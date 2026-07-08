Video / Nicușor Dan, de la summitul NATO: „Nu văd un risc de retragere a trupelor americane de pe flancul estic”. România semnează un acord cu Turcia și Bulgaria pe deminare și insistă pe securitatea Mării Negre

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, într-o conferință de presă înainte de summitul liderilor NATO din Turcia, că nu vede ”un risc” de retragere a trupelor americane din România. El a mai spus că e foarte important pentru România că în proiectul de declarație NATO se menționează Articolul 5 și legătura transatlantică.

Președintele a mai spus că România va insista în cadrul summitului pe importanța Mării Negre și a arătat că va fi semnat un acord cu Turcia și Bulgaria pentru extinderea programului de deminare.

Nicușor Dan a mai anunțat că România este stat fondator al noii bănci NATO pentru apărare, care va avea sediul principal în Canada, un sediu european în Luxemburg și două sedii secundare pe flancul estic – unul în țările Baltice și unul în România.

Nicușor Dan: Vom semna un acord cu Turcia și Bulgaria pentru extinderea programului de deminare în Marea Neagră

Întrebat cum va fructifica România sprijinul acordat SUA în războiul cu Iranul, Nicușor Dan a spus că prioritățile în relația bilaterală sunt menținerea prezenței trupelor americane în România și extinderea investițiilor americane, precizând că „la nivel de dialog și de exprimare reciprocă de intenții, există progrese”.

Declarațiile integrale ale președintelui României:

Summitul NATO este foarte important. Este foarte important pentru România că în proiectul de declarație se menționează unitatea, Articolul 5 – adică apărarea colectivă a întregului teritoriu NATO – și legătura transatlantică.

Este un summit la un an după cel de la Haga de anul trecut, în care s-a stabilit o creștere a cheltuielilor militare. Este un fel de bilanț la un an: ce s-a întâmplat de atunci? Răspunsul este că da, cheltuielile militare au crescut, inclusiv în România. În ce măsură banii aceștia se transformă în echipamente? Sunt lansate mai multe proiecte care să dinamizeze producția de echipamente.

Este important, de asemenea, că în proiectul de declarație se menționează amenințarea rusă, implicit flancul estic. Este evident războiul din Ucraina. Noi o să insistăm pe importanța Mării Negre, așa cum am făcut-o de fiecare dată.

Cred că va anunța domnul ministru (al Apărării Radu Miruță) semnarea acordului cu Turcia și Bulgaria de extindere a programului de deminare. Sunt și progresele pe care le-am făcut, după cum știți, pe partea de Uniunea Europeană, cu acel hub civil de securitate.

Așa cum v-am anunțat, parte din aceste programe de producție de echipamente vizează nu doar producția propriu-zisă, ci și introducerea noilor tehnologii, cercetarea și dezvoltarea în echipamentele militare pe care industria aliată le produce. Și parte din proiectele care sunt lansate este această bancă pentru apărare, la care noi suntem fondatori. Această bancă va avea un sediu principal în Canada, va avea un sediu european în Luxemburg și va avea două sedii secundare pe flancul estic: unul în țările Baltice și unul în România. Cam atât despre summitul NATO.

După cum știți, am avut o discuție ieri cu o echipă de senatori americani, în care am discutat și de NATO – lucrurile pe care vi le-am spus – și am discutat și de relația bilaterală. Evident, ne interesează continuarea prezenței armatei americane pe teritoriul nostru. Am vorbit de extinderea de la Mihail Kogălniceanu, pe care o cunoașteți. Și, bineînțeles, am vorbit de oportunitățile de extindere a schimburilor economice cu Statele Unite și de prezența economică a companiilor americane în România.

Sesiune de Q&A:

Întrebare: Ne așteptăm ca în următoarele șase luni să existe o revizuire a trupelor americane? Ați avut ocazia să discutați cu liderul american sau cu alți oficiali americani despre prezența militară americană în Europa și mai ales în România? Să ne așteptăm la o asemenea revizuire?

Nicușor Dan: În primul rând, așa cum v-am spus mai devreme, ce a fost summitul de la Haga de anul trecut? A fost o încercare de reechilibrare a contribuțiilor de securitate între Statele Unite și ceilalți parteneri. Și dacă ați văzut proiectul de declarație al summitului acesta, o să vedeți că în mai multe locuri se vorbește de contribuția Canadei și a statelor europene. Deci suntem pe traseul bun pentru echilibrare. Acum, parte din contribuția care se cuantifică în bani este și prezența trupelor americane în Europa. Și, bineînțeles, asta o să fie o discuție pe termen scurt, mediu și lung din momentul acesta. Reechilibrare înseamnă inclusiv asta. Însă, prin faptul că se vorbește expres de amenințarea rusă, eu în momentul acesta nu văd un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic.

Întrebare: Care a fost atmosfera aseară la dineul de început al summitului, după ce președintele american a acuzat aliații de lipsă de loialitate, deși România s-a dovedit un aliat loial? Ați simțit că a planat o atmosferă de ruptură transatlantică?

Nicușor Dan: Bine, dar este o diferență tot timpul între politică și oameni. Adică oamenii socializează, discută, râd. Acesta este limbajul social în perioada pe care o trăim – una e una, alta e alta. Dar aseară a fost o atmosferă destinsă.

