai bună decât cea în care suntem azi”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat de ce nu desemnează un nou prim-ministru, în condițiile în care Ilie Bolojan a devenit cel mai longeviv premier interimar din perioada postdecembristă, șeful statului a respins ideea că amână deliberat decizia și a explicat că orice nominalizare fără susținere parlamentară ar fi inutilă.

„Nu sunt de acord cu premisa. Nu e vorba de a mă feri. Dacă vă propun pe dvs, ajungem undeva? Trebuie să ajungem undeva. Dacă aș ști că unul face majoritatea, l-aș nominaliza mâine”, a declarat acesta.

El a subliniat că atribuțiile constituționale ale președintelui sunt limitate în această materie și că, indiferent de voința șefului statului, fără sprijinul a cel puțin 233 de parlamentari nu poate exista un guvern funcțional.

„Nu este un răspuns pe care să îl dau eu. Eu am pus niște condiții, direcție pro-occidentală și toate celelalte. Mai departe, e treaba partidelor să găsească acei 233 de parlamentari care să agreeze pe un program și pe niște oameni. Fără o majoritate, e un efort inutil”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a explicat și motivele pentru care i-a nominalizat anterior pe Eugen Tomac și Adrian Veștea, deși niciunul nu a reușit să obțină voturile necesare în Parlament. El a spus că ambele decizii au fost luate după discuții cu liderii politici și în baza convingerii că există sprijin suficient.

„Atât în momentul în care l-am propus pe Tomac, cât și în momentul în care l-am propus pe Veștea, aveam așteptarea rezonabilă, rezultată din discuții cu lideri de partid, că vor strânge o majoritate. Au existat schimbări de poziție între discuțiile inițiale și cele de după nominalizare”, a afirmat șeful statului. El a refuzat să spună cu cine a discutat în PNL înainte de nominalizarea lui Veștea, dar a susținut că „dacă am fi avut azi un guvern Veștea, am fi fost într-o situație mai bună decât cea în care suntem azi”.

Președintele a avertizat că prelungirea interimatului afectează funcționarea administrației și încetinește adoptarea legislației necesare pentru PNRR.

„Trebuie să avem cât mai repede un guvern cu puteri depline. Tot consumul de energie pe care îl facem pe legile pentru PNRR ar fi mult mai simplu dacă am avea un guvern cu puteri depline”, a spus el, adăugând că actuala situație obligă Parlamentul să funcționeze în sesiuni extraordinare pentru recuperarea întârzierilor.

Întrebat dacă și-a stabilit un termen-limită pentru desemnarea unui premier, inclusiv a unuia tehnocrat, Nicușor Dan a răspuns că decizia nu depinde exclusiv de el.

„Nu am, pentru că nu depinde de mine. În funcție de evoluția discuțiilor, acționez în consecință. Sunt aici permanent vara asta. În momentul în care lucrurile vor fi pregătite, voi face desemnarea”, a afirmat șeful statului. El și-a exprimat speranța că actualul blocaj va fi depășit cât mai curând, subliniind că „românii așteaptă de la noi să terminăm cu incertitudinea”.

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