VIDEO/ Nicușor Dan: ”Întrebarea mea pentru partide la consultări va fi care e majoritatea pe care o propun la formarea Guvernului”

Consultările de luni de la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare vor începe de la întrebarea privind majoritatea pe care acestea o propun, fie că este vorba despre un Guvern „complet”, minoritar sau tehnocrat, a declarat vineri președintele Nicușor Dan, care a subliniat că trebuie să existe o majoritate prooccidentală.

„Vom avea discuții luni, conform Constituției. Probabil că marți sau miercuri vom continua discuțiile cu ceilalți reprezentanți ai partidelor parlamentare. Suntem încă în desfășurarea acestui proces, astfel că nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineața”, a precizat șeful statului, după vizitarea expoziției Black Sea Defense, Aerospace and Security (BSDA).

„Cel mai important aspect și solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări este să precizeze care va fi majoritatea: fie că vorbim despre un Guvern complet, un Guvern minoritar sau un Guvern tehnocrat. Aceasta este întrebarea esențială, iar de aici vom începe discuțiile”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele a afirmat că nu ia în calcul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) pentru susținerea unui Guvern minoritar.

„Criza politică se va rezolva destul de repede și într-o direcție prooccidentală”, a declarat șeful statului, subliniind că acesta este obiectivul principal al consultărilor de la Palatul Cotroceni.

Președintele a exclus varianta alegerilor anticipate, explicând că un astfel de scenariu este „extrem de improbabil”, inclusiv din cauza constrângerilor constituționale.

„Este responsabilitatea noastră ca, indiferent dacă va fi un guvern tehnocrat, minoritar sau majoritar, să fie susținut de o majoritate; altfel vor exista tensiuni”, a mai afirmat Nicușor Dan, insistând asupra nevoii de stabilitate parlamentară.

Șeful statului a transmis că nu va anunța imediat numele unui nou premier, precizând că procesul de consultare trebuie să fie unul „serios și așezat”, nu unul grăbit.

Președintele Nicușor Dan va avea luni consultări cu partidele pentru desemnarea unui candidat de premier, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. La consultări vor participa 8 grupuri parlamentare.

Consultările vor avea loc luni, 18 mai 2026, după următorul program:

Ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 10:00 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 11:00 –Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 12:00 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 13:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 14:00 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 15:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16:00 – Partidul Oamenilor Tineri (POT).

