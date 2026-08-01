VIDEO/ Nicușor Dan: Fitch reconfirmă stabilitatea financiară a României. Există consens politic pe marile obiective

Președintele Nicușor Dan afirmă că raportul publicat de agenția de rating Fitch reconfirmă stabilitatea financiară a României, deși semnalează „o oarecare îngrijorare” cu privire la situația politică, și susține că între partidele politice există consens asupra principalelor obiective strategice și economice ale țării.

„Salut raportul Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a României. Există o oarecare îngrijorare legată de situația politică din România. Îi invit pe români, pe partenerii noștri și mediul financiar să separe acțiunea politică de zgomotul politic. Pe lucrurile importante am găsit consens în România”, a declarat șeful statului, într-un mesaj video.

Președintele a arătat că Parlamentul continuă adoptarea reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), menționând că va promulga mai multe acte normative, inclusiv Codul Urbanismului, care include și rezultatele referendumului din București. Potrivit acestuia, au mai rămas de adoptat trei jaloane din PNRR – legea ANI, legea biodiversității și legea salarizării.

Acord politic pentru menținerea traiectoriei de consolidare fiscală

Nicușor Dan a susținut că există acord politic pentru menținerea traiectoriei de consolidare fiscală, elaborarea bugetului pe 2027 și continuarea demersurilor pentru adoptarea monedei euro.

„Există acord politic pentru păstrarea traiectoriei financiare asumată de România, indiferent de componența viitorului guvern. Există acord politic pentru elaborarea bugetului pe anul 2027. Există acord politic pentru trecerea la euro”, a spus președintele.

Șeful statului a adăugat că partidele au ajuns la un consens și în privința implementării PNRR, a programului SAFE și a obiectivului aderării României la OCDE.

Adresându-se populației, Nicușor Dan a recunoscut dificultățile economice și scăderea puterii de cumpărare, dar a apreciat că situația financiară a țării se stabilizează.

„Vă înțeleg și greutățile și îngrijorările. Evident că puterea de cumpărare a scăzut. Există incertitudine cu privire la viitor. (…) România se stabilizează financiar și va fi mai bine. Există mult scandal politic inutil, dar există consens și vom trece cu bine peste această perioadă”, a afirmat acesta.

Fitch avertizează că actualul context politic reduce predictibilitatea politicilor fiscale

Agenția de rating Fitch a reconfirmat ratingul suveran al României la BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, și a menținut perspectiva negativă. În evaluarea sa, agenția apreciază că profilul de credit al României este susținut de apartenența la Uniunea Europeană, de intrările de fonduri europene și de perspectivele de creștere economică pe termen mediu, însă aceste atuuri sunt contrabalansate de deficitele bugetare și externe ridicate, de creșterea datoriei publice și de incertitudinile politice.

Fitch a avertizat însă că actualul context politic reduce predictibilitatea politicilor fiscale și poate întârzia implementarea reformelor asumate prin PNRR. Agenția consideră că ritmul consolidării fiscale după 2026 va depinde de capacitatea viitorului guvern de a menține măsurile de reducere a deficitului și de a continua reformele structurale.

Potrivit scenariului de bază al Fitch, deficitul bugetar al României este estimat să scadă la 5,9% din PIB în 2026, de la 7,7% din PIB în 2025, însă ritmul consolidării fiscale este așteptat să încetinească ulterior, pe fondul constrângerilor politice și sociale. Agenția estimează că datoria guvernamentală va crește la 64,5% din PIB până în 2028, de la 59,3% din PIB la sfârșitul lui 2025, în timp ce deficitul de cont curent va rămâne ridicat, la 6,7% din PIB, menținând vulnerabilitatea economiei românești la șocuri externe și la schimbările de încredere ale investitorilor.

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