Întrebare: Am văzut niște fotografii surprinse de agențiile de presă, o discuție între doamna Mirabela Grădinaru și președintele Donald Trump, la fotografia de familie. Ce ați discutat? Care a fost dialogul?

Nicușor Dan: Au fost fraze de politețe. Stăteam în spate și domnul Trump s-a întors, iar eu i-am prezentat-o pe Mirabela.

Întrebare: Revenind la securitatea la Marea Neagră – spuneați că o să insistați pe securitatea la Marea Neagră. Astăzi va fi testat un sistem autonom de supraveghere la Marea Neagră al gărzii de coastă. Va fi suficient acest sistem, domnule președinte, având în vedere că suntem la o lună după incidentul cu drona din portul Constanța? Dacă este gata raportul…

Nicușor Dan: Așa cum vorbim și de drone aeriene pe 60 de kilometri de Dunăre, așa vorbim și de drone maritime la țărmul Mării Negre. Este un proces în care, pe zi ce trece, suntem mai buni. Ce înseamnă „suficient” – față de ce tip de amenințări? În ceea ce privește incidentul, pe de o parte există un raport preliminar, în care toate instituțiile au dat toate răspunsurile care țineau de ele. Întrebările către partea ucraineană au fost sintetizate, venind de la toate instituțiile, și există un dialog care a început cu partea ucraineană, în cadrul căruia am și transmis aceste întrebări. În momentul în care aceste întrebări vor primi răspuns, vom avea și raportul complet.

Întrebare: Domnule președinte, din delegația României fac parte și companii românești, aici la NATO, la discuțiile de la forumul pentru apărare. România le facilitează acestor companii private din industria de apărare – sunt câteva, inclusiv start-up-uri – discuții intense cu aliații? Sau vorbim doar de discuții de curtoazie? Și referitor la banca aceea de apărare – vor fi ajutate aceste companii să obțină angajamente financiare de la această bancă, care a spus că va avea și un sediu în România?

Nicușor Dan: Și aici suntem într-un proces. Adică, în general, care este relația între mediul privat românesc, companiile românești și statul român, vorbind aici de reprezentanțele noastre externe? Este un proces în care înțelegem cu toții că trebuie să colaborăm și că rolul Ministerului de Externe este și să promoveze – în cazul industriei militare, și Ministerul Apărării – companiile românești. Este un proces în care progresăm, dar n-aș spune că suntem foarte departe.

Întrebare: Având în vedere că Trump e încă supărat pe aliații care nu au ajutat în războiul din Iran, în timp ce România a fost un partener pe care SUA s-a putut baza, cum vom fructifica sprijinul nostru în relația cu Statele Unite?

Nicușor Dan: Progresând pe discuțiile bilaterale. Dar nu pot să anticipez acum un calendar – sunt lucruri care țin de ambele părți, și n-ar fi potrivit. Ce pot să spun este că, la nivel de dialog și de exprimare reciprocă de intenții, există progrese.

Reporter: Dar bănuiesc că există niște puncte specifice, principale, pe care le urmărim.

Nicușor Dan: Punctele principale sunt menținerea prezenței trupelor americane în România și extinderea investițiilor americane în România.

Întrebare: Aș vrea o revenire la întrebarea anterioară. Vorbeam de firmele care fac deja ceva în domeniu. Sunt unele care mi-au spus în discuțiile de ieri că vând deja tehnologie în țări din Golf, în Statele Unite, în alte părți. Îmi spunea și domnul Miruță de ce se întâmplă în industria de apărare. Există o platformă integratoare care să ajute astfel de firme, care deja au contacte externe comerciale, vânzând produse de inteligență și altele, să intre mai puternic și în piața românească?

Nicușor Dan: În piața românească, evident că există discuții. Ei spuneau că relația cu autoritățile nu e cea mai strălucită – s-au prezentat și nu prea i-a mai întrebat nimeni de sănătate. Au existat nenumărate discuții și la nivel de proiecte de hârtie. Vă aduc aminte că a fost un exercițiu de testare a echipamentelor antidrone. Vă aduc aminte că am avut un mare târg de apărare în urmă cu două luni, la București, în care statul român a participat. Există tipul acesta de interacțiuni. Bineînțeles că tot timpul e loc de mult mai bine. Dar există această apetență a autorităților pentru tehnologie locală, dacă e compatibilă și comparabilă cu cea străină, nu? Fără discuție, cel puțin din partea mea, evident totală deschidere. Pentru că am spus de mai multe ori că nu e o perioadă fericită pentru umanitate să își ducă banii către armament. Pe de altă parte, asta deschide oportunități pentru industria noastră de apărare – și cea publică, și cea privată.

Întrebare: Președintele Poloniei a spus acum câteva minute că Polonia va împinge ca pe agenda discuției de astăzi de la summit să fie și prelungirea sistemului de conducte pentru industria de apărare. România este unul dintre beneficiarii acestui sistem. Dar înțeleg că va fi nevoie și de o contribuție a statelor membre. Este România pregătită să își asume un angajament?

Nicușor Dan: Sistemul de conducte? Pentru aprovizionare? Din câte știu eu, infrastructura noastră este printre cele mai bune în regiune.

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