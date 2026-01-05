VIDEO / Nicolas Maduro, transferat din închisoare la tribunalul federal din New York

Liderul venezuelean Nicolas Maduro (foto), capturat de SUA, a fost transferat de la o închisoare din Brooklyn la tribunalul federal din New York, unde urma să compară, luni seară, în fața unui judecător.

Convoiul care l-a transportat pe Maduro la tribunal a traversat mai multe străzi ale metropolei New York, puternic păzit de numeroase mașini de poliție, până a ajuns pe un câmp, unde liderul venezuelean a fost băgat într-un elicopter cu care a fost dus la tribunal.

Elicopterul care îi transporta pe Maduro, și pe soția sa, Cilia Flores, a aterizat pe un heliport din apropierea tribunalului. Prima apariție a lui Maduro în instanță era programată pentru ora 12:00, ora locală (17:00 GMT, 20:00 ora României), scrie Agerpres.

Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, în vârstă de 63 de ani, sunt vizaţi de un nou act de acuzare publicat sâmbătă, alături de alte patru persoane, inclusiv ministrul venezuelean de Interne Diosdado Cabello, considerat unul dintre cei mai puternici oameni din ţară, şi fiul lui Nolas Maduro.

Ei sunt acuzaţi de faptul că s-au aliat cu gherila Forţelor Armate Revoluţionare din Columbia (FARC), pe care Washingtonul o consideră „teroristă”, şi cu carteluri criminale, pentru a „trimite tone de cocaină către Statele Unite”.

Acuzațiile inițiale împotriva lui Maduro au fost formulate în trei acte de inculpare depuse în 2020 – două la New York și unul la Washington – și într-o plângere penală depusă la Miami. Conform acestora, președintele venezuelean și principalii săi colaboratori au orchestrată o conspirație de zeci de ani prin care au oferit protecție politică și militară pentru narco-teroriști, în timp ce furau miliarde de dolari din țară.

🔴 La imagen de esta mañana



Nicolás Maduro es trasladado en helicóptero, bajo custodia de la DEA, con uniforme de preso y esposado



Él y su esposa, Cilia Flores, van escoltados rumbo al tribunal



Ambos escucharán cargos este mediodía ante la Corte de Nueva York pic.twitter.com/Zv7HdzbTRk — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 5, 2026

Geoffrey Berman, care la momentul respectiv era procuror federal în Districtul de Sud din New York, a declarat că „Maduro a folosit foarte deliberat cocaina ca armă” și că liderul venezuelean „intenționa în mod expres să inunde Statele Unite cu cocaină pentru a submina sănătatea și bunăstarea națiunii noastre.” Acuzațiile subliniază modul în care Maduro ar fi folosit traficul de droguri pentru a finanța grupuri armate și a-și consolida puterea în Venezuela.

Anchetele susțin că Maduro și aliații săi au transformat traficul de cocaină într-un instrument strategic, nu doar economic. Prin intermediul acestuia, liderul venezuelean ar fi consolidat loialitatea grupurilor armate, a corupt oficiali locali și a influențat politica internațională.

În plus, documentele DOJ arată că Maduro a fost implicat în manipularea piețelor de petrol și resurse economice pentru a susține aceste rețele ilegale.

